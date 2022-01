Mannheim/BAB 6: 64-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis mit Sattelzug unterwegs

Mannheim/BAB 6 (ots) – Ein 64-jähriger Mann war am Mittwochmorgen mit einem

Sattelzug auf der A 6 bei Mannheim unterwegs, ohne im Besitz der hierfür

erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Der Sattelzug fiel einer Streife der Verkehrspolizei gegen 9 Uhr auf der A 6 in

Richtung Karlsruhe fahrend auf. Der Sattelzug wurde auf den Parkplatz

„Linsenbühl“ geleitet und dort kontrolliert. Dabei stellten die Spezialisten für

den gewerblichen Güterverkehr fest, dass sowohl die Fahrerlaubnis des

64-jährigen Fahrers als auch dessen Fahrerkarte für das digitale Kontrollgerät

nicht mehr gültig waren. Somit zeichnete das Kontrollgerät auch keine

Informationen über Lenk- und Ruhezeiten des 64-Jährigen auf. Bei der Überprüfung

des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Ladung, rund 22 Tonnen

Kartonageabfälle, nicht ausreichend gesichert war. Es hatten sich sämtliche

Spanngurte gelöst. Zudem war der Sattelzug nicht ausreichend als Abfalltransport

gekennzeichnet und die Bereifung der Zugmaschine war zum Teil verschlissen bzw.

durch Profilausbrüche beschädigt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt,

das Fahrzeug wurde bis zur Abholung durch einen Ersatzfahrer verkehrsgerecht auf

dem Parkplatz abgestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem

erwarten ihn Bußgelder wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im

Güterverkehrs, gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung und weiterer

verkehrsrechtlicher Verstöße.

Mannheim-Neckarstadt: Unachtsamer Autofahrer bringt Rollerfahrer zu Fall und flüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 14:50 Uhr soll auf der Friedrich-Ebert-Straße

auf Höhe des Klinikums ein unachtsamer Autofahrer einen 20-jährigen Rollerfahrer

zu Fall gebracht haben und anschließend geflüchtet sein. Der noch unbekannte

Fahrer eines blauen Mitsubishis soll auf der Friedrich-Ebert-Straße in

Fahrtrichtung Käfertal vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein

und hierbei den dort fahrenden Rollerfahrer übersehen haben. Um eine Kollision

zu verhindern, musste der 20-Jährige dem Auto ausweichen, wonach er stürzte.

Hierbei verletzt er sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten

in Richtung Käfertal weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim

zu melden.

Mannheim-Käfertal: Tiefstehende Sonne verursacht Auffahrunfall

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 11 Uhr wurde ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer

auf der B38 in Fahrtrichtung Weinheim von der tiefstehenden Sonne geblendet,

wodurch er einen vorausfahrenden 33-jährigen Mercedes-Fahrer übersah und diesem

auffuhr. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Es entstand jedoch ein

Sachschaden von fast 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt,

dass sie abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten war

der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Mannheim-Innenstadt: Mehrere Hundert Euro aus Auto gestohlen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 20 Uhr und 22 Uhr gelang es einem bislang

unbekannten Täter die Zentralverriegelung eines im Quadrat M7 geparkten Mercedes

zu öffnen und Gegenstände im Wert etwa 1.500 Euro zu entwenden. Der Täter

erbeutete eine Handtasche, in welcher sich unter anderem 850 Euro Bargeld

befanden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf

den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim-Gartenstadt: 58-jähriger Mann nach Wohnungseinbruch festgenommen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Nach einem Wohnungseinbruch im Stadtteil

Gartenstadt wurde am Mittwochnachmittag ein 58-jähriger Mann als Tatverdächtiger

festgenommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand stieg der Tatverdächtige zwischen 3.30 Uhr und

14.30 Uhr auf einen Erdgeschossbalkon eines Mehrfamilienanwesens im Glücksburger

Weg. Hier riss er den Rollladen des Schlafzimmerfensters aus der

Führungsschiene. Mit dem Bein eines Kunststoff-Tischs, den er zuvor beschädigt

hatte, versuchte er, die dahinterliegende Scheibe einzuschlagen. Als dies nicht

gelang, nutzte er das Aufstellrohr eines Sonnenschirms erfolglos als

Hebelwerkzeug. Nachdem er nicht in die Wohnräume gelangen konnte, zog er

unverrichteter Dinge wieder von dannen.

Da sich der Einbrecher aber bei dem Einbruchsversuch an beiden Händen blutende

Schnittverletzungen zugezogen hatte, hinterließ er eine Blutspur vom Tatort bis

zu seiner im gleichen Anwesen liegenden Wohnung. Im Zuge der

Sachverhaltsaufnahme und ersten Ermittlungen konnte er dort zunächst nicht

angetroffen werden. Er kehrte jedoch mit seinem Motorroller zur Wohnung zurück,

bevor die Beamten die Örtlichkeit verlassen hatten. Dabei konnte er dann

vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen gebracht werden.

Er wies an beiden Händen mehrere Schnittverletzungen auf. Zudem stand er

merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,7

Promille. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen klagte der 58-Jährige

zunehmend über Schmerzen im Unterleib. Zur medizinischen Versorgung wurde

zunächst der Rettungsdienst angefordert. Nach erster Untersuchung vor Ort wurde

mer 58-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurden

Quetschungsverletzungen im Unterleibsbereich diagnostiziert, die er sich

offenbar beim Übersteigen der Balkonbrüstung zugezogen hatte. Er muss nun

zunächst stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen den Mann wird jetzt wegen des versuchten Wohnungseinbruchs und

Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Mannheim-Käfertal: Geschwindigkeitsüberschreitung entlarvt drogenbeeinflusste Autofahrerin

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr kontrollierten

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin,

welche auf der B38 bei erlaubten 70 km/h mit über 120 Stundenkilometern

unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle in der Heppenheimer Straße schien die

Fahrerin zunehmend nervöser zu werden. Die Beamten stellten schließlich fest,

dass der Frau der Führerschein im Oktober entzogen wurde. Darüber hinaus ergaben

sich Anzeigen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Daher musste die

42-Jährige auf der Dienststelle auch eine Blutprobe abgeben. Die Frau muss sich

nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinflusses und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten.