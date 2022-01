Drei junge Frauen in Bus unsittlich berührt –

Tatverdächtiger festgenommen, Wiesbaden, 10.01.2022, 11.01.2022 und 13.01.2022,

(pl)Nachdem im Verlauf dieser Woche in Wiesbaden mindestens drei junge Frauen

während der Fahrt in einem Linienbus von einem mitfahrenden Mann sexuell

belästigt worden sind, ist es der Polizei am Donnerstag gelungen, einen 54 Jahre

alten Tatverdächtigen festzunehmen. Der erste Vorfall, bei welchem eine

16-jährige Jugendliche belästigt wurde, ereignete sich, wie bereits berichtet,

am Montagnachmittag auf einer Busfahrt von Biebrich in Richtung Mainz-Kastel.

Einen Tag später, am Dienstagnachmittag, wurde eine 18-Jährige in einem

Wiesbadener Linienbus von einem männlichen Fahrgast unsittlich berührt und am

Donnerstagmorgen traf es eine 24-jährige Frau. Nach Bekanntwerden der letzten

Tat konnte der mutmaßliche Täter über die Videoschutzanlage im Bereich des

Hauptbahnhofes lokalisiert und kurze Zeit später von Polizeikräften angetroffen

und festgenommen werden. Der 54-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

Autoaufbrecher zugange – Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden-Klarenthal, Otto-Wels-Straße, Carl-von-Ossietzky-Straße, 11.01.2022,

14.00 Uhr bis 12.02.2022, 10.15 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag trieben in Klarenthal

Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei mindestens drei geparkten Fahrzeugen auf

festinstallierte Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die Täter waren im Bereich

Otto-Wels-Straße sowie Carl-von-Ossietzky-Straße zugange und bauten insgesamt

zwei Lenkräder, ein hochwertiges Navigationsgerät sowie einen Abstandssensor aus

den betroffenen Autos aus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere

Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Zwei Jugendliche von mehreren Personen angegriffen und bestohlen, Wiesbaden,

Kirchgasse, 12.01.2022, 17.40 Uhr,

(pl)Zwei Jugendliche wurden am Mittwochnachmittag in der Kirchgasse von mehreren

Personen angegriffen und letztlich noch bestohlen. Den Angaben der beiden 16 und

17 Jahre alten Geschädigten zufolge seien sie gegen 17.40 Uhr vor einem

Schnellrestaurant am Mauritiusplatz von einer fünfköpfigen Personengruppe

geschlagen und geschubst worden. Als bei dem Angriff das Handy von einem der

Geschädigten zu Boden gefallen sei, habe einer der Täter das Smartphone an sich

genommen und dann gemeinsam mit den anderen Tätern die Flucht ergriffen. Zwei

der Angreifer sollen 17-18 Jahre alt gewesen sein und mit einer schwarzen bzw.

grauen Jogginghose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Einer der

beiden habe eine schwarze Mütze sowie schwarze, bis über die Ohren gehende,

Haare getragen und eine schwarze Bauchtasche mit sich geführt. Der andere wurde

mit schwarzen, lockigen Haaren und einem dunklen Bart rund um den Mund

beschrieben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen

oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

52-Jähriger getreten und beleidigt,

Wiesbaden, Luisenplatz, 12.01.2022, 10.40 Uhr,

(pl)Auf dem Luisenplatz ist am Mittwochvormittag ein 52-jähriger Mann von einer

ihm unbekannten Frau angegriffen und beleidigt worden. Nach Angaben des

Geschädigten habe die Unbekannte, welche wohl nicht mit dem Abstellort seines

E-Scooters einverstanden gewesen sein soll, ihm gegen 10.40 Uhr gegen das Gesäß

getreten und Beleidigungen ausgesprochen. Die mit einem dunklen, knielangen

Mantel bekleidete Angreiferin soll 30-35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß sowie

kräftig gewesen sein und braune, zum Zopf gebundene Haare gehabt haben. Mögliche

Augenzeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Edelstahlrohre von Baustelle gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim,

Ludwig-Erhard-Straße, 17.12.2022 bis 11.01.2022,

(pl)In den vergangenen Wochen haben unbekannte Täter von einer Baustelle in der

Ludwig-Erhard-Straße in Dotzheim Edelstahlrohre im Wert von rund 3.500 Euro

gestohlen. Die Diebe verschafften sich zwischen dem 17.12.2021 und dem

11.01.2022 Zutritt zur Baustelle, entwendeten die Rohre und entkamen mit ihrer

Beute unerkannt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Kontrollen zur dunklen Jahreszeit,

Wiesbadener Stadtgebiet, Mittwoch, 12.01.2022,

(mh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Wiesbaden durch

Polizeibeamte mobile und stationäre Kontrollen anlässlich der dunklen Jahreszeit

durchgeführt worden. Hierbei wurden insgesamt 54 Fahrzeuge und 92 Personen

kontrolliert. Es wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. In einem Fall konnten

die Beamten einen zweisitzigen Smart fortwo anhalten, in den sich drei

ausgewachsene Männer gezwängt hatten. Gegen den Fahrer und den als „Ladung“

verstauten Mitfahrer wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt, anschließend

musste einer der Männer zu Fuß weitergehen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kleintransporter stürzt von A3 bei Wiesbaden Auringen

Wiesbaden (ots) – (SMa) Am späten Mittwochvormittag des 12. Januar 2022 um 11:18

Uhr kam der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Pritsche aus bisher

unbekannter Ursache von der A3 zwischen der Rastanlage Medenbach und der

Anschlussstelle Niedernhausen in Höhe Auringen nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der Folge fuhr er auf die beginnende Schutzplanke und kippte von dort nach

rechts auf das Fahrzeugdach. In diesem Bereich befindet sich neben der Autobahn

ein Tal, welches ca. 10 Höhenmeter tiefer liegt. Das Gefälle dorthin führt über

leichten Baum und Böschungsbestand. Der 28-Jährige rutschte auf dem Dach bis ins

Tal und blieb schließlich über einem kleinen Bach stehen. Beim Eintreffen der

Streife stand er bereits außerhalb seines Fahrzeugs und war nach eigenen Angaben

wie durch ein Wunder unverletzt. Auf Grund der schlecht zugänglichen Stelle und

des total zerstörten Fahrzeugs wurde der Rettungshubschrauber eingesetzt. Dieser

landete im Tal und nahm den 28-Jährigen mit ins nächstgelegene Krankenhaus. An

der Unfallstelle mussten zwei der drei Fahrstreifen für über eine Stunde

gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Stau über eine Länge von 10 km

beeinträchtigt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an Einrichtungen der

Autobahn sowie Flurschaden in Höhe von insgesamt ca. EUR 40.000.