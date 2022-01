Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Dackenheim: Geschwindigkeitskontrolle

Dackenheim (ots) – Am 13.01.2022 zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr wurde in Weisenheimer Straße, in Fahrtrichtung Ortsausgang, in Dackenheim eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 2 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 41 km/h gemessen.

Wachenheim: Auto zerkratzt

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 12.01.2022 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein, in der Waldstraße in Wachenheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die hintere rechte Fahrzeugtür eines Mercedes wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Herxheim am Berg: Überwachung Durchfahrtsverbot

Herxheim am Berg (ots) – Am 13.01.2022 zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde eine Durchfahrtskontrolle auf einem Wirtschaftsweg zwischen Herxheim am Berg und Dackenheim durchgeführt. Hierbei wurde das geltende Durchfahrtsverbot zweimal nicht beachtet, ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt, ein weiterer hatte seinen Führerschein nicht mitgeführt.

Kallstadt: Sportplatz beschädigt

Kallstadt (ots) – Am 12.01.2022 gegen 00:00 Uhr wurde der Sportplatz in Kallstadt durch „driftende“ Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge hatte in der Nacht auf dem auf dem Sportplatz Lichter und zwei PKW gesehen. Als er dann in Richtung Sportplatz gelaufen wäre, habe er dort einen 3er BMW und einen VW Golf gesehen, die dort verbotenerweise drifteten und dadurch den Untergrund beschädigten. Unter Driften versteht man das bewusst eingeleitete Übersteuern eines Autos. Beide Fahrzeuge wären dann vom Platz in Richtung Ortseingang weggefahren. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger konnten als die jeweiligen Fahrer ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Elmstein: Zigarettenautomaten aufgebrochen – Zeugen gesucht

Elmstein (ots) – In der Zeit von 13.01.2022 23:00 Uhr bis 14.01.2022 07:45 Uhr wurden in Elmstein in der Bahnhofstraße und in der Hauptstraße durch bislang Unbekannte jeweils ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Geldkassetten wurden gestohlen. Die Höhe des Diebesguts sowie die Gesamtschadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):