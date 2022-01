Heidelberg-Altstadt: Nach Farbschmiererei an Schaufensterscheibe festgenommen

Heidelberg (ots) – Am Mittwochmittag gegen 14:50 Uhr nahmen Beamte des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen 42-jähriger Mann fest, der die

Schaufensterscheibe eines Modegeschäfts in der Sofienstraße mit einem

wasserfesten Stift beschmierte. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Täter

bei seiner Tat und verständigte die Polizei. Da sich der Mann nur schwer auf den

Beinen halten konnte, führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm durch.

Dieser ergab einen Wert von 2,32 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung

war der Mann nicht mehr in der Lage, seinen Weg selbstständig fortzusetzen und

musste in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gebracht

werden. Nach der Ausnüchterung durfte der 42-Jährige wieder gehen. Ihn erwartet

nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Heidelberg, Altstadt: Kaffeeautomat im Krankenhaus aufgebrochen – Zeugen gesucht

Heidelberg, Altstadt (ots) – Am Mittwoch zwischen 10 und 16 Uhr hebelten bisher

unbekannte Täter im Aufenthaltsraum eines Krankenhauses in der unteren

Neckarstraße einen Kaffeeautomaten auf und entwendeten hieraus das Wechselgeld.

Der Kaffeeautomat, welcher sich im 2. OG des Krankenhauses befindet, ist derart

beschädigt, dass er nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Die Schadenshöhe

wird derzeit im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens wegen besonders schweren

Falls des Diebstahls noch ermittelt. Zeugen, welche Hinweise auf den oder die

Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg Mitte

unter Tel.: 0621/174-1700 in Verbindung zu setzen.