Sachbeschädigung durch Klebstoff an Rathaustüren

Speyer (ots) – Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 30.12.2021, 0 Uhr, bis zum 13.01.2022, 06:00 Uhr, durch Einbringen von Klebstoff die Schlösser mehrerer außenliegender Türen des Speyerer Rathauses, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 750 Euro entstand.

Bereits im Winter 2021 ereigneten sich gleichgelagerte Sachbeschädigungen an vorwiegend öffentlichen Gebäuden im Speyerer Stadtgebiet, zuletzt vom 1. bis 5. Dezember an Schulen und Kircheneinrichtungen. Das Vorliegen etwaiger Tatzusammenhänge ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gemeinschaftskeller

Speyer (ots) – Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen 12.01.2022, 20 Uhr, bis zum 13.01.2022, 11 Uhr, mehrere Türen zu Kellerabteilen eines Gemeinschaftskellers in einem Mehrfamilienhaus im Florhof auf. Bereits am 22.12.2021 wurde dort eine gleichgelagerte Tat festgestellt. Eine Feststellung etwaiger Altschäden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sodass zur Schadenshöhe der aktuellen Tat bislang keine Auskünfte möglich sind.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

Fahruntauglichkeit in zwei Fällen

Speyer (ots) – Ein 19-jähriger Heranwachsender aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen war am 14.01.2022 um 0:40 Uhr in der Speyerer Bahnhofstraße mit seinem PKW unterwegs, als ihn Polizeibeamte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen und dabei bei ihm mehrere Auffälligkeiten feststellten. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Opiate. Dem jungen Fahrer wurde anschließend von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden kurzzeitig sichergestellt.

Ein 26-Jähriger aus Speyer war am 14.01.2022 mit seinem PKW gegen 01:45 Uhr im Closweg unterwegs, wo er einer Polizeistreife mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden bei ihm stark ausgeprägte Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Rauschmittelkonsum hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,17 Promille. Da zudem gewichtige Gründe für eine zusätzlich vorliegende Rauschmittelbeeinflussung vorlagen, wurde dem Fahrer von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Gegen beide Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 24a des Straßenverkehrsgesetzes eingeleitet. Die zuständigen Führerscheinstellen werden benachrichtigt.

Zusammenstoß zwischen E-Roller und PKW

Speyer (ots) – Ein 38-jähriger Speyerer befuhr am 13.01.2022 um 21:15 Uhr die Landauer Straße mit seinem E-Roller in Richtung Römerberg und wurde dabei von der Fahrerin eines PKW übersehen, welcher aus der Karolingerstraße nach rechts auf die Landauer Straße abbog.

Durch den Zusammenstoß kam der 38-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht am linken Bein und am rechten Arm, sodass er vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Außenspiegel des PKW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Am E-Roller entstand kein Sachschaden.