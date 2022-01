Heidelberg: Stadtnotizen 14.01.2022

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Schornsteinsprengung am 18. Januar auf dem Etex-Gelände (ehemals Eternit)

Im Zuge der Rückbauarbeiten der ehemaligen Faserzementproduktion auf dem Gelände der Etex Germany Exteriors GmbH (vormals Eternit GmbH) in Leimen an der Heidelberger Stadtgrenze wird am Dienstag, 18. Januar 2022, gegen 14 Uhr ein 60 Meter hoher Schornstein gesprengt. Der Schornstein befindet sich auf Heidelberger Gemarkung. Mit der Sprengung hat die Etex Germany Exteriors GmbH die Thüringer Sprenggesellschaft mbH beauftragt. Der Gefahrenbereich rund um die Sprengstelle wird aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt. Die umliegenden Gewerbebetriebe sind bereits von der Etex Germany Exteriors GmbH über die Sprengung informiert worden.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht vom 17. bis 23. Januar 2022

Eppelheimer Straße: Auf Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

Kleine Hirschgasse: Errichtung einer Bohrpfahlwand, Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen. Anschließend Straßenbau. Vollsperrung bis voraussichtlich Ende Januar 2022.

Kurfürsten-Anlage: In Höhe ehemaliges Bauhaus bis voraussichtlich 30. Dezember 2023 ein Fahrstreifen für den Autoverkehr gesperrt; Fuß- und Radverkehr werden auf der gesperrten Fahrspur geführt. Auch die verlängerte Landhausstraße zwischen Bahnhofstraße und Kurfürsten-Anlage ist gesperrt.

Max-Planck-Ring: Der Straßenbau pausiert bis Ende Januar 2022, damit die Arbeiten der Hochbaumaßnahme uneingeschränkt fortgeführt werden können. Zufahrt über die Ost-Rampe möglich, Hauptbahnhof nicht anfahrbar. Zugang für Fußgängerinnen und Fußgänger über Ost-Rampe.

Neuenheimer Landstraße: Private Kranarbeiten in Höhe Hausnummer 22 bis voraussichtlich 25. Juni 2022, samstags von 7 bis 11 Uhr halbseitig gesperrt mit Ampelregelung.

Schulbergweg: Stützmauererneuerung und Tiefbauarbeiten beendet. Restarbeiten am Gehweg bis voraussichtlich Mitte Februar 2022. Bushaltestellen Schönauer Straße und Schulbergweg werden wieder angefahren.

Speyerer Straße: Wegen Fassaden- und Dacharbeiten am Stadttor West sind bis 31. Mai 2022 Geh- und Radweg in Höhe Hausnummer 14 gesperrt. Umleitung ist ausgeschildert.

Ergänzend: www.heidelberg.de/baustellen