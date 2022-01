Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Bereifung von PKW entwendet

Haßloch (ots) – In der Nacht vom 14.01. auf den 15.01.2022 entwendete die bis dato unbekannte Täterschaft alle vier Räder eines Citröens DS7, welcher durch den Geschädigten in der Otto-Dill-Straße in Haßloch abgestellt wurde. Die Täter bockten den PKW mittels Wagenheber zuerst auf und stellten ihn anschließend auf Holzklötzen ab. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 14.01.2022 gegen 15:20 Uhr wurde ein 26-jähriger aus Grünstadt mit seinem VW Golf in der Uhlandstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Die Fahrt war hiermit beendet und dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Freinsheim: Erneuter Einbruch in Gartengrundstück

Freinsheim (ots) – Durch ein Geschädigten wurde ein erneuter Einbruch in sein Gartengrundstück mitgeteilt. Die Tatzeit war bereits zwischen dem 05.01.2022 etwa 12.00 Uhr und dem 06.01.2022 etwa 10.00 Uhr. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Grundstück zwischen Freinsheim (Breitwiesen) und Weisenheim am Sand (Goethestraße), indem sie den Zaun aufschnitten. Es wurde eine Gasflasche mit Heizaufsatz, Werkzeuge und eine Akku-Handschleifer entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

