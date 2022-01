Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: „Unfallflucht“ ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer und ein 35-jähriger Autofahrer standen am 12.01.2022 gegen 16:45 Uhr mit ihren Fahrzeugen auf der Landauer Straße an der Ampelanlage hintereinander. Der 24-Jährige fuhr an und würgte sein Fahrzeug ab. Der dahinter befindliche 35-Jährige fuhr daraufhin leicht auf. Der 35-Jährige setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der 35-Jährige an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Es wurde festgestellt, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zur Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird sich der 35-Jährige gegebenenfalls der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen, sofern bei weiteren Ermittlungen ein Schaden festgestellt wird.

Neustadt: Verkehrsunfall – Fahrradfahrerin leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 12.01.2022 gegen 10:45 Uhr am Kohlplatz in Neustadt wurde eine 36-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Sie fuhr an einem abgeparkten Fahrzeug vorbei, bei dem der 44-jährige Fahrer unvermittelt die Fahrertür öffnete. Die 36-Jährige kollidierte leicht mit der Fahrertür, kam aber zu Sturz und zog sich Schmerzen im Beinbereich zu. Sachschaden entstand nicht.

Neustadt: E-Scooter – Versicherung abgelaufen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am 11.01.2022 gegen 16:45 Uhr in der Robert-Stolz-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war. Nach eigenen Angaben wusste er nicht, dass er den Versicherungsschutz jährlich erneuern muss. Der 21-Jährige muss sich trotzdem wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):