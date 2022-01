Demonstrationen für 15.01.2022 angemeldet – Polizei informiert über mögliche Einschränkungen im Bereich Rhönring und Innenstadt

Darmstadt (ots) – In Darmstadt sind für den Samstag 15.01.2022 ab 11 Uhr, mehrere Demonstrationen angemeldet. Themen dieser Versammlungen sind zum einen die Kritik an Corona-Impfungen, zum anderen daraus resultierende Gegendemonstrationen. Die Teilnahme an Versammlungen oder Demonstrationen stellt ein Grundrecht dar. Dieses Grundrecht besteht selbstverständlich auch während der aktuellen Corona-Pandemie fort.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu minimieren, gelten bei den Versammlungen von der Versammlungsbehörde erlassene Auflagenverfügungen, wie ein Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Während des Einsatzes wird permanent zwischen dem Recht auf Versammlungsfreiheit auf der einen und dem Schutz der Gesundheit auf der anderen Seite abgewogen. Dabei legt die Darmstädter Polizei größten Wert auf Kommunikation.

Unabhängig von den Demonstrationen besteht eine von der Stadt Darmstadt erlassene generelle Maskenpflicht im Stadtzentrum.

Saft statt Geld erbeutet – Zeugen nach Einbruch in Hotel gesucht

Darmstadt (ots) – Ein bislang Unbekannter brach in der Nacht zum Freitag (14.1.) im Tatzeitraum zwischen 0.50 und 1.20 Uhr in ein Hotel in der Mornewegstraße ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach jetzigem Kenntnisstand machte sich der Mann an einem Tresor zu schaffen. Der Geldschrank hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin der ungebetene Gast mehrere Packungen Saft entwendete und im Anschluss das Weite suchte.

Der Flüchtige soll ein blaues Hemd, eine beigefarbene Weste und dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben. Seine Haare sollen dunkel gewesen sein. Während der Tat trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

39-Jähriger macht sich an Autos zu schaffen – Platzverweis und Gewahrsam

Darmstadt (ots) – Für einen 39-jährigen Mann aus Darmstadt endete der frühe Freitagmorgen (14.1.) im Gewahrsam der Polizei und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Gegen 2 Uhr hatten sich Zeugen erstmalig bei der Polizei gemeldet und von einem Mann berichtet, der sich auf verdächtige Art und Weise an parkenden Autos in der Messeler Straße zu schaffen machte.

Bei Eintreffen der Beamten wurde der Beschriebene an einem Auto lehnend lokalisiert und kontrolliert. Nachdem er keine schlüssigen Angaben zu seinem Verhalten machen konnte, erhielt der bereits polizeilich bekannte Darmstädter einen Platzverweis. Weil er diesem nicht nachkam, er nur wenige Minuten später wiederholt in der Jägertorstraße angetroffen wurde und Gegenstände mit sich führte, über deren Herkunft er keine nachvollziehbaren Auskünfte geben konnte, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises und weiteren Gefahrenabwehr ins Gewahrsam gebracht.

Zudem erfolgte die Anzeigenerstattung wegen des versuchten Diebstahls aus Autos. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Bei Verkaufsgeschäft beraubt – 27-Jährige von Mann mit Pfefferspray besprüht

Darmstadt (ots) – Das Verkaufsgeschäft eines Handys, das zuvor über eine Onlineplattform vereinbart und zum Zwecke der Übergabe sich eine 27-Jährige mit dem vermeintlichen Käufer am Donnerstag (13.1.) traf, verlief anders als erwartet und endete mit einem Ermittlungsverfahren wegen Raubes. Nach derzeitigen Kenntnisstand traf die Pfungstädterin gegen 21 Uhr im Pfannmüllerweg und dort im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses auf den 27 bis 34 Jahre alten Täter.

Ersten Ermittlungen zufolge soll dieser unvermittelt ein Pfefferspray aus der Tasche gezückt, die 27-Jährige besprüht und ihr das Handy entrissen haben. Mit seiner Beute machte er sich auf und davon. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Der zu Fuß in Richtung Bartningstraße Flüchtende war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Er trug eine hellgraue oder beigefarbene Wollmütze mit schwarzem Logo. Als auffällig wurden seine “größeren” Zähne beschrieben, die mehrere Zahnlücken und einen schiefen Vorderzahn aufwiesen.

Wer den Flüchtenden beobachten konnte oder andere sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Freitag 14.01. gegen Vormittag, kam es in der Arheilger Straße in Darmstadt zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 55-jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug die Arheilger Straße. Im Bereich der Arheilger Straße 80 kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Aufgrund eines Sachschadens forderte dieser lautstark und ausfallend die Polizei.

Extrem eingeschüchtert flüchtete die 55-jährige zu einem ihrer Nachbarn. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die Hinweise geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier, 06151 – 969-41110.

Darmstadt-Dieburg

Sexuelle Belästigung – Fußgängerin auf den Po geschlagen – Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Ein noch unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend 13.01.2022 eine junge Fußgängerin sexuell belästigt und danach die Flucht ergriffen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Mann in der Friedrich-Ebert-Straße der 15-Jährigen von hinten genähert, sie kurz angesprochen und ihr beim Vorbeifahren einen Schlag auf den Po gegeben.

Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Trekkingbike handeln. Der Flüchtende wurde auf ein Alter zwischen 30-40 Jahren geschätzt. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine schwarze Jacke.

Weitere Details zur Personenbeschreibung liegen den Beamten derzeit nicht vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen der Tat und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das für diesen Fall zuständige Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo zu erreichen.

Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Dieburg-/Groß-Zimmern/Münster (ots) – Nachdem mehrere Fahrzeuge in Dieburg, Groß-Zimmern und in Münster im Tatzeitraum zwischen Mittwoch 12.1.2022 und Freitag 14.1.2022 in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Neben einem weißen Dacia, der im Südwestring in Dieburg abgestellt war, suchten die Kriminellen auch einen weißen Opel im Birkenweg auf und machten sich an den Fahrzeugen zu schaffen. Ihr kriminelles Vorhaben scheiterte am weißen Dacia. Unter Einwirkung von Gewalt entwendeten sie aus dem Opel unter anderem Schleifkoffer und eine Säge. Ebenfalls auf Werkzeug hatten es Unbekannte in der Eduard-Vogel-Straße in Münster abgesehen, wo sie diverse Werkzeuge aus einem Ford entwendeten. Ihr Versuch, einen silbernen Volkswagen in der Angelgartenstraße in Groß-Zimmern zu öffnen, misslang, woraufhin sie das Weite suchten.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen andauernder Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Nicht nur berauscht am Steuer – Polizei stoppt 28-Jährigen

Pfungstadt (ots) – Weil er ein auffälliges Fahrverhalten zeigte, stoppte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt am späten Donnerstagabend (13.1.) in der Eberstädter Straße einen 28-jährigen Wagenlenker. Gegen 22.30 Uhr fiel den Ordnungshütern das Fahrzeug auf, woraufhin sie es kontrollierten.

Rasch bemerkten sie, dass der 28 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Anschluss durchgeführte Tests reagierten positiv auf Amphetamin und zeigten 0,38 Promille an. Er musste die Streife mit auf die Polizeistation begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 28-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Groß-Gerau

Hund vor Geschäft angebunden gestohlen – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Am Donnerstag 13.01.2022 zwischen 20:15-20:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen am Geländer vor dem Tegut Kelsterbach (Mörfelder Straße 22) angebundenen hellen Labrador-Rüden und entfernte sich anschließend mit diesem (vermutlich ohne Hundeleine) in unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0 zu wenden.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Vinsonstraße geriet am Donnerstag (13.01.), in der Zeit zwischen 17.00 und 19.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten und durchwühlten anschließend alle Räume sowie auch eine im 1. Obergeschoss befindliche Wohnung nach Wertgegenständen.

Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Von einem Anwohner wurde zur Tatzeit ein unbekannter Mann im dortigen Bereich bemerkt. Der Unbekannte ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Jogginghose, weiße Sneakers, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Daunenweste.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Stockstadt am Rhein (ots) – Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Odenwaldring und Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Stockstadt am Rhein wurden am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr zwei junge Damen leicht Verletzt. Eine 23-Jährige Fahranfängerin aus Darmstadt befuhr mit einem Skoda Rapid den Odenwaldring in südliche Richtung auf den Kreuzungsbereich Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zu und übersah hier ein Stop-Schild.

Im Kreuzungsbereich wurde diese dann von einer von rechts kommenden 25-Jährigen aus Riedstadt mit einem Mercedes Benz CLS seitlich erfasst und auf eine Verkehrsinsel geschoben. Hierbei wurde ein Straßenschild beschädigt. Beide Fahrerinnen mussten jeweils mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nah gelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die beiden PKW waren nicht mehr Fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme mussten jeweils eine Spur beider Straßen gesperrt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.500 EUR.

Kreis Bergstraße

Randalierer im Zug festgenommen – 3 Polizeibeamte leicht verletzt

Zwingenberg (ots) – Für Aufsehen sorgte am Donnerstagabend 13.01.2022 gegen 21 Uhr ein offenbar geistig verwirrter 22-Jähriger, welcher aus noch unbekannten Gründen in einem Zug von Mannheim nach Frankfurt lauthals randalierte. Der Zug wurde an der Haltestelle Zwingenberg gestoppt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeistation Bensheim nahmen den Mann fest. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte die Beamten leicht. Der Festgenommene wurde anschließend aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in eine Klinik verbracht und wird sich zukünftig wegen des Widerstandes gegen die Polizisten in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen