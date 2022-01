Transporter landet hinter Leitplanke

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Ein 41-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr am 12.1.2022 gegen 09:24 Uhr die A 61 Richtung Koblenz. In der Anschlussstelle Bad Kreuznach kam der Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hierdurch wurde der Transporter in die Luft geschleudert und landete hinter der Leitplanke auf der Fahrerseite. Der 41-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer konnten nach dem Unfall selbstständig über die Beifahrertür aus dem Transporter herausklettern.

Beide blieben offenbar unverletzt, wurden aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus gebracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt und konnte wieder abdrehen. Die Auffahrt von der B 41 kommend zur A 61 musste kurzfristig gesperrt werden. Die Feuerwehr Gensingen war mit 10 Kräften im Einsatz. Am Transporter, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 8.000 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Aufgepasst vor Betrugsversuchen via Telefon

Dienstgebiet der PI Kirn (ots) – Ganz aktuell kommt es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn wieder zu Anrufen durch sog. “Falsche Polizeibeamte”. Hierbei geben sich Kriminelle am Telefon als Polizeibeamte aus und täuschen mit geschickter Gesprächsführung vor, dass beispielsweise in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und Hinweise vorlägen, dass ein Einbruch bei den Angerufenen unmittelbar bevorstehe.

Damit sollen diese Personen überrumpelt und dazu gebracht werden, ihre Wertgegenstände an fremde Personen (angebliche Polizeibeamte) auszuhändigen. Alternativ täuscht man meist älteren Menschen vor, dass eines ihrer Kinder einen schweren Unfall verursacht hätte und sie einen hohen Betrag an Bargeld als Kaution entrichten müssten.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und rät, bei dem geringsten Verdacht das Gespräch zu beenden und die örtliche Polizeiinspektion zu verständigen, bzw. den polizeilichen Notruf (110) zu wählen. Auch werden Angehörige, bzw. sonstige Bezugspersonen älterer Menschen darum gebeten, aufmerksam hinsichtlich dieses Phänomens zu sein.

Wohnungseinbruch in Gutenberg

Gutenberg (ots) – Am Mittwoch 12.01.2022 kam es in der Zeit von 16.00 Uhr bis 21.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Rosengarten in Gutenberg. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten die Terrassentür auf. In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten und Schmuck.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat am Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Rosengartens in Gutenberg oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.