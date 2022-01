Dossenheim (ots)- Ein beladenes, in Richtung Mannheim fahrendes Gütermotorschiff aus Dordrecht/NL kollidierte am Freitagnachmittag 14.01.2022 kurz vor 16 Uhr im Wieblinger Neckarseitenkanal auf Höhe eines Kraftwerkeinlaufes mit dem Wasserstraßenbauwerk. In der Folge drehte sich das Schiff so sehr, dass es quer zum Fahrwasser an dem Molenkopf zum Liegen kam.

Hierbei touchierte das Schiff mit dem Heck noch ein stillliegendes Wasserfahrzeug des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes.

Die starke Sogwirkung des Wasserkraftwerkes saugte das Schiff erheblich an, sodass die Gefahr bestand, dass sich das Schiff um 180 Grad dreht und dann in Richtung Kraftwerk treibt. Glücklicherweise kam ein weiteres Gütermotorschiff zur Hilfe und konnte den Havaristen freischleppen.

Verletzt wurde niemand, es entstanden lediglich nur geringe Sachschäden. Nach den bisherigen Ermittlungen waren Unachtsamkeit bei starkem Nebel Ursache für den Unfall. Die Beamten der Wasserschutzpolizei Heidelberg stellten ferner eine unzureichende Besatzung fest, weshalb die Weiterfahrt des Schiffes untersagt wurde. Die Ermittlungen dauern an.