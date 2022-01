Bruchsal – Unbekannter entwendet Postpakete und Elektroartikel aus Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagnachmittag verschaffte sich gegen 17 Uhr ein

bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße.

Der Dieb entwendete mehrere im Hausflur abgelegte Postpakete und durchsuchte im

Anschluss einige Kellerabteile und nahm hier Elektroartikel im Wert von ungefähr

800 Euro an sich.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, osteuropäisches

Aussehen, etwa 1,70 m groß, normale Statur, schwarzes Haar, dunkle Stepp-Jacke.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu

dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier

Bruchsal unter 07251/726-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Donnerstag brach ein bislang unbekannter

Täter in eine Gaststätte in der Kurfürstenbadstraße in Langensteinbach ein.

Der Einbrecher hebelte die Eingangstür auf, um in den Schankraum zu gelangen.

Hier öffnete er mehrere Spielautomaten und entwendete das Geld. Außerdem

versuchte der Täter noch einen Zigarettenautomaten zu öffnen, dies misslang

allerdings.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu

dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier

Ettlingen unter 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Malsch – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Malsch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in Malsch, als

eine 21-jährige Smart-Fahrerin gegen den verkehrsbedingt stehenden Ford eines

66-Jährigen prallte.

Die junge Frau war gegen 06:10 Uhr auf der Daimlerstraße unterwegs, als sie

mutmaßlich aufgrund einer beschlagenen Frontscheibe an den Fahrbahnrand fahren

wollte. Hierbei übersah sie den verkehrsbedingt haltenden 66-Jährigen und es kam

zum Unfall.

Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in

ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Bad Schönborn – Mingolsheim – Verwirrte Person löst größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Ein psychisch auffälliger Mann wurde am Freitag in Bad

Mingolsheim von der Polizei gegen 14 Uhr festgenommen.

Zeugen teilten mit, dass der 61-Jährige mit einem Messer in seiner Wohnung

umhergehe und einen verwirrten Eindruck mache. Die Polizei nahm den Mann in der

Folge dort widerstandslos fest. Er wurde zur Behandlung in das Psychiatrische

Zentrum Wiesloch eingeliefert. Eine Gefahr für andere Personen bestand offenbar

nicht.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es zu mehreren kurzzeitigen Straßensperrungen.

Karlsruhe – Pedelecfahrer leichtverletzt nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 22:30 Uhr

an einer Kreuzung in der Karlsruher Weststadt, als ein 61-jähriger Opel-Fahrer

einen bevorrechtigten 62-jährigen Pedelecfahrer nicht beachtete.

Der Pkw-Fahrer befuhr die Hoffstraße in Richtung Innenstadt und übersah hierbei

vermutlich den von rechts aus der Riefstahlstraße kommenden Pedelecfahrer. Bei

dem Zusammenstoß stürzte der 62-Jährige mit seinem Rad und verletzte sich

hierbei leicht.

Der Mann wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche in Gartenhütten

Karlsruhe-Hagsfeld (ots) – In der Nacht zum Donnerstag wurden im

Kleingartenverein Steinäcker in Karlsruhe-Hagsfeld sieben Gartenhütten sowie

eine weitere auf einem Privatgrundstück unweit der Kleingartenanlage

aufgebrochen. Ob alle Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist

noch unklar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden bei dem Einbruch Werkzeug und

ein Fernseher entwendet. Die Schadenshöhe lässt sich bislang nicht genauer

abschätzen.

Karlsruhe – Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer

kam es am frühen Donnerstagabend um 17:15 Uhr in der Karlsruher Oststadt.

Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr auf der Wolfartsweierer Straße in Richtung

Innenstadt und bog an der Einmündung nach rechts in den Ostring ab, als ein

Radler die Straße querte. Offenbar übersah der Pkw-Fahrer ihn und es kam zum

Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer war ordnungswidrig auf dem Radweg der

Wolfartsweierer Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

stadtauswärts unterwegs.

Der 23 Jahre alte Radfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort

versorgt. Beide Unfallbeteiligte gelangen zur Anzeige. Der Sachschaden wird auf

insgesamt rund 2.800 geschätzt.

Bretten – Unfallflucht in Rinklingen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Rinklingen

ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto stark beschädigt. Der Unfallverursacher

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 18.30 Uhr am Donnerstagabend stellte ein 38-jähriger Mann seinen weißen

Van ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Diedelsheimer Straße ab. Am frühen

Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, fiel einem Nachbarn auf, dass die vordere

Stoßstange offenbar durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug abgerissen worden war.

Aufgrund der Gesamtsituation muss davon ausgegangen werden, dass es sich beim

Unfallverursacher wohl um ein größeres Fahrzeug, eventuell einen Lkw gehandelt

hat. Dieser hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Das

Polizeirevier Bretten nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07253/50460

gerne entgegen.