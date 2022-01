Schockanrufe

Eschwege (ots) – Angezeigt wurden bislang 3 Anrufe, die sich nach der Masche “Schockanrufe-falsche Polizeibeamte” am Donnerstag 13.01.2022 in Kreis ereignet haben. Gegen 12:45 Uhr erhielt ein 84-Jähriger aus Eschwege einen Anruf eines Mannes, der sich als seinen Sohn ausgab und von einem Verkehrsunfall sprach, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Als der angebliche Sohn nachfragte, ob noch jemand daheim wäre und dies bejaht wurde, beendet der Anrufer sofort das Gespräch.

Ein 74-Jähriger aus Eschwege erhielt gegen 14:30 Uhr einen derartigen Anruf. Diesmal meldete sich die angebliche Tochter mit weinerlicher Stimme und berichtete ebenfalls von einem tödlichen Verkehrsunfall, den sie verschuldet habe. In einem zweiten Anruf meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt namens Bach, der nunmehr 150.000 Euro für eine Kaution forderte. Der 74-Jährige gab an, dies erst besprechen zu müssen; ersatzweise wurde noch nach Goldmünzen und Goldbarren gefragt, deren Besitz durch den 74-Jährigen verneint wurde. Ein angekündigter dritter Anruf fand daraufhin nicht mehr statt; vielmehr bestätigte ein Rückruf bei der Tochter die betrügerische Absicht.

Auch in Witzenhausen ging ein betrügerischer Anruf in der Mittagszeit ein. Eine 86-Jährige erhielt einen Anruf ihres angeblichen Enkels, der ebenfalls angab, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Anruf wurde dann an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben, der versuchte persönliche Daten zu erfragen. Da bei der 86-Jährigen zu dieser Zeit noch eine weitere Person anwesend war und diese über derartige betrügerische Anrufe Kenntnis hatte, wurde das Gespräch seitens der Betrüger beendet. Ein Rückruf bei dem Enkel bestätigte auch in diesem Fall den Betrugsversuch.

Alle drei Fälle zeigen wie wichtig ein Rückruf bei den “echten” Kindern oder Enkeln ist. Sollte diese nicht erreichbar sein, wird empfohlen bei einer anderen Vertrauensperson, gerne auch bei der örtlichen Polizeidienststelle, anzurufen, um dort Rat und Verhaltenstipps zu erhalten. Weiterhin gilt grundsätzlich bei Anrufen – welcher Art auch immer – keine persönlichen Daten, keine Daten im Zusammenhang mit dem Konto und grundsätzlich auch keine Angaben über die Vermögensverhältnisse zu machen. Weitere Tipps sind unter www.polizei-beratung.de nachzulesen.

Diebstahl von Kennzeichen

In der Nacht vom 12./13.01.22 wurden in der Eschweger Straße in Wanfried die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-IL 16) von einem Pkw abgeschraubt und entwendet. Das Auto war während der Tatzeit auf dem Friedhofsparkplatz geparkt. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 52-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal befuhr gestern Abend, um 23:00 Uhr, die B 7 in der Gemarkung von Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein VW Polo angefahren und beschädigt. Der Polo war in diesem Zeitraum in der Sälzer Straße in Hessisch Lichtenau auf einem Parkplatz abgestellt. Der flüchtige Verursacher*in fuhr gegen die Beifahrerseite des orangefarbenen Polos, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Um 20:34 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 68-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Abfahrt von der B 7 und beabsichtigte nach rechts in die Friedensstraße einzubiegen. Zu dieser Zeit befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw die Friedensstraße in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegen geriet der 68-Jährige kurz nach dem Einmündungsbereich auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 12.01.22, 08:00 Uhr und dem 13.01.22, 17:50 Uhr wurde in der Rexinger Straße in Hessisch Lichtenau ein geparkter Pkw beschädigt. Unbekannte zerkratzten das Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

