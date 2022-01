Karlsruhe – 19-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Donnerstag ein 19-Jähriger

dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Der Mann soll am Mittwoch gegen 13:30 Uhr in einem Drogeriegeschäft am

Ettlinger-Tor-Platz in Karlsruhe diverse Rasierapparate in einem Gesamtwert von

knapp 200 Euro entwendet haben.

Der Tatverdächtige war einem aufmerksamen Kaufhausdetektiv durch sein Verhalten

aufgefallen. Nachdem der Beschuldigte das Geschäft verlassen hatte, wurde er

durch eine herbeigerufene Polizeistreife in der Lammstraße kontrolliert. Hierbei

fand man das mutmaßliche Diebesgut in einer mitgeführten, zur Überwindung von

Diebstahlssicherungen speziell präparierten Tasche auf.

Ettlingen – Unbekannter brach Kellerabteil auf

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann stellte sich am Mittwochabend bei

einer 40-Jährigen als Mitarbeiter eines Mobilfunkunternehmens vor, um in ein

Wohngebäude in Ettlingen zu gelangen. Dort begab er sich vermutlich unbefugt in

die Kellerräumlichkeiten und das Dachgeschoss.

Der Unbekannte wurde gegen 20 Uhr von der Frau in das Wohngebäude in der

Schlesierstraße gelassen, um dort ein vermeintliches Kundengespräch zu führen.

Vermutlich verschaffte sich der Mann danach Zugang zu den Kellerräumlichkeiten,

wo er das verschlossene Kellerabteil einer Hausbewohnerin aufhebelte und

erfolglos versuchte ein weiteres Abteil gewaltsam zu öffnen. Der Mann begab sich

zudem unbefugt in das Dachgeschoss des Wohnhauses. Ob Wertgegenstände gestohlen

wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Der Unbekannte wird als circa 175cm groß mit kräftiger Statur und schwarzen,

nach hinten gestylten Haaren beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und

sprach akzentfreies Deutsch. Getragen hatte er eine schwarze Hose und eine

Mitarbeiterjacke eines Mobilfunkunternehmens.

Hinweise zu dem Unbekannten werden telefonisch unter Telefon 07243-32000 durch

das Polizeirevier Ettlingen entgegengenommen.

Waghäusel- Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude

Karlsruhe (ots) – Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich haben Diebe bei

einem Einbruch in der Nacht zum Mittwoch in Kirrlach erbeutet.

Nach aktuellem Sachstand gelangten die Täter zwischen 19:15 Uhr und 05:50 Uhr

gewaltsam über die Eingangstür in das Firmengebäude in der Goethestraße. Im

Inneren des Objektes betraten sie die Lagerhalle sowie die Büroräume und

öffneten in der Folge Schränke und Schubladen. Mit dem im Betrieb aufgefundenen

Bargeld machten sich die Eindringlinge bislang unerkannt aus dem Staub. Der

dabei angerichtete Sachschade wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290

entgegen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter verletzte am Mittwochmittag gegen 12:50

Uhr einen 17-jährigen Jugendlichen mit Schlägen und Tritten.

Der Junge wurde von einem Unbekannten mit einem gelben Fahrrad auf der

Kaiserallee angehalten. Nach einem kurzen Gespräch schlug und trat der Radfahrer

den 17-Jährigen unvermittelt. Der Attackierte wehrte sich gegen den Angriff.

Erst nachdem ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, einschritt, ließen

die Kontrahenten voneinander ab und der Unbekannte flüchtete mit seinem gelben

Mountainbike.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze

Haare, trug eine schwarze lange Hose und schwarze Jacke und fuhr auf einem

gelben Mountainbike.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen die Angaben zu

dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier

Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Einbruch in Firmenkomplex

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Firmengebäude

im Stadtteil Mühlburg gewaltsam eigedrungen. Dabei haben es die Diebe

ausschließlich auf Bargeld sowie Briefmarken abgesehen.

Zwischen 20:30 Uhr und 07:00 Uhr gelangten die Täter vermutlich über die

Hauseingangstür in das von mehreren Firmen genutzte mehrstöckige Anwesen. Im

Anschluss öffneten sie auf bislang unbekannte Art und Weise die im 2.

Obergeschoss gelegene Büroeingangstür einer Firma. Im Inneren öffneten sie mit

brachialer Gewalt die Bürozimmertüren und nahmen das aufgefundene Bargeld sowie

Briefmarken an sich. Mit ihrer Beute im unteren dreistelligen Bereich machten

sich die Eindringlinge aus dem Staub.

Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich der Borsigstraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West unter 0721 6663611 in Verbindung zu setzten.

Waghäusel – Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von

geschätzten 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am

Dienstagvormittag in Waghäusel.

Gegen 11.00 Uhr fuhr der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer auf der

Albert-Einstein-Straße. In Höhe der Kreuzung zur Heinrich-Hertz-Straße erkannte

er offenbar den von rechts kommenden Pkw-Fahrer zu spät und prallte mit diesem

zusammen. Der 79-jährige Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und mit dem

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und musste deshalb abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Leichtverletzte Person durch Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall bei dem ein Pkw-Fahrer leicht verletzt

wurde, ereignete sich am Mittwochnachmittag in Karlsruhe-Mühlburg.

Eine 51-jährige Renault-Fahrerin wollte den Parkplatz eines Lebensmittelmarkts

auf die Borsigstraße verlassen, bemerkte anscheinend dabei den von links

kommenden bevorrechtigten Mercedes-Benz nicht und prallte mit diesem zusammen.

Der 48-jährige Fahrer des Mercedes-Benz wurde leicht verletzt und vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt

5000 Euro geschätzt.

Nach Betrug in Haft gegangen

Mannheim (ots) – Mittwochabend (12. Januar) hat ein 25-jähriger gambischer

Staatsangehöriger einen Zug ohne gültiges Ticket genutzt. Bei einer

anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich eine Ausschreibung zur

Festnahme heraus.

Gegen 19 Uhr wurde die Bundespolizei in Mannheim durch die Deutsche Bahn darüber

informiert, dass sich in der S6 eine männliche Person ohne gültigen Fahrausweis

befindet.

Vor Ort ermittelten die Beamten, dass der 25-jährige bei einer

Fahrkartenkontrolle ein storniertes Onlineticket vorzeigte. Daraufhin unterzogen

die Bundespolizisten den Mann einer Personenkontrolle. Es stellte sich heraus,

dass der Tatverdächtige zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen

ausgeschrieben war. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er der

Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Zusätzlich erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Betrugs. Die Ermittlungen

hierzu wurden von der Bundespolizei aufgenommen.

Reisende halten Tatverdächtigen nach Diebstahl auf Toilette fest

Karlsruhe (ots) – Mittwochmorgen (12. Januar) hat ein 17-jähriger marokkanischer

Staatsbürger im ICE von Offenburg nach Karlsruhe einen Koffer entwendet und sich

im Anschluss zur Verwertung seiner Beute auf die Zugtoilette begeben. Dort ist

er von zwei Reisenden bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgesetzt worden.

Gegen 09:40 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe über eine

männliche Person ohne gültiges Ticket im ICE 372 informiert.

Demnach wurde der Jugendliche kurz zuvor von einer Zugbegleiterin einer

Ticketkontrolle unterzogen. Hierbei konnte er kein gültiges Ticket vorzeigen.

Nach einer Beanstandung der DB Mitarbeiterin stand der 17-Jährige auf, nahm

einen Koffer aus der Gepäckablage und begab sich in die Zugtoilette. Durch zwei

aufmerksame Reisende wurde das Geschehen beobachtet. Diese wussten, dass es sich

bei dem entwendeten Koffer nicht um das Eigentum des Tatverdächtigen handelte.

Die Zeugen verfolgten den Mann bis zum WC und hielten die Toilettentüren bis zum

Eintreffen der Bundespolizei zu.

Die Beamten öffneten im Anschluss die Türen. Es stellte sich heraus, dass der

Tatverdächtige in der Zwischenzeit einen scharfen Gegenstand aus dem entwendeten

Rucksack nahm und sich damit selbst verletzte. Zu seinem Schutz legten die

Beamten dem 17-Jährigen Handfesseln an. Die selbst zugefügten Verletzungen

bestanden nur sehr oberflächlich. Die Streife verbrachte den marokkanischen

Staatsbürger zur Wache am Hauptbahnhof.

Ein Polizeivertragsarzt versorgte die Wunden vor Ort. Der Jugendliche wurde im

Anschluss in eine Klinik verbracht.

Das Diebesgut wurde sichergestellt und der rechtmäßigen Eigentümerin übergeben.

Diese hatte das Fehlen ihres Gepäcks bis dahin noch gar nicht registriert. Dass

sie ihren Koffer zurück bekam, verdankt sie den aufmerksamen und couragierten

Reisenden

Was den jungen Mann zu den Taten verleitet hat, ist Gegenstand der weiteren

polizeilichen Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob er mit

weiteren Diebstählen aus der Vergangenheit im Zusammenhang stehen könnte. Ihn

erwarten nun Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl.