Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 3. Kalenderwoche 2022

(fg) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der dritten Woche des neuen Jahres die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, an Wildgefahrenstrecken sowie in Sachen Lärmschutz.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

17.01.2022:

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach (Unfallschwerpunkt); L 3178, Bad Soden-Salmünster, zw. K 888 und L 3179, (Unfallschwerpunkt); L 2310, Mainhausen Richtung Stockstadt, (Unfallschwerpunkt);

L 3193, Langenselbold Richtung Ronneburg, (Unfallschwerpunkt); L 3347, Nidderau Richtung Roßdorf, (Unfallschwerpunkt); B 486, Offenthal Richtung Langen, zw. K 172 und L 3317, (Unfallschwerpunkt); B 486, Urberach Richtung Langen, (Wildunfallstrecke);

B 459, Dreieich Richtung Offenbach, (Unfallschwerpunkt);

B 448, Obertshausen Richtung Offenbach, (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 486, Urberach Richtung Langen, (Unfallschwerpunkt);

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster, (Lärmschutz); L 2310, Mainhausen Richtung Seligenstadt, (Wildunfallstrecke);

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster, (Lärmschutz).

Markus Adam ist der neue Dienststellenleiter der Polizeistation Schlüchtern

Am Freitag, 14. Januar 2022, führte Polizeipräsident Eberhard Möller Herrn Markus Adam offiziell in das Amt als Dienststellenleiter der Polizeistation Schlüchtern ein.

Bei der Amtseinführung des 55-jährigen Ersten Polizeihauptkommissars waren der Leiter der Polizeidirektion Main-Kinzig, Jürgen Fehler, sowie der Leiter der Abteilung Einsatz, Dirk Fornoff, im Präsidialgebäude am Spessartring in Offenbach zugegen. Alle Anwesenden wünschten Markus Adam viel Erfolg für die neue Aufgabe.

Bedingt durch den tragischen Tod des vorherigen Dienststellenleiters der Polizeistation Schlüchtern, Frank Uffelmann, im vergangenen Jahr hatte EPHK Markus Adam bereits kommissarisch die Dienststellenleitung in Schlüchtern inne, mit der er jetzt auch formell beauftragt wurde.

Herr Adam ist seit der Beendigung seiner Polizeiausbildung im Jahr 1985 in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis als Polizist, zunächst im Streifendienst und im weiteren Verlauf seiner Laufbahn auch in Führungspositionen tätig, weshalb er kommunal bestens vernetzt ist. Nach seinem Studium für den gehobenen Polizeidienst versah er in der Polizeistation Hanau I (Am Freiheitsplatz) Dienst, zunächst als Streifenbeamter, dann als Vertreter des Dienstgruppenleiters und später auch als Dienstgruppenleiter sowie als Leiter der Ermittlungsgruppe. Weitere Erfahrungen sammelte er mehrere Jahre als Leiter des Sachgebietes „Sprayer“ und als Vertreter der Dienststellenleitung in Maintal, bevor er zuletzt die Dienststellenleitung in Bad Orb übernahm.

Bürgerfreundlichkeit und eine professionelle sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Behörden, Gemeinden, lokalen Gremien und sonstigen Institutionen, stehen für den neuen Dienststellenleiter im Vordergrund. Einen weiteren Schwerpunkt legt der aus Freigericht stammende und in Erlensee wohnende Polizeibeamte auf die Präventionsarbeit.

Der leidenschaftliche Läufer, Schwimmer und Fahrradfahrer, möchte die gute Arbeit auf der Dienststelle im nordöstlichen Main-Kinzig-Kreis fortsetzen und nimmt die neue Leitungs-Aufgabe voller Vorfreude an.

Zeugensuche: Unbekannter tritt 20-Jährige – Offenbach

(fg) Ohne erkennbaren Grund und vollkommen unvorhersehbar wurde eine 20 Jahre alte Frankfurterin, die die Unterführung von der Bismarckstraße zur Senefelder Straße entlanglief, am Donnerstagmittag von einem Unbekannten gegen das Knie und den Unterschenkel getreten. Als die 20-Jährige laut aufschrie, rannte der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann davon. Laut der Frankfurterin habe sie den Mann vorher noch nie gesehen; die Beweggründe des Angriffs durch den 1,70 bis 1,80 Meter großen Unbekannten sind unklar. Nach einer ersten Begutachtung durch die Rettungswagenbesatzung wurde eine schwere Prellung attestiert. Um weitere Verletzungen auszuschließen, kam die 20-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

Zeugensuche nach Lederjacken-Verkauf – Mühlheim am Main

(fg) Einem mutmaßlichen Betrüger ist ein 66 Jahre alter Mann am Mittwochmittag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße (10er-Hausnummern) aufgesessen. Das Opfer gab bei der Anzeigenerstattung an, völlig unvermittelt von einem Mann, der in einem Auto in der Bahnhofstraße nahe der dortigen Sparkasse saß, angesprochen worden zu sein. Im weiteren Verlauf ging es auf den Parkplatz des Penny-Marktes, wo der Unbekannte seinen Kofferraum öffnete und augenscheinlich hochwertige Lederjacken anbot. Nachdem der 66-Jährige zwei Jacken für 600 Euro erworben hatte, fuhr der etwa 1,80 Meter große Verkäufer in seinem dunklen Wagen davon. Dass es sich lediglich um Lederjacken-Imitate von geringem Wert handelte, stellte der Mühlheimer erst zu Hause fest. Der Unbekannte hatte eine schlanke Statur, ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug trotz der winterlichen Temperaturen eine „dünne“ Jacke. Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Betrüger haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Versuchter Einbruch in Gaststätte – Kripo sucht Zeugen – Dreieich/Buchschlag

(jm) Kurz nach Mitternacht versuchte am Donnerstagfrüh ein bislang Unbekannter sich gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Buchschlager Allee zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Einbrecher mit einem Holzpfosten die äußere Scheibe der Gaststätte ein. Anschließend versuchte er ein weiteres Fenster aufzuhebeln. Als dies missglückte, ließ der Unbekannte den Gegenstand in dem Fenster stecken und flüchtete. Hierbei soll es sich um eine männliche Person mit Kapuze und mit schmaler Figur gehandelt haben. Augenscheinlich „torkelte“ diese in Richtung Bahnhof davon. Die Kripo Offenbach sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin – Gelnhausen

(dj) Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung Cassebeerstraße/Frankfurter Straße, wobei eine 33 Jahre alte Altenstädterin leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief die Fußgängerin bei grüner Ampel im Kreuzungsbereich über die Cassebeerstraße, als ein schwarzer VW von der Frankfurter Straße in die Cassebeerstraße einfahren wollte. Der 78-jährige Polofahrer übersah hierbei offenbar die bevorrechtigte und aus entgegengesetzter Richtung querende Fußgängerin, sodass der linke Außenspiegel des Autos die Dame touchierte. Am Wagen des Wächtersbachers entstand kein Schaden. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und kracht in Hausfassade – Neuenhaßlau und Gondsroth

(lei) Ein 57 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, in der Bahnhofstraße (30er-Hausnummern) gegen eine Hauswand geprallt und dabei leicht verletzt worden. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Unfall vorausgegangen war eine kurzzeitige Flucht des Fahrers vor einer Streife der Ordnungspolizei Freigericht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der Mann aus Freigericht aufgrund eines Verkehrsverstoßes durch die kommunalen Ordnungshüter angehalten und in Gondsroth einer Kontrolle zugeführt werden. Der Fahrer gab dort jedoch Gas und flüchtete in der Straße „Pfeiffersahl“ zunächst entgegen der Einbahnstraße. Dabei soll er durch seine Fahrweise auch Passanten gefährdet haben. In Neuenhaßlau verlor er schließlich in der Bahnhofstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß frontal gegen die Fassade des Hauses. Den offensichtlichen Grund, warum sich der 57-Jährige der Kontrolle entziehen wollte, stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten kurz nach der Kollision fest: Der Freigerichter stand unter Alkoholeinfluss und musste aufgrund eines Atemalkoholwertes von über 0,9 Promille folglich eine Blutprobe abgeben. Während der Wagen vom Typ 3er erheblich im Frontbereich beschädigt wurde, entstand an der Hauswand nur geringer Schaden. Auch ein Eisenpoller wurde in dem Zusammenhang umgefahren. Die Gesamtschadenshöhe steht jedoch noch nicht fest. Die Polizei in Gelnhausen bittet nun die besagten Passanten sowie weitere Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des BMW vor dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.