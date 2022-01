Diensthund stellt Randalierer ruhig

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – In der Nacht zum Samstag 15.01.2022 randalierte ein 32-jähriger Mann vor und in einem Wohnhaus in der Metzstraße. Dabei trat er die Wohnungstüre einer Mieterin aus den Angeln. Schließlich stellte Diensthund Miki den aggressiven Randalierer ruhig.

Gegen 02:00 Uhr pöbelte der 32-Jährige vor einem Wohnhaus in der Metzstraße herum und klingelte offenbar wahllos bei jedem Hausbewohner. Dennoch öffnete niemand die Tür zum Treppenhaus. Der Aggressor betrat dann den Innenhof des Gebäudes und verschaffte sich von dort aus gewaltfrei Zugang zum Treppenhaus. Hier schlug er mit einem Gegenstand gegen sämtliche Wohnungstüren.

Gegen eine der Türen trat er so fest, dass diese aus den Angeln flog und er plötzlich in der Wohnung einer ihm gänzlich unbekannten 35-jährigen Frau stand. Beim Eintreten der Tür hatte diese die dahinterstehende Bewohnerin getroffen und verletzt. Trotzdem gelang der Frau die Flucht.

Da sich der Mann auch nach mehrfacher Ansprache durch die Einsatzkräfte weigerte, die Wohnung zu verlassen, wurde der Einsatz eines Polizeihundes wiederholt angedroht und dann auch umgesetzt. Diensthund “Miki” nahm den unter Alkohol/-Drogeneinfluss stehenden Eindringling widerstandslos fest.

Anschließend brachte die Polizei den Mann in ein Krankenhaus, um ihn medizinisch versorgen zu lassen. Anschließend lieferten ihn die Einsatzkräfte auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts in die Haftzellen ein.

Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt-Bornheim/Ostend (ots)-(hol) – Die Polizei nahm am frühen Sonntagmorgen 16.01.2022 einen 18-Jährigen Autofahrer nach kurzer Verfolgung fest. Die Gründe für seine Flucht offenbarten sich den Beamten anschließend nach und nach. Gegen 07:00 Uhr fiel einer aufmerksamen Funkstreife des 5. Polizeireviers ein Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der “Pfingstweidstraße” auf. Die Beamten folgten dem Audi Q3 kurz, um ihn dann im Bereich der “Allerheiligenstraße” einer Kontrolle zu entziehen.

Die Anhaltesignale des Streifenwagens hatten jedoch genau die gegenteilige Wirkung: Der Fahrer des Audi gab Gas, überfuhr eine rote Ampel und nutzte zeitweise die Fahrspur des Gegenverkehrs. Schließlich verlor er die Kontrolle und prallte am “Alfred-Brehm-Platz” gegen einen Baum. Sofort stiegen Fahrer und Beifahrer aus dem Wrack aus und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Dabei hatten sie allerdings die Rechnung ohne einen Polizeibeamten gemacht, der gerade privat zu Fuß in diesem Bereich unterwegs war und das Ganze beobachtet hatte. Dieser setzte nämlich zur Verfolgung an, holte den Fahrer kurz darauf ein und nahm ihn fest. Der Beifahrer konnte unerkannt entkommen.

In der Folge schauten die Fahnder natürlich ganz genau hin, um den Grund der Flucht herauszufinden. Schnell war klar, dass es in diesem Fall “Gründe” heißen musste. Der Audi war kurz zuvor gestohlen worden. Die Eigentümerin staunte nicht schlecht, als sie davon erfuhr, hatte sie das Fehlen ihres Autos selbst noch gar nicht bemerkt.

Zusätzlich hat der Fahrer zwar keinen Führerschein, dafür aber berauschende Mittel im Blutkreislauf. Und weil all das noch nicht genug war, fanden die Beamten noch mehr als 40 Gramm Haschisch und diverse Plastikkarten bei dem Festgenommenen, die auf eine ihm unbekannte Frau ausgestellt waren. Die Polizei kontaktierte die Dame und siehe da, auch sie hatte das Abhandenkommen ihrer Handtasche samt Inhalt noch gar nicht bemerkt. Offensichtlich hatte der 18-Jährige diese aus ihrem unverschlossenen Auto gestohlen.

Die Polizei leitete Strafverfahren u.a. wegen Diebstahls in mehreren Fällen, Drogenbesitz, Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein sowie Unfallflucht ein. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde der Heranwachsende nach Hause entlassen.

Mehrere Parolen an Hauswänden

Frankfurt-Berkersheim/Preungesheim (ots)-(hol) – Von Donnerstag auf Freitag (13.01.22 – 14.01.22) besprühten Unbekannte mehrere Hauswände mit schwarzer Lackfarbe. Der Inhalt der Parolen bezieht sich ausschließlich auf die aktuelle Impfdiskussion.

In den Straßen “Am Dachsberg”, “Am Honigberg” und “Im Klingenfeld” erlebten Bewohner eine böse Überraschung, als sie morgens die Fassaden ihrer Wohnhäuser betrachteten. Unbekannte hatten die Hauswände großflächig, teilweise bis zu einer Breite von

5 Metern, mit Parolen besprüht, die allesamt sehr kritisch hinsichtlich der derzeit

geführten Impfdebatte sind.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in 5 Fällen ein.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Nordend (ots)-(hol) – Am frühen Samstagabend verursachte eine betrunkene Autofahrerin mehrere Verkehrsunfälle im Nordend. Die Polizei nahm die schwerverletzte Frau an der letzten Unfallstelle fest. Die Verletzungen geben allerdings Rätsel auf.

Gegen 17:45 Uhr befuhr die 40-Jährige mit ihrem BMW die “Glauburgstraße” in Richtung “Humboldtstraße”. Im Höhe der Hausnummer 83a rammte sie zwei geparkte Autos, setzte ihre Fahrt jedoch scheinbar unbeirrt fort und fuhr kurz darauf auf einen vor ihr fahrenden Mercedes auf. Noch während die 71-jährige Fahrerin des Daimler nach einer Möglichkeit suchte, rechts ranzufahren, fuhr ihr die 40-Jährige erneut auf. Der BMW war infolgedessen nicht mehr fahrbereit, aber selbst wenn er es gewesen wäre, hätte es der Unfallfahrerin nichts genützt, denn eine Polizeistreife war bereits eingetroffen. Die Beamten stellten neben der Tatsache, dass die 40-jährige alkoholisiert war (1,6 Promille Atemalkohol) und keinen Führerschein hat, fest, dass sie deutliche Spuren von Gewalteinwirkung im Gesicht und am Kopf aufwies, die nicht unbedingt mit dem Unfallgeschehen in Einklang zu bringen waren. Eigenen Angaben zufolge sollen diese Verletzung von einem tätlichen Übergriff im sozialen Nahbereich herrühren. Die Polizei leitete folgerichtig ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 77-jährigen Frankfurter ein.

Die schwerverletzte Frau musste in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Inwieweit die Verletzungen vom Unfall oder dem geschilderten Übergriff zuvor stammen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

