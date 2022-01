Sinsheim: Unfallflucht mit hohem Schaden; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sinsheim gegen

einen bislang unbekannten Autofahrer/Autofahrerin. Er/sie soll am

Mittwochvormittag einen Seat Alteca beim Vorbeifahren beschädigt haben, der

zwischen 7-9 Uhr in der Werderstraße, Höhe Anwesen Nr. 20, abgestellt war.

Der Seat wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte bei über 4.000.-

Euro liegen. Auch das Fahrzeug des Verursachers dürfte erheblich und deutlich

sichtbar Schaden genommen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Verursacherfahrzeug und/oder dem

verantwortlichen Fahrer oder der Fahrerin geben können, melden sich bitte beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.&

Sinsheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sinsheim (ots) – An der Autobahnzufahrt von der B 292 auf die A 6 kam es am

frühen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem

Pkw.

Der 51-jährige Fahrer des Sattelzuges wollte gegen 19.30 Uhr von der B 292 nach

rechts auf die A 6 in Richtung Mannheim abbiegen und übersah dabei einen

44-jährigen Mercedes-Fahrer, der bei „Grün“ von der Dührener Straße aus über die

B 292 ebenfalls auf die A 6 auffahren wollte.

Durch die Kollision zwischen dem Auto und dem Schwerfahrzeug entstand ein

Sachschaden von über 30.000.- Euro. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes musste

abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung und des Abschleppens des Pkws kam es

im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen.

Kurz nach 20.30 Uhr waren die Fahrbahnen wieder frei.

Rottweil/Mannheim/Ludwigshafen: Polizei und Staatsanwaltschaft erfolgreich bei Ermittlungen gegen „Falsche Polizeibeamte“ – Durchsuchungen bei mehreren Verdächtigen

Rottweil/Mannheim/Ludwigshafen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Trotz der mittlerweile nahezu überall bekannten Betrugsmasche „Fal-sche

Polizeibeamte“ gelingt es Betrügern bundesweit immer wieder, vornehmlich ältere

Bürger am Telefon zu verunsichern und Bargeld-beträge oder Wertsachen zu

ergaunern. Nun ist es der Kriminalpoli-zeipolizeidirektion Rottweil und der

Staatsanwaltschaft Konstanz ge-lungen, eine zehnköpfige Gruppierung von

Verdächtigen aus dem Bereich Mannheim zu identifizieren und ein Teil davon auch

dingfest zu machen.

Ein 28-Jähriger und 21-Jähriger kamen jetzt in Untersuchungshaft. Zwei weitere

Verdächtige wurden bereits vor wenigen Wochen auf frischer Tat festgenommen.

Am vergangenen Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei mit über einhundert

eingesetzten Polizeibeamten aus verschiedenen Dienst-stellen insgesamt 16

Wohnungen und Arbeitsstellen im Raum Mannheim und Ludwigshafen. Sie stellten

umfangreiche Beweismittel sicher, die für die Ermittlungen gegen zahlreich

weitere Verdächtige wesentlich sind.

So gibt es Hinweise, dass die streng hierarchisch gegliederte Struktur der seit

längerer Zeit agierende Gruppe aus der Türkei gesteuert worden ist. Bei den

Durchsuchungen fanden die Beamten unter anderem auch einen fünfstelligen

Bargeldbetrag, der mutmaßlich aus Straftaten stammt.

Zudem wurden bei zwei 29 und 30-Jährigen Unterlagen sichergestellt, wonach diese

verdächtigt werden, mit gefälschten Impfausweise gehandelt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft, die die Durchsuchungsbeschlüsse und Haft-befehle gegen

die Männer erwirkt hat, wirft den Beschuldigten insge-samt 17 Tathandlungen mit

einem Gesamtschaden von über 750.000 Euro vor.

Bereits seit einiger Zeit sind die Ermittler der zuständigen Fachinspektion der

Rottweiler Kripo den Verdächtigen auf der Spur.

Erste Ermittlungserfolge konnten sie bereits in zwei Fällen im November und

Dezember verbuchen. Nachdem sie in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bei

einem Betrugsversuch zum Nachteil einer 76-Jährigen Frau einen 22-jährigen

türkischen Staatsangehörigen fest-nahm, gelang den Ermittlern drei Wochen später

erneut in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) einen 30-Jährigen Deutschen bei

der Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrags festzunehmen.

Mit den jetzigen Maßnahmen sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch lange

nicht abgeschlossen. Nun werden die Beweismittel aus-gewertet, um noch weitere

Zusammenhänge mit anderen Taten fest-zustellen und Tatnachweise zu führen.

Die Polizei warnt immer wieder vor Anrufen falscher Polizeibeamten und ähnlichen

Betrugsarten. Umso wichtiger ist den Beamten, jetzt auch noch einen großen

Schritt gegen die Hintermänner und Draht-zieher vorangekommen zu sein.

Die Polizei wird auch weiterhin vor derartigen Betrügereien aufklären. Tipps und

Verhaltenshinweise für solche Betrugsfälle gibt es im Internet auf den Seiten

der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de und bei der örtlich

zuständigen Polizeidienststelle.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 36-jährige Frau durch Sturz im Bus leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Sturz in einem Bus in Walldorf hat

sich eine 36-jährige Frau am Dienstagmorgen leicht verletzt.

Die Frau zeigte den Vorfall erst am Mittwoch beim Polizeiposten Walldorf an. Sie

gab dabei an, gegen 9.20 Uhr in der Dietmar-Hopp-Allee einen Bus der Linie 721

bestiegen haben. Dabei soll der 51-jährige Fahrer sie nach ihrem Fahrtziel

gefragt haben. Sie habe daraufhin den Bahnhof als Ziel genannt. Noch während der

Fahrer erneut nachgefragte, soll er bereits losgefahren sein, dann jedoch abrupt

wieder gebremst haben. Dabei sei die 36-Jährige zu Fall gekommen und gegen einen

Sitz gestoßen sein. Ein anschließend konsultierter Arzt diagnostizierte

Prellungen am rechten Bein.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und sachdienliche Angaben zum Hergang

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldorf, Tel.:

06227/841999-0 (Mo. bis Fr. 8 bis 16 Uhr) oder beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 22-jähriger Mann muss nach einer

Verkehrskontrolle in der Kolpingstraße am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr mit

einer Anzeige wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und Trunkenheit im

Straßenverkehr rechnen. Bei der Kontrolle stellten Beamte des Polizeireviers

Weinheim betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Ein

Drogenschnelltest ergab schließlich ein positives Ergebnis auf den

zurückliegenden Konsum von Cannabis. Der Mann musste daher auf der Dienststelle

Blut abgeben. Die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde ihm untersagt. Darüber

hinaus wird die Führerscheinstelle über die Drogenfahrt informiert, weshalb auf

den jungen Fahrer weitere Konsequenzen zukommen könnten.

Weinheim: B38 / Westtangente – Verkehrsunfall, zwei Fahrzeuge beteiligt, Vollsperrung, PM Nr.2

Weinheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ereignete sich auf der B38 bei

Weinheim, auf Höhe des dortigen Industrieparks, ein Verkehrsunfall bei welchem

eine Person leicht verletzt wurde. Der 45-jährige Fahrzeugführer eines Renault

befuhr hierbei die B38 (Westtangente) in Fahrtrichtung Norden. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand kam es hierbei nach einem missglückten Überholvorgang des

45-Jährigen zu einem Frontalzusammenstoß mit einer ihm entgegenkommenden

50-Jährigen. Diese wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und kam

mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Unfallverursacher

selbst blieb unverletzt. Die beiden am Unfall beteiligten Pkw mussten im

Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. An dem Renault entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, an dem Ford der Frau entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aufgrund der in diesem Bereich der B38

eingerichteten Baustelle musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme

voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach erfolgter Fahrbahnreinigung um

20.20 Uhr wieder aufgehoben werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das

Polizeirevier Weinheim.