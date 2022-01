Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: PKW aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 15.01.2022, im Zeitraum von 06:15 Uhr bis 07:15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft das Fenster der Beifahrerseite des Fahrzeuges gewaltsam beschädigt und eine Geldbörse samt Inhalt, sowie eine Geldmappe aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Hauptstraße, in der Fußgängerzone in Neustadt/W.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 15.01.2022, im Zeitraum von 02:03 Uhr bis 02:10 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Eingangstür des ALDI-Marktes in der Martin-Luther-Straße gewaltsam beschädigt. In das Innere des Marktes konnten sie jedoch nicht gelangen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Unter Einfluss von Betäubungsmittel mit dem PKW unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 14.01.2022, wurde gegen 11:00 Uhr ein 21-jähriger aus Neustadt mit seinem PKW, in der Branchweilerhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 21-jährigen Fahrer deutliche Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, weshalb ihm in der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer muss sich bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):