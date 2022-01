Mehrere Fahrzeuge im Fokus von Vandalen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Nachdem mehrere Fahrzeuge im Tatzeitraum zwischen Dienstag (11.1.) und Mittwoch (12.1.) in das Visier bislang unbekannter Vandalen rückten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, wurden unter anderem die Scheiben eines grauen Fords in der Klappacher Straße und eines grauen Volkswagens im Niebergallweg beschädigt. Im Anschluss flüchteten die Vandalen unerkannt und hinterließen ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

An wie vielen Fahrzeugen die Kriminellen insgesamt ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der andauernden Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 43, Darmstadt. unter Tel: 06151/969-0 zu melden.

Grauer Volkswagen im Fokus von Vandalen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Nachdem ein grauer Volkswagen im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (11.1.) und Donnerstagmorgen (13.1.) in das Visier bislang unbekannter Vandalen rückte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Wagen war in der Klappacher Straße abgestellt, als er von den Unbekannten aufgesucht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten sie eine Scheibe des Wagens und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Insgesamt wird der Schaden auf circa 500 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Autoscheiben eingeschlagen – 61-Jähriger in Fachklinik untergebracht

Groß-Bieberau (ots) – Nachdem es ein 61-jähriger Tatverdächtiger am Mittwochnachmittag (12.1.) auf mehrere Autoscheiben in der Römerstraße abgesehen hat, brachte ihn die Polizei im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik. Eine Zeugin alarmierte gegen 16.30 Uhr die Polizei, weil sich ein ihr unbekannter Mann unberechtigt in einem Haus aufgehalten haben soll.

Nachdem er das Haus verlassen hat, soll er unter anderem die Scheibe eines schwarzen Skodas eingeschlagen haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, konnte eine Streife der Polizei Ober-Ramstadt den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts kontrollieren und festnehmen.

Insgesamt werden die Schäden auf über Tausend Euro geschätzt. Wieso er seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat und ob noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 61-Jährige im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Schwarzer Mercedes gestohlen

Babenhausen (ots) – Ein schwarzer Mercedes, der in der Elise-Richter-Straße abgestellt war, geriet zwischen Dienstag (11.1.) und Mittwoch (12.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten zwischen 20 und 7 Uhr den schwarzen “GLE” zu erbeuten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren am Wagen die Kennzeichen “DA-FS 2018” angebracht.

Wie es den Kriminellen gelang das Fahrzeug im Wert von circa 80.000 Euro zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/K22) sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum aktuellen Standort des schwarzen Wagens geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Werkzeuge gestohlen

Groß-Zimmern/Dieburg (ots) – Auf diverse Werkzeuge hatten es bislang unbekannte Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (12.1.) und Donnerstag (13.1.) abgesehen. Neben einem Kastenwagen, der in der Weberstraße in Groß-Zimmern stand, machten sich die Kriminellen auch einem weiteren Fahrzeug im Ulmenweg in Dieburg zu schaffen. Um an ihre Beute zu gelangen, wandten sie an beiden Wägen der Marke “Ford” Gewalt an.

Im Anschluss entwendeten sie unter anderem Bohrmaschinen, Stemmhammer und Akku-Schrauber. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Scheibe eingeschlagen und Sporttasche entwendet

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem Kriminelle am Mittwochmittag (12.1.) die Scheibe eines grauen Seats in der Straße “Landwehr” eingeschlagen und im Anschluss eine Sporttasche entwendet haben, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 12.30 und 18 Uhr an dem Wagen zu schaffen.

Unter Anwendung von Gewalt gelangten sie ins Innere und hatten es auf eine Sporttasche der Marke “Adidas” abgesehen. Darin befanden sich unter anderem Sportkleidung und Kopfhörer des Herstellers “Apple”. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Die Schäden werden nach jetzigem Kenntnisstand auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

16-Jähriger nach Diebstahl und anschließender versuchter Körperverletzung gestellt

Fürth (ots) – Ein 16-Jähriger, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde nach einem Diebstahl am Mittwoch 12.1.2022 vor einem Haftrichter vorgeführt. Nach ersten Erkenntnissen soll der junge Wohnsitzlose gegen 13 Uhr in der Heppenheimer Straße sein Unwesen getrieben, dort einen Baucontainer aufgesucht und Geld, ein Messer sowie Bekleidung entwendet haben. Während er sich vom Tatort entfernte, fiel er Zeugen auf, die den Verdächtigen ansprachen.

Hierbei soll sich der 16-Jährige sofort vehement gewehrt und den Versuch unternommen haben, seinem Gegenüber in die Hand zu beißen. Danach setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Mithilfe der Personenbeschreibung und Dank der unmittelbaren Verständigung der Polizei nahmen die Beamten den Flüchtenden im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fest.

Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Da nicht nur ein dringender Tatverdacht wegen des Diebstahls und der versuchten Körperverletzung bestand, sondern zusätzlich wegen weiteren Taten, darunter mehreren Taten des Computerbetruges, mehreren Diebstählen sowie einem Einbruchdiebstahl, wurde gegen den Beschuldigten Haftbefehl erlassen.

