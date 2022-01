Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall auf der B271

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.01.2022, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der B271 zu einem Verkehrsunfall, kurz nachdem ein 23-jähriger Autofahrer von der B37 kommend auf die B271 auffuhr. Diesem kam nach dem Abbiegen ein anderes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen, weshalb er seinen Audi zum Ausweichen nach rechts lenkte und dabei mit der dortigen Betonwand kollidierte. An der Wand konnte im Rahmen der Unfallaufnahme lediglich leichter Abrieb festgestellt werden, am Pkw entstand jedoch ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

