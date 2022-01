Kontrollen zur Einbruchsprävention

Waldsee/Limburgerhof (ots) – Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am gestrigen Mittwochnachmittag und in den Abendstunden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Waldsee in der Rehhütter Straße und in Limburgerhof in der Neuhofener Straße Kontrollstellen eingerichtet. Neben den Standkontrollen wurden auch mobile Kontrollen durchgeführt.

Im Fokus stand die Einbruchsprävention. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden. Die Polizei wird im Hinblick auf die “dunkle Jahreszeit” weiterhin Kontrollen durchführen.

Bagger von Grundstück entwendet

Otterstadt (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, kam es im Zeitraum von 23.12.2021 bis 07.01.2022 zu einem Diebstahl eines Minibaggers, der auf einem Baugrundstück in der Mannheimer Straße in Otterstadt abgestellt war. Die Höhe des Diebesgutes dürfte sich auf einen fünfstellen Betrag belaufen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Unfall mit leicht verletzter Person

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 12.01.2022, gegen 09:45 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Transporter-Fahrer von der A61 an der Anschlussstelle Schifferstadt ab und beabsichtigte nach rechts in Richtung Böhl-Iggelheim abzubiegen. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines aus Richtung Schifferstadt kommenden 54-jährigen LKW-Fahrers.

Durch den Zusammenstoß wurde der Transporter gegen die Leitplanke geschleudert und verkeilte sich. Die 45-Jährige Beifahrerin verletzte sich leicht, weitere Verletzte gab es nicht.

Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Der Transporter des 50-Jährigen wurde abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde eine Fahrspur gesperrt.