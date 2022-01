Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Jugendlicher Sprayer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein Zeuge beobachtet am 13.01.2022 gegen 17:45 Uhr eine ca. sechsköpfige Gruppe Jugendlicher in der Landschreibereistraße. Ein männlicher Jugendlicher sprühte an eine Säule des Klemmhofs die Buchstaben „OG“ mit schwarzer Farbe. Er war bekleidet mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen ärmellosen Jacke. Die informierte Polizei konnte die Jugendlichen nicht mehr antreffen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf die Jugendlichen nimmt die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Auf Gewinnversprechen nicht hereingefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.01.2022 gegen 16:15 Uhr wurde eine 81-jährige Seniorin aus Neustadt mit einem Gewinnversprechen von ca. 40.000 Euro telefonisch kontaktiert. Voraussetzung zur Übergabe des Gewinns war allerdings eine vorherige Überweisung von ca. 900 Euro. Allerdings fiel die Frau auf das Lockangebot nicht herein und informierte die Polizei.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):