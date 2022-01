Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.01.2022 fuhr eine 12-Jährige um 16:32 Uhr im Bus der Linie 74 von der Haltestelle “Halbergstraße” in Richtung Mundenheim. Ein unbekannter Mann streichelte sie während der Fahrt am Oberschenkel. Beide stiegen an der Haltestelle “Am Schwanen” aus. Die Videoaufzeichnung des Busses wurde gesichert.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt, 1,70 m groß, hatte eine Glatze, trug eine weiße FFP2-Maske, trug keine Brille, war mit Arbeitskleidung (Jacke und Hose) schwarz/blau bekleidet.

Wer kann Hinweise zu dem Mann geben oder hat den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.