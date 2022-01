Handtasche einer älteren Dame entwendet

Schaidt (ots) – Am Mittwoch 12.01.2022 um 15:05 Uhr war die Geschädigte 90-jährige Dame in der Speyerer Straße auf dem Nachhauseweg. Vor ihrem Anwesen wurde die Dame von einem Jugendlichen angesprochen und nach einer Hausnummer befragt.

Als die Geschädigte antworten wollte, nahm der Jugendliche der Dame ihre Handtasche weg und rannte zu einem in der Nähe stehenden schwarzen PKW mit französischem Kennzeichen. Die Täter flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Der Jugendliche wird auf ca. 12-14 Jahre geschätzt. Eine Fahndung im Tatortbereich verlief ohne weitere Erkenntnisse.

Brand eines Mehrfamilienhauses löst Einsatz der Polizei und Feuerwehr aus

Germersheim/Sondernheim (ots) – Wegen dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Jungholzstraße rückten die Polizei Germersheim und die Feuerwehren der Umgebung am Dienstagmorgen 11.01.2022 gegen 01:30 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Alle Bewohner des Anwesens konnten dieses unverletzt verlassen.

Die Brandursache ist bis dato unklar, ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Löscharbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Sondernheimer Straße zu rechnen.

Tageswohnungseinbruch

Neupotz (ots) – Am Dienstag 11.01.2022 gelangten in der Zeit von 16:50-18:50 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Straße “Am Otterbach”. Die Täterschaft nutzte die kurzfristige Abwesenheit der Anwohner und durchwühlten mehrere Möbel. Hierbei konnten Schmuckgegenstände entwendet werden.

Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wörthstraße

Germersheim (ots) – Am 12.01.2022, gegen 22:50 Uhr, kochte eine 32-Jährige auf einer Gaskochplatte auf ihrem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Wörthstraße. Nachdem das im Topf befindliche Öl in Brand geriet, griff das Feuer auf die Hausfassade und das Dachgebälk über. Ein 30-jähriger Nachbar versuchte, das Feuer zu löschen und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Die Feuerwehr löschte das Feuer endgültig. In der Brandwohnung befanden sich neben der 32-Jährigen noch ihr Ehemann und vier Kinder. Verletzt wurde niemand. Alle Wohnungen waren nach den Löscharbeiten weiterhin bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim (ots) – Am Donnerstagvormittag 13.01.22 wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden acht Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 48 km/h.

Mit Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs wird nach erfolgtem Toleranzabzug, bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 15 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften, ein Verwarngeld von 50 EUR fällig.