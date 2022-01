Brand eines Altpapiercontainers

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Nehringstraße Tatzeit: Freitag, 14.01.2022, 19:11 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 14.11.2022, wurde gegen 19:11 Uhr der Brand eines Altpapiercontainers eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Durch einen Anwohner wurde Feuerschein im Bereich der Müllcontainer des Mehrfamilienhauses festgestellt. Als er sich dies genauer anschaute, bemerkte er zwei Jugendliche, die an dem Altpapiercontainer hantierten und er sah die Flammen im Altpapiercontainer auflodern. Als der Anwohner sich dann bemerkbar machte, flüchteten die beiden Jugendlichen. Beide Jugendliche sollen Parkas und Kapuzenpullover getragen haben, einer zudem eine Wollmütze. Der Brand würde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gonzenheim gelöscht. Der Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Lenkrad gestohlen

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Forsthausstraße Tatzeit: Donnerstag, 13.01.2022, 16:45 Uhr bis Freitag, 14.01.2022, 19:00 Uhr

Sachverhalt: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Auf 14.01.2022) wurde das Lenkrad eines 2er BMW gestohlen. Der Sachschaden wird auf 850 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, möglicher Giftköder

Unfallort: 61440 Oberursel-Oberstedten, Zu den Schreiergärten Unfallzeit: Mittwoch, 12.01.2022, 17:15 bis 17:55 Uhr

Sachverhalt: Der Hund einer 70-jährigen Frau aus Oberursel musste mit akuten Vergiftungserscheinungen von einem Tierarzt behandelt werden und zur Überwachung in der Praxis bleiben. Die Untersuchung ergab, dass das Tier höchstwahrscheinlich Rattengift zu sich genommen hat. Dieses wurde vermutlich als Giftköder im genannten Bereich ausgelegt. Eine Absuche des Bereichs durch die Polizei ist erfolgt, es konnten aber keine weiteren Giftköder aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Bad Homburg geführt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnummer +49 6172 / 120 – 0.

Trickdiebstahl

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Hainstraße Tatzeit: Am Freitag den 14.02.2022 um 17:25 Uhr

Sachverhalt: Die Geschädigte hielt sich im SB Bereich einer Bank auf, um dort Geld an einem Automaten abzuheben. Der unbekannte Täter sprach die Geschädigte währenddessen an und machte sie darauf aufmerksam, dass ein 5 Euro-Schein auf dem Boden läge, der vermutlich ihr gehöre. Als die Geschädigte den Geldschein aufhob, entwendete der unbekannte Täter das Bargeld aus dem Geldautomaten. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Südosteuropäischer Phänotyp, ca. 170cm groß, trug eine Mütze, sprach mit osteuropäischem Akzent. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bad Homburg unter +49 6172 120 – 0 zu melden.

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Unfallort: 61440 Oberursel, Moselstraße

Unfallzeit: Freitag, 14.01.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 15.01.2022, 09:00 Uhr

Sachverhalt: Der VW eines 57-jährigen Mannes aus Oberursel stand in der Einbahnstraße links am Straßenrand geparkt. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten Pkw und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden am beschädigten VW wird vorläufig auf ca. 2.800.-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer +49 6171 / 6240 – 0.