Lkw verliert Getränkekisten in Autobahnauffahrt

BAB 7, Fulda (ots)

Am Samstag (15.01.) gegen 14:30 Uhr verlor ein 42-jähriger im Landkreis Fulda wohnhafter LKW-Fahrer an der Anschlussstelle Fulda-Mitte einen großen Teil seiner Ladung im Auffahrtsbereich zur BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach Fahrtantritt vom nahe gelegenen Betriebsgelände öffnete sich aus bislang unbekannter Ursache die rechte Bordwand des LKW-Anhängers, weshalb die vollen Getränkekisten in der Linkskurve von der Ladefläche auf die Fahrbahn fielen. Das so entstandene Scherben- und Kistenmeer machte eine teilweise Sperrung der Anschlussstelle notwendig, sodass die Auffahrt nur noch von der Bundesstraße aus Richtung Rhön kommend möglich war. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wurden durch die Getränkefirma selbst durchgeführt. Die Autobahnmeisterei Fulda wurde zur Durchführung der etwa 1,5 Stunden andauernde Absperrmaßnahmen hinzugezogen. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen des fließenden Verkehrs. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Eine schwerverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 14.01.22, gg. 10.00 Uhr in Fulda in der Lindenstraße Höhe Hausnr. 26.

Eine 34-jährige Frau aus Fulda wollte mit ihrem PKW, einem Toyota Aygo, in der Lindenstraße in Höhe Hausnr. 26 vom rechten Fahrbahnrand aus einer Parkbucht ausfahren. Hierbei übersah sie einen auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Petersberger Straße fahrenden PKW, Peugeot 3008.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Während die 34-jährige Unfallverursacherin schwerverletzt, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt wurde, blieb die Fahrerin des Peugeot, eine 27-jährige Frau aus Steinau a.d.Straße unverletzt. Auch die Mitfahrer in dem Peugeot, eine 26-jährige Frau aus Schlüchtern und ein 25-jähriger Mann, ebenfalls aus Schlüchtern stammend, blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Eine 21-jährige Frau aus Fulda parkte in der Zeit vom Freitag, dem 14.01.22,10.00 Uhr bis Samstag, dem 15.01.22, 20.50 Uhr ihren PKW, Ford Focus, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz der Arleser Str. 78 in Fulda.

Als die 21-jährige ihren PKW wieder benutzen wollte musste sie einen Schaden im vorderen rechten Stoßstangenbereich feststellen. Der unbekannte Verursacher oder Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro an dem PKW der 21-Jährigen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105-0 zu melden.

LKW-Brand auf A 5

Romrod (ots)

In der Gemarkung Romrod, A5, Richtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Homberg/Ohm, kam es am Samstagmorgen gegen 07.15 Uhr zu einem LKW-Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 350.000 Euro entstanden sein dürfte- verletzt wurde niemand …

Infolge eines technischen Defekts geriet der Sattelanhänger einer polnischen Spedition in Vollbrand. Die Sattelzugmaschine konnte noch rechtzeitig abgekoppelt werden und blieb unbeschädigt. Die Ladung (in Kunststoff verpackte und auf Kunststoffpaletten gelagerte Achsen) wurde ebenfalls komplett beschädigt.

Mit den Löscharbeiten war die Feuerwehr Alsfeld betraut.

Aktuell ist die Unfallstelle voll gesperrt, der Verkehr wird über umliegende Straßen abgeleitet.

Über die voraussichtliche Dauer der Bergungsmaßnahmen können noch keine Angaben gemacht werden.

LKW-Unfall auf A4

Wildeck (ots)

In der Gemarkung Wildeck, A4, Richtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Hönebach, kam es am Samstag gg. 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro entstand.

Ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus dem Kreis Reutlingen verlor wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Sattelzug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Flutgraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Klinikum Bad Hersfeld. Zeitweise war der rechte Fahrstreifen am Unfallort gesperrt. Die Feuerwehr Bad Hersfeld war vor Ort, weil an der Unfallstelle Kraftstoff ausgetreten ist.

Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Bebra – Eine 23-jährige Frau aus Weiterode stellte ihren Pkw am 14.01.2022 in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.15 Uhr auf den Parkplätzen vor dem Haus Nürnberger Straße 53 ab. Vermutlich beim Einparken beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Pkw der jungen Frau und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von 1000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder im Internet über www.polizei.hessen.de.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 4 – eine Person verletzt

Am Freitag, dem 14.01.2022, gg. 20.05 Uhr, kam es auf der BAB 4, Kirchheim in Richtung Dresden, zwischen der AS Herleshausen und der Rastanlage Eisenach, ca. km 315,300, Gemarkung Herleshausen, Werra-Meißner-Kreis, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Eisenach mit seinem PKW den o. g. Autobahnabschnitt auf dem linken von drei Fahrstreifen. Auf dem mittleren Fahrstreifen befand sich ein weißer Kleintransporter, welcher den Fahrstreifen nach links wechselte und seitlich gegen den erwähnten PKW stieß, sodass dieser zunächst in die Mittelschutzplanke fuhr und von dort abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf, die Ursache ist u. a. derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, geriet ein 56-jähriger, aus dem Raum Gotha stammender Fahrzeugführer eines PKW, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr, ins Schleudern und stieß gegen die Außenschutzplanke. Hierbei wurde dieser verletzt und ins Klinikum Eisenach eingeliefert. Der Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin des erwähnten weißen Kleintransporters flüchtete von der Unfallstelle. Das Fahrzeug müsste Beschädigungen an der linken Seite aufweisen, näheres ist derzeit nicht bekannt.

Die BAB 4 musste für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden zwecks Bergungsarbeiten voll gesperrt werden, eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Es bildete sich ein Rückstau von etwa 4 km.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 25.000,- Euro geschätzt.

An der Unfallstelle waren neben den Feuerwehren aus Herleshausen und Herleshausen-Wommen zwei Rettungswagen sowie Notarzt eingesetzt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-5088-0, in Verbindung zu setzen.

(Berichterstatter: PHK Schug, Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

Beim Rangieren beschädigt – Zeugin gesucht

Bad Hersfeld – Ein roter Opel Movano parkte am Freitag den 14.01. gegen 15:30 Uhr in der Gotzbertstraße rückwärts aus einem Grundstück aus. Hierbei beschädigte er einen silbernen Renault Clio und entfernte sich dann in Richtung der Straße Am Wendeberg. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet. Die Frau erkannte auf dem Kleintransporter ein Firmenlogo und rief bei dieser Firma an. Ein Mitarbeiter dieser Firma wiederum verständigte den 39-Jährigen Fahrer des Kleintransporters. Dieser traf zeitgleich mit der Polizei wieder an der Unfallstelle ein. An dem Clio entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. An dem Transporter erkannte man zwar Spuren des Zusammenstoßes, es entstand jedoch kein Sachschaden. Die Polizei Bad Hersfeld sucht jetzt nach der Zeugin, die sich mit der Firma in Verbindung gesetzt hat. Sie wird gebeten, sich unter der 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.