Handy am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Am Donnerstagmittag 12.01.2022 fällt den Beamten ein männlicher 55-jährige Autofahrer auf der Theodor-Heuss-Brücke auf, der während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt. In der anschließenden Kontrolle händigt der Fahrer seinen ausländischen nicht EU-Führerschein aus. Da der 55-Jährige jedoch bereits seit 2020 in Deutschland wohnhaft ist, benötigt er einen EU-Führerschein. Da er diesen nicht besitzt, besteht hier ein Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hinweis der Polizei: Führerscheine aus sogenannten Drittstaaten, Staaten die nicht zur Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftraum (EWR) gehören, müssen nach 6 Monaten umgeschrieben werden. Dies gilt für Führerscheininhaberinnen/Führerscheininhaber ab dem Tag, an dem sie fest in der Bundesrepublik Deutschland wohnen.

Mit Drogen am Steuer und unbelehrbar

A61 Rheinhessen (ots) – Starke drogentypische Ausfallerscheinungen stellten Beamte der Verkehrsdirektion Wörrstadt am 12.01.2022 bei der Kontrolle eines Autofahrers auf der A61 bei Gau-Bickelheim fest. Der 42-Jährige aus Rumänien gab an, auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle in Belgien zu sein und nur Tabletten gegen seine Nervosität genommen zu haben. Mit Drogen habe er nichts zu tun.

Die Personalienüberprüfung strafte ihn jedoch Lügen. Er war bereits wegen Kokainschmuggels vorbestraft. Der nachfolgende Drogentest zeigte dann auch Kokain an.

Da auch der 39-jähige Beifahrer Crack genommen hatte und benommen wirkte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, bevor die Beamten mit dem 42-Jährigen zur Blutprobe fuhren. Das hielt diesen jedoch nicht davon ab, seinen Freund mit dessen Pkw bei der Polizeidienststelle abzuholen, so dass auch er eine Anzeige erhielt und zur Blutentnahme musste. Dazu wurden noch ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker, eine größere Menge Bargeld und Tabletten sichergestellt.

Brand in Altenwohnheim, schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

Mainz-Frankenhöhe (ots) – Donnerstag, 13.01.2022 – Um 00:30 Uhr bemerkte ein Security-Mitarbeiter des Altenwohnheims auf der Frankenhöhe eine starke Rauchentwicklung sowie ein Feuer im Bereich der Personal-Umkleidekabine im Erdgeschoss. Das Personal schloss die Tür der Umkleidekabine und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen konnte diese keinen Brand mehr feststellen, was auf das schnelle Schließen der Tür zurückzuführen ist. Lediglich Rauch verbreitete sich über den Leitungsschachtauf mehrere Stockwerke.

Vorsichtshalber wurde einzelne Bewohner des Altenwohnheims in Sicherheit gebracht, konnten später jedoch wieder zurück in ihre Zimmer. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt eines Elektro-Einbaulüfter ausgemacht. Durch den Brand selbst wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Gebäudeschaden. Nur durch das schnelle Handeln des Personals, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Geldautomat in Gewerbegebiet gesprengt

Mainz-Stromberg (ots) – In der Nacht auf Donnerstag ist im Gewerbegebiet Stromberg der Geldautomat in einer Volksbank-Filiale gesprengt worden. Gegen 2:40 Uhr haben mehrere, bislang unbekannte Täter eine Explosion an einem eldautomaten in einem freistehenden Gebäude herbeigeführt. Das Gebäude ist unbewohnt. Personen sind durch die Sprengung nicht in Gefahr geraten.

Die Täter flüchteten nach der Tat mit einem weißen oder silberfarbenen Audi A6 in zunächst unbekannte Richtung. Starke Fahndungskräfte der Polizei wurden unmittelbar alarmiert. Die Fahndung führte bislang nicht zu einem Ergebnis. Sowohl zur Schadenshöhe am Gebäude, als auch zur möglichen Beute können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Mithilfe:

Friedberg Wetteraukreisr hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben?

Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten?

Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter 06131-65 3633 oder per Mail an kdmainz.kdd@polizei.rlp.de.

Hinweis: Gegen 01:40 Uhr kam es zur Sprengung eines Geldautomaten in Spay bei Boppard. Das Polizeipräsidium Koblenz hat hierzu die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter In der Nacht auf Donnerstag ist im Gewerbegebiet Stromberg der Geldautomat in einer Volksbank-Filiale gesprengt worden. Gegen 2:40 Uhr haben mehrere, bislang unbekannte Täter eine Explosion an einem Geldautomaten in einem freistehenden Gebäude herbeigeführt. Das Gebäude ist unbewohnt. Personen sind durch die Sprengung nicht in Gefahr geraten.

Die Täter flüchteten nach der Tat mit einem weißen oder silberfarbenen Audi A6 in zunächst unbekannte Richtung. Starke Fahndungskräfte der Polizei wurden unmittelbar alarmiert. Die Fahndung führte bislang nicht zu einem Ergebnis. Sowohl zur Schadenshöhe am Gebäude, als auch zur möglichen Beute können keine Angaben gemacht werden.

Mainz-Bingen

Weinverkaufsstand entwendet

Hillesheim (ots) – In der Zeit vom 11.01.22, 18:00 Uhr bis 12.01.22, 11:00 Uhr wurde in Hillesheim ein fahrbarer Weinverkaufsstand im Wert von ca. 80.000 Euro entwendet. Der voll ausgestattete Verkaufswagen war in der Dolgesheimer Straße, zwischen der L425 und dem Ortseingang Hillesheim, neben der Fahrbahn abgestellt und mittels Schloss an der Anhängevorrichtung gesichert.

Der Weinstand ist beigefarben und an den Seiten sind jeweils Weintrauben und “Rheinhessen” aufgedruckt. Auf der Heckseite ist die Aufschrift “Weingut Jakobs” aufgebracht. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise zum Verbleib des Weinstandes oder zu Beobachtungen beim Abtransport, unter der Tel.-Nr.: 06133-9330.

PKW Fahrerin verletzt

Gensingen (ots) – 13.01.2022, 11.30 Uhr – Beim Einbiegen in die Straße “Am Kieselberg” kam eine 18 jährige Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der PKW durchbrach den Zaun eines Mietcenters für Fahrzeuge und Anhänger und beschädigte mehrere Leihanhänger. Ob der Unfall auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, wird geprüft. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfall mit Personenschaden

Gemarkung Sprendlingen/L 413 (ots) – 13.01.2022, 02.00 Uhr – Eine 45 jährige Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die L 413 in Richtung Sprendlingen. Aus bisher unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrsschild. Die Fahrerin wurde durch den den Aufprall leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren auch Kräfte der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen, des Rettungsdienstes und ein Notarzt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Undenheim, Wörrstädter Straße (ots)- Am Dienstagabend 11.01.22 gegen 21:00 Uhr, musste ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Gau-Odernheim in der Wörrstädter Straße wegen eines entgegenkommenden Linienbusses, der in die Schulstraße abbiegen wollte, rangieren und stieß dabei gegen den Linienbus. Es entstand Sachschaden am Bus und am Pkw in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 58-jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen und ein anschließender Alkoholtest ergab 0.9 Promille. Es wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und der Führerschein wurde.

Radfahrer verletzt

Gemarkung Waldalgesheim/L 214 (ots) – 13.01.2022, 09.04 Uhr – Ein Paketzusteller, 23-Jahre alt, befuhr mit seinem Transporter die L 214 aus Richtung Weiler kommend. Kurz vor dem Ortseingang Waldalgesheim übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer.

Mit dem rechten Außenspiegel des Transporter wurde der 70-jährige Radfahrer an der rechten Schulter touchiert. Dieser kam zu Sturz und überschlug sich. Er klagte über leichte Schmerzen in der Schulter und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.