Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 14.01.2022 in der Zeit von 07:30-08:00 Uhr, wurden in der Mühlaustraße und in der Deichstraße in Edigheim, von Polizeibeamten zeitgleich Fahrradkontrollen im Hinblick auf die Beleuchtung durchgeführt. Hierbei konnten zusammen 97 Fahrradfahrende kontrolliert werden, 26 Fahrräder davon waren mit mangelhafter oder ausgeschalteter Beleuchtung ausgestattet. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt und ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt. Die restlichen 71 Fahrräder waren vorbildlich mit vorgeschriebener Beleuchtung ausgestattet.

Beachten Sie bitte auch die Hinweise Ihrer Polizei zu einer ordnungsgemäßen Beleuchtung am Fahrrad, E-Bike oder Pedelec. Das Fahrrad, E-Bike oder Pedelec muss verkehrssicher sein. Das bedeutet, dass das Licht vorne und hinten funktioniert. Zusätzlich zum Licht sind vorne und hinten auch Reflektoren notwendig.

Vorgeschriebene Beleuchtung am Fahrrad: