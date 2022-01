Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Täterfestnahme nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.01.22 wurde gegen 00:05 Uhr durch Anwohner der Geitherstraße in Neustadt Geinsheim eine Person gemeldet, welche sich an einem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Nach einem lauten Geräusch an dem Automaten sei die Person davongelaufen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeugen konnte im Nahbereich ein 25-jähriger aus Schifferstadt kontrolliert werden, auf welchen die Beschreibung zutraf. In dessen unmittelbarer Nähe konnten zudem Arbeitshandschuhe aufgefunden werden. Weiter konnte im Rahmen einer durchgeführten Personendurchsuchung ein Joint aufgefunden werden. Der 25-jährige wurde daraufhin zur Dienststelle nach Neustadt verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, sowie der Einleitung von Strafverfahren, wieder entlassen.

Neustadt: Räuberische Erpressung unter Heranwachsenden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.01.22 kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Vorfall am Bahnhaltepunkt NW-Böbig als drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus Wachenheim durch eine sechsköpfige Personengruppe im gleichen Alter angesprochen wurden. Einer der Jugendlichen aus der Gruppe habe dann von den Wachenheimern Geld gefordert, andernfalls würde man sie zusammenschlagen. Aus Furcht wurden 30 Euro übergeben. Im Anschluss sei die sechsköpfige Personengruppe davongerannt. Im Rahmen einer unmittelbar durchgeführten Fahndung konnten drei Personen kontrolliert werden, welche sich in der Gruppe befanden. Bei diesen handelte es sich allerdings nicht um den Wortführer, an welchen das Geld übergeben wurde. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):