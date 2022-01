Lambrecht: Konzert Kammerchor Stuttgart am 28. Januar 2022

Lambrecht – Der Kammerchor Stuttgart präsentiert am 28. Januar 2022 ein „A Cappella“-Programm in der Protestantischen Kirche in Lambrecht. Bereits zum wiederholten Mal konzertiert das international renommierte Vokalensemble in Lambrecht. Zuletzt begeisterte der Chor im Jahr 2012 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der „Chorgemeinschaft Lambrecht“ das Publikum.

Dieses Mal wird ein reines „A Cappella“-Programm zu Gehör gebracht, also mehrstimmige Vokalmusik ohne Instrumentalbegleitung. Es werden Kompositionen von Johann Sebastian Bach (1685-1750), Carl Friedrich Christian Fasch (1736-1800), Gustav Mahler (1860-1911) und Richard Strauss (1864-1949) erklingen. Mehr Informationen zum Konzert gibt es hier:

https://evkirche-lambrecht.de.

Das Ensemble folgt der Einladung des Pfarrers Martin Groß (Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg), der vor einigen Jahren Kirchenmusik studierte und selbst Mitglied war.

Der Kammerchor Stuttgart wird von Frieder Bernius geleitet, der das Ensemble 1968 gründete und daneben 1991 die Klassische Philharmonie Stuttgart ins Leben rief. Konzertreisen führten ihn zu wichtigen internationalen Festivals, Rundfunk-Produktionen ins Tonstudio und seine Lehrtätigkeit an verschiedene Musikhochschulen. Bernius erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande. Und das Beste zum Schluss: Mit Lambrecht ist er familiär verbunden. Es besteht also die Hoffnung, dass er mit dem Kammerchor Stuttgart mal wieder vorbeikommt.

Info: Das Konzert ist nach Angabe der Prot. Kirchengemeinde Lambrecht/Lindenberg bereits ausverkauft.