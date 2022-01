Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.01.2022 gegen 11:00 Uhr wurde ein in der Wasserhohl in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bis dahin unbekannter 85-jähriger Fahrer eines VW Polo beschädigte beim Rückwärtsfahren die Fahrerseite des ordnungsgemäß geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch zwei Zeuginnen beobachtet werden. Sie informierten unverzüglich die Polizei und konnten sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.01.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurden Geschwindigkeitsmessungen in Wachenheim An der Altenbach/Römerweg (Tempo 30) durchgeführt. Es konnten keine Verstöße bei geringem Verkehrsaufkommen festgestellt werden.

Bei der zweiten Kontrolle wurden Geschwindigkeitsmessungen in Erpolzheim in der Hauptstraße im Bereich der Feuerwehr bzw. des Kindergartens (Tempo 30) durchgeführt. Hier konnten ebenfalls keine Verstöße bei geringem Verkehrsaufkommen festgestellt werden. Aufgrund der engen Bebauung wirkten die gemessenen Fahrzeuge subjektiv schneller, als sie tatsächlich waren.

Bei der letzten Kontrolle wurden Geschwindigkeitsmessungen in Weisenheim am Sand in der Laumersheimer Straße (Tempo 50) durchgeführt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens und des damit verbundenen Begegnungsverkehrs konnten hier ebenfalls keine Verstöße festgestellt werden.

Insgesamt war festzustellen, dass sich die Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen und die Anlegepflicht des Sicherheitsgurtes gehalten haben.

Weisenheim am Sand: Älterer Mann beinahe Opfer von Telefonbetrügern

Weisenheim am Sand (ots) – Am 12.01.2022 gegen 12:00 Uhr wurde ein älterer Mann aus Weisenheim am Sand beinahe Opfer von Telefonbetrügern. Eine bislang unbekannte weibliche Betrügerin gab sich als Enkelin aus, der angeblich etwas schlimmes passiert wäre und nun die Hilfe von ihrem Opa bräuchte. Im Laufe des Gesprächs schaltete sich ein angeblicher Polizeibeamter ein. Der Senior reagierte vorbildlich, beendete das Gespräch und verständigte seine richtige Enkelin, die wiederum die Polizei in Bad Dürkheim informierte. Daher kam es glücklicherweise zu keinem wirtschaftlichen Schaden. Bei der angezeigten Anrufernummer handelte es um eine im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden kann. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Tourenrad gestohlen

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 08.01.2022 bis 10.01.2022 wurde ein, am Bahnhof in Wachenheim an den dortigen Fahrradständern abgestelltes Tourenrad entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Touren/City Damenrad der Marke Lakes in der Hauptfarbe weiß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 13.01.2022 gegen 15:30 Uhr wurde ein 18-jähriger durch Beamte der Polizei Grünstadt in der Obersülzer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

