Eine Reihe von Gesetzesverstößen

Kaiserslautern (ots) – Eine ganze Reihe von Gesetzesverstößen hat sich ein Mann aus der Südpfalz am späten Mittwochabend 12.01.2022 erlaubt. Der 45-Jährige war gegen 23 Uhr in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geraten und mit seinem VW Passat in der Salingstraße gestoppt worden. Gleich zu Beginn der Kontrolle räumte der Mann ein, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum fest.

Er musste deshalb sein Auto vor Ort stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Vor der Fahrt zur Wache wurde bei der obligatorischen Durchsuchung, ob der Mann verbotene oder gefährliche Gegenstände bei sich hat, ein sogenanntes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Die Folge: Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Auf der Dienststelle angekommen, kam die nächste Anzeige hinzu: Hier versuchte der 45-Jährige, die Polizisten an der Nase herumzuführen, indem er bei der Urinprobe einfaches Wasser in den Becher füllte. Der Schwindel flog natürlich sofort auf. Anschließend wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Je nach Ergebnis der Analyse muss der Mann nicht nur mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen, sondern auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |cri

Mit Böllern beworfen

Kaiserslautern (ots) – Dass er von Jugendlichen verfolgt wird, die mit Böllern nach ihm werfen, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend der Polizei gemeldet. Der Anruf ging kurz vor 19 Uhr bei der Einsatzleitstelle ein. Dabei teilte der Betroffene mit, dass er am Stockhausplatz 3 Jugendliche beobachtet hatte, die verbotenerweise im öffentlichen Raum Feuerwerkskörper zündeten. Als sie den “Zuschauer” bemerkten, beleidigten sie den Mann und warfen Böller in seine Richtung.

Er sei jedoch nicht davon getroffen oder verletzt worden. Als er sich in Bewegung setzte, folgten die Jugendlichen dem Mann. Der 30-Jährige konnte der Polizei am Telefon nur eine vage Personenbeschreibung geben. Das Trio wurde trotz einer sofort eingeleiteten Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet.

Drei Stunden später ging erneut ein Hinweis im Zusammenhang mit dem unerlaubten Zünden von Feuerwerk ein diesmal aus dem Gersweilerweg. Auch hier wurden mehrere Jugendliche gesehen. Ob es sich um die gleichen handelte wie am Stockhausplatz, ist unklar. Als die Streife vor Ort eintraf, war niemand mehr zu sehen und es waren auch keine Knallgeräusche mehr zu hören.

Hinweise von Zeugen, die die Jugendlichen beschreiben können, werden von der Polizeiinspektion 1 gerne unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegengenommen. |cri

Eine Anzeige zieht die nächste nach sich

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten am Mittwochnachmittag 12.01.2022 an der Kreuzung Mannheimer Straße/Barbarossaring ein Pkw aufgefallen. Der Grund: Auf der Dienststelle war der Hinweis der zuständigen Behörde eingegangen, dass für den Skoda kein Versicherungsschutz mehr besteht. Weil der Verdacht bestand, dass durch die weitere Nutzung des Fahrzeugs gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen wird, wurde der Wagen gestoppt und kontrolliert.

Von den Beamten mit dem Vorwurf konfrontiert, rief der Fahrer zunächst bei seiner Versicherung an. Dort wurde ihm bestätigt, dass der geforderte Betrag für den Versicherungsschutz nicht bezahlt worden war. Die Weiterfahrt mit dem Skoda wurde deshalb untersagt.

Der 26-jährige Fahrer organisierte in Eigenregie einen Abschlepper, der sein Auto aus dem öffentlichen Verkehrsraum bringen sollte. Doch damit tauchte das nächste “Problem” auf: Als der Mercedes Sprinter vor Ort eintraf, wurde auch er von den Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Weil der Transporter eine ausländische Zulassung hatte, der Halter aber in Kaiserslautern gemeldet ist, kam der Verdacht auf, dass ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz vorliegt. Dem 31-jährigen Mann wurde deshalb ebenfalls die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Feuer in Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Eine Zeugin alarmierte am Mittwochmorgen die Rettungskräfte. Sie bemerkte, dass aus einem Wohnhaus in der Kahlenbergstraße Rauch aufstieg.

Die Feuerwehr betrat das Gebäude und löschte den Brand. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ein Hund konnte unversehrt gerettet werden.

Menschen wurden nicht verletzt. An dem Einfamilienhaus entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

Schmierfinken gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen eine Hauswand in der Barbarossastraße verunstaltet haben. Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter das Haus Nummer 59 mit mehreren Graffiti beschmiert haben.

Die Tatzeit liegt zwischen dem vergangenen Wochenende (Samstag, 8. Januar) und dem gestrigen Mittwoch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Den hinterlassenen Schriftzügen zufolge dürften sie aus der Fußball-Fanszene kommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150. |cri

Kreis Kaiserslautern

Gegen Baum geprallt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der K3 zwischen Hohenecken und Kaiserslautern ist es am Mittwochnmittagzu einem Unfall gekommen. Ein Pkw prallte gegen einen Baum. Der 60-jährige Fahrer eines Fiat Doblo kam aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrsschild und krachte gegen einen Baum.

Der Fahrer stand unter Schock. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

Anhänger kippt um

Otterbach (ots) – Im Otterbacher Ortsteil Sambach ist es am Mittwochmorgen zu einem nicht alltäglichen Unfall gekommen. Hier kippte ein Fahrzeuganhänger um und musste später durch einen Kran wieder aufgestellt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand, es blieb bei Sachschäden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger Mann mit einem Firmenfahrzeug samt Anhänger kurz vor 8 Uhr durch die Schulstraße gefahren. An der Einmündung zur Katzweilerstraße bog er nach rechts auf die Bundesstraße ab. Dabei blieb er aber mit der rechten hinteren Seite des Anhängers an der Bordsteinkante hängen. Dadurch kippte der Anhänger auf die linke Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Zum Glück wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer von dem umkippenden Anhänger erfasst oder getroffen. Dadurch blieb es bei Schäden an dem Anhänger.

Um den Anhänger wieder auf die Räder zu stellen, kam ein Baukran vor Ort, der den Hänger hob und drehte. Dafür mussten beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt werden. |cri

Unfall sorgt für Behinderungen

Otterberg/Otterbach (ots) – Ein Auffahrunfall zwischen Otterberg und Otterbach hat am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Mensch wurde leicht verletzt und 3 Fahrzeuge beschädigt. Das Unglück nahm gegen 7.30 Uhr seinen Lauf, als eine Autofahrerin, die in Richtung Otterbach fuhr nach links in Richtung Erlenbach abbiegen wollte. Bevor die 32-Jährige sich auf der Abbiegerspur einordnen konnte, musste sie aufgrund hohen Verkehrsaufkommens ihren VW Golf auf der Geradeausspur bis zum Stillstand abbremsen.

Der 22-jährige Fahrer im nachfolgenden VW Passat bremste ebenfalls, die 28 Jahre alte Fahrerin des Ford Kuga dahinter erkannte die Situation aber zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat auf den Golf geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt und die Fahrerin des VW Golf leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall waren sowohl die Geradeausspur in Richtung Otterbach als auch die Abbiegerspur in Richtung Erlenbach blockiert. Der Verkehr im Kreuzungsbereich musste deshalb von der Polizei geregelt werden; es kam in alle drei Fahrtrichtungen zu Rückstaus. |cri

Unfallort gesucht

Kaiserslautern/Otterbach (ots) – Nachdem sie eine Beschädigung an ihrem Auto feststellte, hat sich eine Frau am Mittwochabend bei der Polizei gemeldet. Wie die 60-Jährige zu Protokoll gab, hatte sie den Schaden entdeckt, als sie nach Hause kam und das Auto abstellte. Wann und wo der Schaden entstand, konnte die Frau nicht sagen.

Zu sehen war auf der Beifahrerseite des VW Golf ein deutlicher Streifschaden in roter Farbe, der sich von der hinteren Tür über den Radkasten und die Felge bis zur Heckschürze zog.

Nach einer ersten Betrachtung kamen die Polizeibeamten zu dem Schluss, dass der Schaden nicht durch einen anderen Wagen verursacht wurde, sondern die Frau möglicherweise selbst mit ihrem Auto irgendwo “hängen geblieben” ist. Die 60-Jährige gab jedoch an, keinen Anstoß bemerkt zu haben.

Als mögliche Unfallorte kommen Parkplätze in Kaiserslautern in der Maxstraße (auf der Seite des Burggymnasiums) oder der Konrad-Adenauer-Straße in Otterbach (in Höhe einer Apotheke) in Frage. Möglicherweise wurde dort beim Ein- oder Ausparken ein anderes Fahrzeug gestreift.

Bei der Polizei wurde jedoch bislang keine “passende” Unfallflucht aus diesen Bereichen gemeldet. Betroffene, die zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, ihr Auto an einem der Orte geparkt hatten und nun einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Mülltonne in Brand gesetzt

Otterberg (ots) – Eine Papiermülltonne ist in der Nacht zu Donnerstag in Otterberg in Brand gesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mitternacht und 01.45 Uhr in der Blumenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Gegen 1.45 Uhr kehrte ein Anwohner nach Hause zurück, entdeckte das Feuer und verständigte die Feuerwehr.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich unbekannte Täter an mehreren Mülltonnen, die zu einem Mehrfamilienhaus gehören, zu schaffen gemacht und diese verschoben. Eine Tonne wurde unter dem Vordach im Eingangsbereich des Hauses entzündet. Der Abfallbehälter wurde dadurch zerstört und das Vordach beschädigt.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Mülltonnen verschob, oder die sonstige Hinweise zu Beobachtungen in der fraglichen Nacht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri