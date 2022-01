Von der Fahrbahn abgekommen – Autofahrer schwer verletzt

Langwieden – Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Renault-Fahrer

kommt es am frühen Donnerstagabend auf der Landstraße zwischen Bruchmühlbach und

Martinshöhe. Ein 54-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern kommt in einer

Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Leitpfosten und bleibt im

Straßengraben liegen. Er wird von der Feuerwehr geborgen. Bei dem Unfall zieht

er sich schwerste Verletzun-gen zu und muss in die Uniklinik Homburg verbracht

werden. Der Wagen wird von einem Abschleppdienst geborgen und sichergestellt.

Zur Unfallaufnahme muss die Strecke voll gesperrt werden. |pilan

Ohne Führerschein, aber mit Alkohol und Tempo

Kaiserslautern – Eine Kombination aus überhöhter Geschwindigkeit und

Alkoholeinfluss dürfte die Hauptursache eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in

der Berliner Straße gewesen sein. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon

schwer.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 29-jährige Unfallfahrer mit seinem Auto

in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er gegen 16.45 Uhr die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die

Straßenbegrenzung sowie eine Laterne und wurde zurück auf die Fahrbahn

geschleudert. Dort blieb der Peugeot entgegen seiner Fahrtrichtung total

beschädigt stehen.

Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer zogen sich Verletzungen zu.

Während der 29-Jährige eine Behandlung vor Ort allerdings ablehnte, wurden seine

22 und 24 Jahre alten Mitfahrer ins Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde

stationär aufgenommen.

Für die Aufnahme des Unfalls wurde ein Teil der Berliner Straße für rund zwei

Stunden voll gesperrt. Der einsetzende Feierabendverkehr musste umgeleitet

werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug musste die Fahrbahn

gereinigt werden, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Bei der Unfallaufnahme stießen die Polizeibeamten auf drei Aspekte, die zum

Unfall beigetragen haben dürften: Der Tacho des Peugeot war bei dem Unfall bei

einer Geschwindigkeit von etwas mehr als 100 km/h stehen geblieben; demnach

wurde der Pkw vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt. Darüber hinaus

roch der Fahrer nach Alkohol – ein Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,0

Promille. Und nachdem der 29-Jährige vor Ort angegeben hatte, dass er seinen

Führerschein nicht dabei habe, ergab eine spätere Überprüfung auf der

Dienststelle, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

ist. In den polizeilichen Systemen ist eine Sperre eingetragen. Auf den

29-Jährigen kommen nun diverse Anzeigen und Konsequenzen zu. |cri

Schockanrufe gehen weiter – bleiben aber erfolglos

Stadt und Kreis Kaiserslautern – In den letzten Tagen häufen sich wieder

Anrufe von Betrügern bei überwiegend älteren Menschen.

Am Donnerstagvormittag rief zunächst eine weinende Frau bei einem 84-Jährigen

aus Frankelbach an, die sich als seine Tochter ausgab. Die Anruferin übergab den

Hörer schließlich an einen Mann. Dieser stellte sich als Polizeibeamter aus

Idar-Oberstein vor. Er wollte dem Senior weismachen, dass seine Tochter einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld für die Zahlung einer

Kaution benötige. Der angebliche Polizist frage außerdem nach Barvermögen und

Schmuck. Der 84-Jährige fiel aber auf die Masche nicht herein. Er beendete das

Gespräch und alarmierte die Polizei.

Eine Stunde zuvor hatten es die Betrüger, die meist aus Call-Centern aus dem

Ausland anrufen, bei einer Frau aus Eulenbis versucht. Diesmal sollte der Enkel

einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben. Aber auch die 81-Jährige

erkannte den Betrugsversuch und legte einfach auf. Die Polizei ermittelt auch in

diesem Fall.

Auch die Masche mit der angeblichen Teilnahme an einem Gewinnspiel und einem

großen Geldgewinn hatte am Donnerstag keinen Erfolg. Und zwar weil der Ehemann

des potenziellen Opfers Verdacht schöpfte. Die 52-Jährige aus Kaiserslautern

erhielt bereits am Mittwoch einen ersten Anruf in dem der Gewinn angekündigt

wurde. In einem zweiten Telefonat am Donnerstag sollten die weiteren Modalitäten

besprochen werden. Die Gewinnsumme sollte persönlich übergeben werden. Bei der

Übergabe durch eine Sicherheitsfirma müsse die vermeintliche Gewinnerin den

Transport mit neun Google-Play-Karten á 100 Euro bezahlt werden. Auf Drängen

ihres Mannes verständigte die 52-Jährige die Polizei. An dem in Aussicht

gestellten Gewinn war nichts dran.

Immer wieder – und mit unterschiedlichen Methoden – versuchen Telefonbetrüger

die Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich nicht auf dubiose Anrufe ein! Legen Sie

sofort auf! Übergeben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an

fremde Personen. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei. Wenn Sie meinen,

Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an eine

Polizeidienststelle. Klären Sie auch Ihre Angehörigen über die Maschen der

Betrüger auf.

Die Präventionsexperten von ProPK (Programm Polizeiliche Kriminalprävention der

Länder und des Bundes) haben auf ihrer Internet-Seite www.polizei-beratung.de

umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Betrugsmaschen zusammengestellt.

Dort finden Sie auch Tipps, wie Sie sich vor solchen Betrügern schützen können –

und was Sie tun können, falls Sie auf einen solchen Anruf hereingefallen sind

und die telefonischen Anweisungen befolgt haben. |mhm

Einbruch in Autohaus

Kaiserslautern – Erneut sind Unbekannte in ein Autohaus in der Straße Am

Gusswerk eingedrungen. Bereits im November war das Unternehmen Ziel von

Einbrechern. Die Täter gelangten in der Nacht zum Donnerstag über ein Rolltor

des Werkstattbereichs in das Gebäude. Sie durchwühlten sämtliche Schränke in der

Werkstatt. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher ein Tablet.

Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei sicherte Spuren.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder

sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |mhm

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Kaiserslautern – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am

Donnerstagnachmittag in der Nordbahnstraße einen Unfall gebaut – und ist

anschließend abgehauen. Der Unfallgegner rief die Polizei. Laut Aussage des

49-jährigen Unfallgegners missachtete der 55-Jährige an der Einmündung

Nordbahnstraße/ Karl-Peters-Straße das von rechts kommende, bevorrechtigte

Fahrzeug des 49-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zunächst einigten sich die beiden Fahrer an der Unfallörtlichkeit darauf den

Unfall von der Polizei aufnehmen zu lassen. Der 55-Jährige stieg anschließend

allerdings in sein Fahrzeug und verließ die Örtlichkeit, ohne den Austausch

Personalien zu gewährleisten.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei die Adresse des

Fahrzeughalters ermitteln und dem Mann wenig später einen Besuch abstatten. Sein

Auto stand vor dem Haus – die Unfallspuren waren deutlich zu erkennen. Als die

Beamten den Mann mit den Fakten konfrontierten, gab er an, sich nicht an einen

Unfall erinnern zu können. Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde er zum

Atemalkoholtest gebeten – Ergebnis: 1,27 Promille. Der 55-Jährige musste deshalb

mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn

wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

Zeuge fotografiert Dieb

Kaiserslautern – Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem Dieb

auf der Spur. Der junge Mann hatte Anfang der Woche eine Beobachtung gemacht,

die ihm verdächtig vorkam – blitzschnell griff er zu seinem Handy und machte ein

Foto. Dieses stellte er nun der Polizei zur Verfügung.

Wie sich herausstellte, hatte der 20-Jährige den „richtigen Riecher“. Er hatte

am Montagabend gegen 19 Uhr beobachtet, wie in einem Eiscafé in der Mall eine

Person hinter den Tresen ging – der in diesem Moment unbeaufsichtigt war – sich

etwas griff und wieder davon lief. Weil ihm das komisch vorkam, machte der junge

Mann schnell ein Foto der Person.

Als ein Mitarbeiter wieder zum Tresen kam, stellte er fest, dass jemand seinen

Geldbeutel geklaut hatte, der hier abgelegt war. Darin befanden sich nach

Angaben des 57-Jährigen zum Glück „nur“ 30 Euro.

Der Zeuge gab sich zu erkennen und teilte mit, dass er den Täter fotografiert

hat. Um wen es sich dabei handelt, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen

laufen… |cri

Verkehrsunfall durch freilaufende Pferde

Winnweiler (Donnersbergkreis) – Freilaufende Pferde haben am frühen

Donnerstagabend auf der Kreisstraße 10 einen Verkehrsunfall verursacht. Ein

74-jähriger Mann aus dem Donnerbergkreis fuhr mit seinem PKW von

Alsenbrück-Langmeil nach Münchweiler. Auf Höhe der Salomonsmühle liefen

plötzlich vier Pferde auf die Fahrbahn, die sich durch ein offenstehendes Tor

von ihrer Koppel entfernt hatten. Trotz eines Ausweichmanövers wurde eines der

Pferde leicht mit einem Außenspiegel gestreift, jedoch nicht verletzt. Das

Fahrzeug stieß gegen einen Bordstein, wodurch die Frontstoßstange und eine

Radfelge beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund

achthundert Euro geschätzt. |pirok

Garagen mit Sprühfarbe beschmiert

Kaiserslautern – Schmierfinken waren in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag im Herrenwiesental am Werk. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250.

Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei von Anwohnern gemeldet, dass unbekannte

Täter über Nacht mehrere Garagen sowie einen Stromverteilerkasten mit Sprühfarbe

verunstaltet haben. Bei den Graffiti handelt es sich um englische Ausdrücke wie

„True“, „Swag“ oder „Love“.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen

Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr. Zeugen, denen in

diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die in Verbindung

mit den gesprühten Schriftzügen Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden

gebeten, mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Schmierfinken beobachtet

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen drei Männer im Alter von 20 bis 32

Jahren. Das Trio steht im Verdacht, am Donnerstagabend in Weilerbach am Gebäude

eines Supermarktes in der Isigny-Allee Farbschmierereien aufgebracht zu haben.

Ein Zeuge hatte die Täter beobachtet und kurz nach 18 Uhr die Polizei

verständigt. Er konnte noch den Hinweis geben, dass sich das Trio in Richtung

Danziger Straße aus dem Staub gemacht hatte.

Eine Streife machte sich auf die Suche und entdeckte wenig später im Nachbarort

ein Auto mit den drei amtsbekannten Männern. Die Beschreibung des Zeugen passte

auf das Trio. Alle drei wurden einer Kontrolle unterzogen. Angaben zum Vorwurf

der Sachbeschädigung machten sie nicht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Landstuhl, Bruchwiesenstraße – Am Freitagmorgen um 08:56 Uhr ereignete

sich in der Bruchwiesenstraße in Landstuhl ein Verkehrsunfall, bei dem die

beiden Pkw-Fahrer schwer verletzt wurden. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer befuhr die

Bruchwiesenstraße in Richtung Kindsbach. Der 59-jährige VW-Fahrer befuhr die

Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des Anwesens 43 fuhr der

Audi-Fahrer sein Fahrzeug, aus bisher noch unbekannter Ursache, in den

Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden linken Fahrzeugfronten. Das

Fahrzeug des 83-jährigen wurde durch die Kollision um 180 Grad gedreht. Der VW

schleuderte auf den Gehweg. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall schwer

verletzt und nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An

beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde

durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ein Gutachter eingeschaltet. Während

der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Straße vollgesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.|pilan

Täter oder Opfer?

Kaiserslautern – In einer Spielhalle im Stadtgebiet ist es am späten

Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einer Mitarbeiterin und einem Besucher

gekommen. Beide erstatteten anschließend Anzeige wegen Körperverletzung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte die 42-jährige Mitarbeiterin den 24

Jahre alten Besucher gegen 22.45 Uhr aufgefordert, die Einrichtung zu verlassen,

da er sich nicht ordentlich verhielt. Der junge Mann kam der Aufforderung aber

nicht nach, stattdessen legte er sich mit der Mitarbeiterin an und schubste sie.

Die Frau ließ sich dies nicht gefallen und packte den 24-Jährigen an Arm und

Hals und bugsierte ihn vor die Tür. Der Mann verständigte anschließend die

Polizei und gab an, von der Frau verletzt worden zu sein. Weil auch die

42-Jährige über Schmerzen klagte, wird nun gegen beide ermittelt… |cri

Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern – Weil sie zu tief ins Glas geschaut haben, hat die Polizei

in der Nacht zu Freitag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer muss mit

einer Anzeige rechnen.

Gegen 1.45 Uhr stoppte eine Streife in der Denisstraße einen Mazda und unterzog

den Fahrer einer Kontrolle. Der 30-Jährige roch deutlich nach Alkohol, weshalb

er zum Atemtest gebeten wurde – Ergebnis: 0,75 Promille. Der Mann durfte deshalb

nicht weiterfahren. Er musste zunächst für weitere Tests mit zur Dienststelle

kommen; anschließend wurde er mitsamt Autoschlüssel und Führerschein an die

US-Militärpolizei übergeben.

Knapp eine Stunde später war auch für eine 31-jährige Autofahrerin die Fahrt zu

Ende. Als sie in der Pariser Straße angehalten und kontrolliert wurde, stellten

die Beamten auch bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ihr „Pegel“ lag laut

Schnelltest im Grenzbereich, weshalb ihr dringend empfohlen wurde, nicht

weiterzufahren. Die 31-Jährige wechselte schließlich mit ihrem nüchternen

Beifahrer die Plätze und überließ ihm das Steuer. |cri

Wer hat die Sandstein-Mauer gerammt?

Kaiserslautern – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Freitagmorgen aus

dem Stadtteil Dansenberg gemeldet worden. Gesucht werden Zeugen, die in der Zeit

zwischen Mittwoch (12. Januar), 9.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in der Straße

„Am Kiefernkopf“ etwas beobachtet haben.

Hier wurde eine Grundstücksmauer aus Sandstein beschädigt – vermutlich durch ein

Fahrzeug beim Rangieren. Der Verursacher meldete sich jedoch nicht.

Am Freitagmorgen fiel einer Anwohnerin der Schaden an der Mauer im

Eingangsbereich zu ihrem Anwesen auf – der Pfeiler war um einige Zentimeter nach

hinten verschoben und die Mauer gebrochen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro

geschätzt.

Hinweise auf Fahrzeuge, die in der Straße beim Rangieren beobachtet wurden,

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

jederzeit entgegen. |cri

Feuer in Gebäudekomplex

Kaiserslautern – In einem Gebäudekomplex in der Merkurstraße ist es am

Freitagmorgen zu einem Brand gekommen. Gegen 9 Uhr wurde der Schmorbrand

entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Zwar entstand hoher Sachschaden, der

vermutlich im sechsstelligen Bereich liegt, aber durch die sofort eingeleiteten

Maßnahmen konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. Verletzt wurde zum

Glück niemand.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. In der

nächsten Woche soll ein Sachverständiger den Brandort untersuchen. |cri