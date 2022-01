Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 37-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Samstagmorgen

unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Infolge seines auffälligen

Fahrstils wurde der Mann gegen 03:00 Uhr in der Eisenbahnstraße einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch

festgestellt. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Dem

Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde

ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|me

Kundin auf Parkplatz angespuckt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine 83-Jähriger aus Kaiserslautern befand sich am

Freitagmittag auf dem Parkplatzgelände des Lidl-Einkaufsmarktes in der

Königstraße. Dort geriet sie gegen 13:40 Uhr mit zwei Männern in eine verbale

Auseinandersetzung. Im Rahmen dieses Gesprächs wurde einer der Männer aggressiv

und spuckte ihr ins Gesicht. Nach Geschädigtenangaben könnte der Täter

osteuropäischer Herkunft sein. Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 2 unter der

Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.|me

E-Scooter Fahrer stürzt unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend befuhr ein 61-Jähriger aus dem

Stadtgebiet die Kupferstraße und stürzte zu Boden. Wie sich herausstellte, blieb

er unverletzt, stand jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Gegen den Fahrzeugführer

wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine

Blutprobe entnommen.|me

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Ein 63-Jähriger aus dem Landkreis war am Samstagmittag

mit seinem Auto auf dem Globus-Parkplatz unterwegs. Als er an einer Parkbucht

rückwärts einparken wollte, übersah er ein hinter ihm wartendes Fahrzeug. Der

Unfallgegner warnte ihn noch mit seinem Hupsignal, ein Zusammenstoß war jedoch

unausweichlich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1.500

EUR. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann Alkohol

getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05

Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt.|me