Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis): Kaminbrand löst Großaufgebot der Feuerwehr aus

Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Morgen des 15.01.2022 wurde die

Feuerwehr zu einem Kaminbrand nach Eschelbronn gerufen. Aus einem der beiden

Kamine des Wohnhauses stieg dichter braun-schwarzer Rauch auf. Mittels einer

Wärmebildkamera, der Freiwilligen Feuerwehr Meckesheim, konnte im dritten

Stockwerk des Wohnhauses, eine Temperatur von über 400°C am Kamin gemessen

werden. Eine Nachschau durch den hinzugerufenen Kaminkehrer ergab, dass der

Kamin auf der kompletten Länge brannte. Da sich oberhalb des brennenden Kamins

eine Stromleitung befand, konnte dieser nicht über die Drehleiter gelöscht

werden, weshalb man den Kamin kontrolliert ausbrennen ließ. Vermutlich durch

einen Funkenflug, geriet der Ruß an der Innenwand und somit der ganze Kamin in

Brand. Die Feuerwehren aus Eschelbronn und Meckesheim waren mit insgesamt 26

Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Sachschaden entstand nicht.

Walldorf: Alkohol am Steuer – das wird teuer! 18-jähriger ab jetzt zu Fuß unterwegs

Walldorf (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.15 Uhr, kam es zur einem

Verkehrsunfall an der Kreuzung der L723 von Hockenheim zur L598 Richtung St.

Leon-Rot. Der junge Fahrer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug

und fuhr hierbei über die dortige Mittelspur bzw. den Grünstreifen. Seine

Mercedes E-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hintergrund dieses waghalsigen Fahrmanövers war die deutlich alkoholische

Beeinflussung. So erreichte der 18-Jährige über 1,00 Promille. Der Führerschein

des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Er darf sich jetzt auf eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr vorbereiten und wird wohl erstmal zu Fuß unterwegs

sein.

Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis): Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr

kam es im Haagackerweg in Großsachsen zu einem Einsatz der Rettungskräfte,

nachdem ein 56-Jähriger den Notruf wählte. Dieser hatte einen Topf auf dem Herd

vergessen. Da die Herdplatte weiterhin eingeschaltet war, entzündete sich das

darin befindliche Essen. Die freiwillige Feuerwehr Hirschberg, welche mit vier

Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle

und konnte ein Übergreifen auf weitere Teile der Küche verhindern. Der

Wohnungsinhaber kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR.

Hockenheim – Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Hockenheim (ots) – Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten in

Hockenheim auf der Lussheimer Straße einen 21-Jährigen Opelfahrer. Während der

Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln.

Ein Vortest auf THC verlief positiv. Dem 21-Jährigen Autofahrer wurde auf dem

Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Es folgt nun eine Anzeige.

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand

St. Leon-Rot (ots) – Bei dem Brand am Samstagnachmittag in St. Leon-Rot, der

gegen 14:00 Uhr ausbrach, konnte eine weitere Ausbreitung durch die Freiwillige

Feuerwehr St. Leon verhindert werden. Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich

beendet. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass sich zum

Brandzeitpunkt der 14-jährige Sohn der Wohnungsinhaberin und sein Freund in der

betreffenden Wohnung befanden. Dieser versuchte zunächst die sich ausbreitenden

Flammen im Kinderzimmer mit eigenen Mitteln zu löschen. Nachdem die

Löschversuche scheiterten, verließ er mit seinem Freund selbstständig das

Mehrfamilienhaus, zog sich durch den längeren Aufenthalt in der Wohnung jedoch

eine Rauchgasintoxikation zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht. Durch den Brand wurde die Wohnung unbewohnbar und es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache

dauern an.

St. Leon/Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Erdgeschosswohnung

St. Leon-Rot (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, meldete ein Anwohner

dem Polizeinotruf einen Brandausbruch im Erdgeschoß eines in der

Franz-Antoni-Straße befindlichen Mehrfamilienhauses in St. Leon. Derzeit

befinden sich Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Über die Brandursache

liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Hirschberg-Großsachsen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand

Hirschberg-Großsachsen (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr kam es zu

einem Brand in einer Wohnung im Haagackerweg in Hirschberg-Großsachsen. Der

Wohnungsinhaber bemerkte den Brandausbruch glücklicherweise zeitnah und

verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg

brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass es zu keinem größeren Schaden

kam. Der Wohnungsinhaber zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird

auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Brandursache war vermutlich ein Schneidebrett, das

auf dem Herd vergessen wurde. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten

Schriesheim geführt.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: wechselseitige Körperverletzung – Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr kam

es in der Unterführung des DB Hauptbahnhofes in Sinsheim zu einer

wechselseitigen Körperverletzung. Nach den bisherigen Ermittlungen trafen die

beiden 32 und 45 Jahre alten Kontrahenten im Bereich der o.g. Unterführung

aufeinander, woraufhin es zunächst zu einem Streitgespräch und in der Folge zu

einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei welcher beide Personen leicht

verletzt wurden. Neben einem bereits bekannten Zeugen, soll es noch eine

weitere, männliche Person gegeben haben, welche durch ihr beherztes Eingreifen

für die Beendigung der Auseinandersetzung sorgte. Hinweise auf die Identität

dieser Person liegen derzeit nicht vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise

zum Vorfall geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim in

Verbindung zu setzen, Tel. 07261 / 6900.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand einer Gartenhütte

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr

wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Gartenhütte in den Seidenweg nach

Nußloch gerufen. Die Hütte bei den dortigen Schrebergärten stand beim Eintreffen

der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Nußloch und

Sandhausen, welche mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort waren, hatten den

Brand allerdings schnell unter Kontrolle und konnten ihn letztlich löschen. Der

durch den Brand entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau

beziffern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache ist

derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch einen Brandermittler

des Polizeireviers Wiesloch geführt.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis – Verkehrsunfall auf der L597

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend, 14.01.2022, gegen 20:00

Uhr, kam es auf der L597 zwischen Ladenburg und Mannheim-Wallstadt zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Während ein LKW-Fahrer

versuchte, seinen LKW an einem an die L597 angrenzenden Feldweg zu wenden und

hierbei rückwärts auf die Fahrbahn einfuhr, erkannte ein aus Richtung Mannheim

kommender Fahrer eines Renault das Wendemanöver aufgrund des dichten Nebels zu

spät und stieß in der Folge mit dem LKW zusammen. Der Fahrer des Renault wurde

durch den Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Über das Ausmaß der Verletzungen liegen bislang keine weiteren Informationen

vor. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide

Fahrtrichtungen bis 22.30 Uhrgesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden

von ca. 16.000 Euro.