Mannheim: Jobs for Future erneut im September

Mannheim – Täglich neue Anmeldungen, das Organisationsteam in den Startlöchern und bewährte Hygienekonzepte – dennoch kann die Jobs for Future nicht wie gewohnt im Februar stattfinden. Die Landesregierung hält an der Alarmstufe II mit härteren Einschränkungen fest, auch wenn die Grenzwerte im Augenblick nicht überschritten sind.

Die Alarmstufe II verbietet Messen und Ausstellungen. Es ist davon auszugehen, dass sie weit über den Februartermin hinaus verlängert wird. Daher muss die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium wie im vergangenen Jahr auf den September verlegt werden. Neuer Termin für die Jobs for Future ist 15. bis 17. September 2022.

„So sehr wir es bedauern, dass wir Ausstellern und Interessierten die Plattform der persönlichen Beratung im Februar noch nicht bieten dürfen – die ausgezeichnete Resonanz im vergangenen September macht uns zuversichtlich“, sagt Jan Goschmann, Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft. 190 Aussteller hatten beim damaligen Ausweichtermin SchülerInnen, Studierende und Arbeitsuchende beraten, aktuelle Stellen und Weiterbildungsplätze angeboten und bei der Berufsorientierung geholfen. Die Kooperationspartner Agentur für Arbeit und Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald konnten „last minute“ noch eine Reihe von Ausbildungsplätzen vermitteln, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung die sehr präzisen Anliegen erfüllen.

Auch in diesem Jahr wird die Jobs for Future wieder eine breite Auswahl an Ausbildungswegen, (dualen) Studiengängen, Weiterbildungsmaßnahmen und Praktika auf kurzen Wegen unter einem Dach anbieten. Dabei stehen nicht nur persönliche Kontakte mit Unternehmen und individuelle Tipps für BewerberInnen im Vordergrund: Bei praktischen Übungen kann man schon mal in den Berufsalltag hineinschnuppern.

Info:

Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium

15. – 17. September 2022, Maimarkthalle Mannheim

Eintritt frei

www.jobsforfuture-mannheim.de

facebook.com/JobsForFuture.MA