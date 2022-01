Polizei zieht Bilanz nach Demonstrationen

Darmstadt (ots) – Die am Samstag 15.01.2022 stattgefundenen Versammlungen und Gegendemos zum Thema Corona-Impfungen sind weitgehend friedlich und anmeldekonform verlaufen. An den Versammlungen haben mit rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwa 300 Personen weniger teilgenommen, als angemeldet waren.

Auf dem Messplatz fand gegen 11.30 Uhr die Auftaktkundgebung zum Thema “Impf-Info-Marathon” statt. Insgesamt war die Stimmung vor Ort entspannt und die Auftaktveranstaltung verlief störungsfrei. Die rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten sich als Demonstrationszug über den Rhönring, Heinheimer Straße, Dieburger Straße, Spessartring und wieder über den Rhönring zurück zum Messplatz in Bewegung. Die Versammlung endete um 14.20 Uhr.

Der Gegenaufzug der IG-Metall mit etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern startete um 11 Uhr in der Friedberger Straße und wurde, entgegen der ursprünglichen Zeitplanung, bereits gegen 13.20 Uhr auf dem Friedensplatz vom Versammlungsleiter beendet.

Im Stadtgebiet gab es eine wahrnehmbare Polizeipräsenz. Nachdem sich nach ersten Erkenntnissen ein 65-jähriger Mann auf dem Luisenplatz geweigert haben soll einen Mundnasenschutz zu tragen und im Weiteren gegen einen Polizisten schlug, wurde er vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet.

Aus dem Kreis der Teilnehmer der Versammlung “Impf-Info-Marathon” am Messplatz, wurde bei einem 55-jährigen Mann Protektoren-Handschuhe und ein selbstgebauter Ellenbogenschutz sichergestellt. Wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erhielt er eine Anzeige. Insgesamt bilanziert die Polizei jedoch friedliche und weitgehend anmeldungskonforme Versammlungen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Zeugen und den Verursacher

Griesheim (ots) – Am Freitag (14.01.2022), gg. 16:00 Uhr, wurde auf dem Parkstreifen der Wilhelm-Leuschner-Str., Höhe Kiosk Lehmann eine geparkte Mercedes A-Klasse von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und hierbei beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf bis zu 1000 Euro geschätzt.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers müssen ebenfalls Unfallspuren entstanden sein. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter der 06155/ 8385-0 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag, den 11.01.22 in der Zeit zwischen 16:30 -17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Okrifteler Straße in Walldorf zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte hier einen blauen geparkten PKW/VOLVO beim Ein/Ausparken an der vorderen linken Stoßstange.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/40060 entgegen.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz gesucht

Heppenheim (ots) – Am Samstag, den 15.01.2022, ereignete sich im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Center in der Tiergartenstraße in 64646 Heppenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß hierbei beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugseite sowie Stoßstange eines grauen Audi A6 Avant. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Audi ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallzeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitagabend (14.01.) kam es gegen 21:15 Uhr in Bensheim-Schönberg auf der Nibelungenstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei soll ein Pkw auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Bensheim gefahren sein. Aufgrund dieses Fahrmanövers musste ein Pkw, der in Fahrtrichtung Lautertal gefahren ist, ausweichen und kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Der unbekannte Pkw, der auf der Gegenfahrbahn gefahren ist, setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 in Verbindung zu setzen.

