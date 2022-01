Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Weil sie während des Abbiegens in Richtung Friedberg am gegen 5.15 Uhr am Samstagmorgen auf der B3 vom Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers geschnitten wurde und daraufhin ausweichen musste, rutschte die 54-jährige Fahrerin eines blauen Ford gegen die am Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke.

Zuvor war die Frau unterwegs gewesen von Wölfersheim in Richtung Friedberg. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der in einem Kombi mit Friedberger Kennzeichen, der nach bisherigen Erkenntnissen in einem Kombi mit Friedberger Kennzeichen unterwegs gewesen war, fuhr, davon offenbar unbeeindruckt, weiter. Am Ford entstanden Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass auch weitere Autofahrer die Unfallstelle kurz nach dem Zusammenstoß passiert hatten. Diese kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Friedberger Ermittlern zu melden.

Nach Fahrrad sicher gestellt – Polizei sucht Eigentümer

Karben/Friedberg (ots) – Nachdem ein Fahrraddieb in der vergangenen Woche in Groß-Karben ein auffällig hellgrünes Mountainbike von Cube gestohlen- und am Tatort ein anderes Zweirad hinterlassen hatte sucht die Polizei Bad Vilbel nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des schwarzen Trekkingrads von Giant, Modell “Terrago” . Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Bereits zu Beginn des neuen Jahres haben Finderein scheinbar herrenloses Mountainbike von Cube bei der Polizeistation in Friedberg abgegeben. Bei dem auffallend hellgrünen Cube Aim handelt es sich offenbar NICHT um das in Karben gestohlene Modell! Auch hier sollen sich die Eigentümer bei der Polizei (in Friedberg) melden, Tel. 06031/6010.

Ortenberg: Audi S8 gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe in Ortenberg einen hochmotorisierten Audi gestohlen. Kurz nach 2 Uhr waren die Eigentümer des vor dem Haus geparkten schwarzen S8 durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Kurz darauf stellten sie den Diebstahl fest; man verständigte die Polizei.

Nun ermittelt die Kripo wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Straftäter mit der Limousine, an welchem zumindest bis zur Entwendung “FB”-Kennzeichen angebracht gewesen waren, über die Selterser Straße und dann weiter in noch unbekannte Richtung.

Wer hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Ortsteil Wippenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wo ist das Fahrzeug nach der Tat aufgefallen?

Wer kann Angaben zum Verbleib des genannten Wagens machen?

