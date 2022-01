Mannheim: Einbruch in Schuppen und Haus

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter bracht am Samstagabend zwischen

16.30 Uhr und 19.30 Uhr zunächst in einen Schuppen in der Straße Am

Herrschaftswald und anschließend in das dazugehörige Wohnhaus ein. Dort

durchsuchte er mehrere Schränke, ehe er das Anwesen wieder verließ. Wie hoch der

Diebstahlschaden ist, konnte bislang durch die Hauseigentümer nicht beziffert

werden. Zeugen, welche Hinweise auf eine auffällige Person geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Sandhofen unter 0621-777690 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Roller in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein seit Donnerstag, 13.01.2022, gegen 18.00 Uhr auf

dem Fußweg zwischen dem Rheinauer See und dem Luftschiffring abgestellter Roller

der Marke Flex Tech wurd im Zeitraum bis Freitag, 14.01.2022, 07.30 Uhr, durch

einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt. Das Kleinkraftrad brannte

hierbei völlig aus. Lediglich die Überreste des Fahrzeuges konnten durch einen

Zeugen vor Ort noch festgestellt werden. Bislang konnte weder ein Täter noch ein

Geschädigter ermittelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich

noch nicht beziffern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Roller geben

können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau in

Verbindung zu setzen, Tel. 0621 / 833970.

Mannheim: Gleisbett mit Fahrbahn verwechselt

Mannheim (ots) – Zu einer Verwechslung der Fahrbahnen kam es offenbar am frühen

Samstagmorgen in Mannheim-Seckenheim. Gegen 03:30 Uhr verständigte ein Anwohner

die Polizei und teilte mit, dass er aufgrund der von ihm vernommenen Geräusche

vermute, dass ein Auto im Gleisbett der Straßenbahn fahre. Bei der Überprüfung

der Örtlichkeit stellten die Beamten des Polizeireviers Ladenburg dann

tatsächlich Reifenspuren im Übergangsbereich von der Straße zum Gleisbette fest,

allerdings keinen Pkw. Diesen trafen sie erst 600 Meter entfernt an, wo er

aufgrund der Weichen schließlich zum Stehen gekommen war. Der unverletzte

76-jährige Fahrer stand zwar nicht unter Alkoholeinfluss, machte jedoch einen

verwirrten Eindruck und wurde daher an Angehörige überstellt. Das nicht mehr

fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An den Gleisen

kam es nur zu geringfügigen Beschädigungen, die durch Monteure der RNV noch in

der Nacht behoben werden konnten, sodass es zu keinen Beeinträchtigungen im

Straßenbahnverkehr kam. Ob der Autofahrer noch als fahrtauglich angesehen werden

kann, überprüft nun die zuständige Führerscheinstelle.