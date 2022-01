Fahrkartenkontrolleur in der S-Bahn angegangen

Mainz (ots) – Am frühen Donnerstagabend 13.01.2022 wurde ein Kontrolleur der MVG in einer Straßenbahn angegriffen. Als der 31-jähriger Kontrolleur, in der Straßenbahn zwischen der Haltestelle Botanischer Garten und der Gutenberguniversität die Fahrkarten kontrollieren wollte, kam es mit einem männlichen Fahrgast zu einer Auseinandersetzung.

Der Beschuldigte wollte nach Aufforderung seine Fahrkarte anfangs nur zögerlich vorzeigen. Als der Kontrolleur die Vermutung äußerte, dass die Fahrkarte möglicherweise gefälscht sein könnte, kam es zwischen den beiden Männern zur Rangelei. Hierbei hatte der Beschuldigte mit seinem Knie dem Kontrolleur gegen den Oberschenkel getreten und flüchtete anschließend. Der Kontrolleur wurde durch den Tritt nicht verletzt.

Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 18 Jahre alt, schwarze Wellensteyn Jacke mit gelbem Zeichen (Riss am rechten Ärmel), blaue Jeans, ca. 175-180 cm groß, weißes T-Shirt, dunkle längere Haare.

LSBTIQ-Gedenkstele mit Hakenkreuz beschädigt

Mainz (ots) – Die Gedenkstele auf dem Ernst-Ludwig-Platz, mit der allen Opfern des Nationalsozialismus mit LSBTIQ-Hintergrund gedacht wird, ist am Donnerstag 13.01.2022 mit zwei Hakenkreuzen beschriftet worden. Ein 51-jähriger Mainzer hat zunächst mit einem Permanent-Marker ein schwarzes Hakenkreuz aufgebacht und die Passage: “Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere” damit durchgestrichen.

Mit gelber Sprühfarbe brachte er ein weiteres, jedoch unvollständiges Hakenkreuz auf. Durch Zeugen konnte er bei der Tat beobachtet und kurz darauf durch zivile Polizeikräfte festgenommen werden. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ein. Bereits im August 2021 ist die Stele mit roter Farbe besprüht worden. Die Ermittlungen zum damaligen Täter laufen noch.

(Info: Diese Stele ist die erste in Deutschland, mit der allen Opfern mit LSBTIQ-Hintergrund gleichzeitig gedacht wird. Sie hebt die Erinnerung an ihr Leiden und Sterben hervor und wurde gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und von der Landeshauptstadt Mainz gestiftet.)

Mainz-Bingen

Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Bingen (ots) – 13.01., Pfarrer-Seiberz-Straße, 18:50-19:40 Uhr. – Durch einen Zeugen wurde ein Subaru Forester gemeldet, welcher seit Wochen in derselben Straße stehe. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Hessen als gestohlen gemeldet war. Im verschlossenen Kofferraum fanden sich Helme und mehrere Farb-Spraydosen. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei bittet um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Angebranntes Essen verursacht Einsatz

Bingen (ots) – 13.01., Hochstattstraße, 20:59 Uhr. Nach Anschlagen eines Rauchwarnmelders konnte die Streife den Verursacher in seiner Wohnung antreffen. Er hatte Essen gekocht, dieses jedoch auf dem Herd vergessen. Das angebrannte Essen hatte einen enormen Rauch entwickelt. Zur gesundheitlichen Abklärung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 15 Kräften sowie eine Rettungswagenbesatzung.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 13.01., Waldalgesheim, 13:45 Uhr – Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Seat Leon die Genheimer Straße und missachtete an der Kreuzung Frankenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundai. In Folge des Aufpralls wurde das Hyundai-Fahrzeug über die Kreuzung auf ein Verkehrsschild geschleudert. Da alle Beteiligten über Schmerzen klagten, kamen sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.