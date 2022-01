Duo bedroht 15-Jährigen mit dem Messer

Ludwigshafen (ots) – Zwei unbekannte Jugendliche bedrohten am Donnerstag 13.01.2022 einen 15-Jährige mit einem Messer und flüchteten anschließend. Der 15-Jährige befand sich gegen 14 Uhr an der Haltestelle “Rohrlachstraße” in der Frankenthaler Straße, als zwei männliche Jugendliche auf ihn zukamen. Einer der Jugendlichen zückte ein Messer und forderte eine E-Zigarette von dem 15-Jährigen. Da er die Herausgabe verweigerte, flüchteten die beiden Täter.

Der Jugendliche mit dem Messer war circa 15 Jahre alt und trug eine Frisur mit Undercut.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Räuberischer Diebstahl von Bluetooth-Kopfhören

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.01.2022 meldete um 18:00 Uhr ein Ladendetektiv aus einem Drogeriemarkt in der Rheingalerie 2 aggressive Ladendiebe von Bluetooth-Kopfhörern. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den Detektiv mit einem Täter auf dem Boden kämpfend antreffen. Die beiden Diebe konnten vorläufig festgenommen werden. Hierbei beleidigte und bedrohte ein Dieb die eingesetzten Beamten.

Der Ladendetektiv erlitt eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus verbracht. Da beide augenscheinlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss standen, wurde ihnen zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bushaltestelle beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte beschädigten am Donnerstagabend (13.01.2022, 21.15 Uhr) die Verglasung der Bushaltestelle “Lagerwiesenstraße” in der Sternstraße. Vor Ort wurden zwei männliche Jugendliche gesehen, die flüchteten. Beide waren zwischen 14 und 16 Jahre alt. Einer der Flüchtigen trug einen orangefarbenen Pullover.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Warnbarke umgefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.01.2022 vermutlich kurz vor 22 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Mannheim kommend die Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Ludwigshafen über eine Warnbarke. Der Standfuß der Warnbarke brach ab und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine 19-Jährige überfuhr um 22 Uhr mit ihrem Auto den abgebrochenen Teil des Standfußes und beschädigte ihr Auto. Aufgrund des Schadens musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Hierfür mussten beide Fahrspuren kurzfristig gesperrt werden.

Wer kann Hinweise zu dem derzeit unbekannten Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Auto zerkratzt – Alle Reifen platt gestochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom Donnerstag, 13.01.22, 18 Uhr bis zum Freitag, 14.01.22, 10:30 Uhr wurde ein Kleinwagen in der Friedrich-Naumann-Straße beschädigt. An dem dunkelgrauen Dacia Sandero wurde der Lack an mehreren Stellen zerkratzt und alle 4 Reifen plattgestochen. Der Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verkehrsschild umgefahren – Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 12.01.2022, 18 Uhr bis 13.01.2022, 17 Uhr wurde auf der Verkehrsinsel Kreuzung Bliesstraße/Wollstraße ein Verkehrsschild (Schaden ca. 100 Euro) umgefahren. Vermutlich beim Abbiegen oder beim Überqueren der Kreuzung fuhr das verursachende Fahrzeug auf die Verkehrsinsel auf, so dass der Schaden entstand, welcher bisher noch nicht gemeldet wurde.

Es konnten Fahrzeugteile eines BMW sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Wer kann Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

PKW beschädigt

Ludwigshafen-Edighheim (ots) – Unbekannte beschädigten in der Nacht von Mittwoch (12.01.2022) auf Donnerstag (13.01.2022) einen PKW. Hierbei wurde die Windschutzscheibe mit einem Stein eingeschlagen und der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Der VW Caddy war im Tatzeitraum in der Oppauer Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.