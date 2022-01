Heidelberg: Stadtnotizen 13.01.2022

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld: Gremienstart am 25. Januar

Der Masterplan Im Neuenheimer Feld ist ab übernächster Woche Thema in den politischen Gremien: Am Dienstag, 25. Januar 2022, startet die Beratung im Bezirksbeirat Bergheim. Es folgen die Bezirksbeiräte Neuenheim am 27. Januar, Handschuhsheim am 1. Februar und Wieblingen am 8. Februar sowie die Beratung im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss am Dienstag, 15. Februar. Am 17. März 2022 soll schließlich der Gemeinderat über die Entwicklungsentwürfe und das weitere Vorgehen entscheiden. Die Sitzungsunterlagen sind im Ratssystem unter www.heidelberg.de/gemeinderat online abrufbar. Die Beschlussvorlage wurde nach Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit, Forumsmitglieder, Gutachter, Experten und lokaler Fachvertreter erstellt.

Die drei Projektträger des Masterplanverfahrens Im Neuenheimer Feld hatten im Dezember 2021 ein positives Fazit zum Stand des Verfahrens gezogen: Die beiden Entwürfe der Planungsbüros bieten in der Zusammenschau umfänglich die erforderlichen Ansätze, um die wesentlichen Fragestellungen in der Qualität einer Masterplanung zu lösen. Das Masterplanverfahren kann somit aus Sicht der Projektträger nun abgeschlossen werden. Auf der im bisherigen Verfahren erarbeiteten Grundlage können konkrete Lösungsansätze wie beispielsweise die Innenverdichtung, die Anlage einer nördlichen Erschließungsstraße von der Berliner Straße aus und in der Folge hiervon der Bau eines Straßenbahn-Rings angegangen werden.

Ergänzend: www.masterplan-neuenheimer-feld.de

Die Sitzungsunterlagen sind im Ratssystem wie folgt zu finden: www.heidelberg.de/gemeinderat > Sitzung des Bezirksbeirats Bergheim (25.01.2022). Sie sind auch über die Suchfunktion aufrufbar: „Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen – hier: Konsolidierungsphase und weiteres Vorgehen“.

GamesHub Heidelberg: Bewerbungsfrist für das Programm 2022 bis 31. Januar verlängert

Im Juli 2021 wurde der GamesHub für Health / Life Science Heidelberg im Business Development Center auf dem Heidelberg Innovation Park (hip) eröffnet. Interdisziplinäre Teams aus Heidelberg und dem ganzen Land erhalten hier die Möglichkeit, Serious Games und digitale Anwendungen aus der Kreativwirtschaft für den Gesundheitssektor und die Lebenswissenschaften zu realisieren. Für die neue Ausschreibungsrunde und das Programm von April bis Dezember 2022 im GamesHub Heidelberg können sich Teams und Einzelpersonen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg noch bis zum 31. Januar 2022 bei der MFG Baden-Württemberg online bewerben: https://games-bw.mfg.de/gameshub-heidelberg/.

Qualifizierungsprogramm für Serious Games im Gesundheitssektor

Das Qualifizierungsprogramm des GamesHub für Health / Life Science Heidelberg besteht aus technisch gut ausgestatteten Arbeitsplätzen im Business Development Center in Heidelberg, aus einer optimalen Vernetzung im lokalen und überregionalen Start-up-Ökosystem, passgenauen Business- und Fachworkshops durch den Projektkoordinator und weitere Experten sowie aus einer leistungsbezogenen Förderung in Höhe von bis zu 10.000 Euro.

Bei der Entwicklung der stark anwendungsorientierten Prototypen werden die Teams eng mit Einrichtungen und Institutionen aus dem Bereich der Lebenswissenschaften wie der Universität und Uniklinik Heidelberg, dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg (NCT) wie auch mit Kreativschaffenden aus den Bereichen Games Industries, Augmented- und Virtual-Reality-Technologien und Design vernetzt. So können die Teams schnell und mit hoher Qualität an ihren Projekten arbeiten.

Ausgewählt werden bis zu vier neue Projektteams, die für den Medizin- und Gesundheitsbereich Lernspiele und virtuelle Anwendungen entwickeln.

GamesHub für Health / Life Science Heidelberg

Der GamesHub für Health / Life Science Heidelberg ist ein Kooperationsprojekt der MFG Baden-Württemberg, der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg, des Heidelberg Startup Partners e.V., der Universität Heidelberg, des Technologiepark Heidelberg, der SRH Heidelberg und der Hochschule der Medien Stuttgart. Es wird unterstützt vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Die ersten drei ausgewählten Teams stellten am 16. Dezember 2021 im Rahmen einer Onlineveranstaltung ihre Spieleentwürfe vor. In einem Kurzvideo präsentieren die Projektverantwortlichen und die Teams das Programm und den aktuellen Stand der Projekte. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal der Stadt Heidelberg verfügbar: https://www.youtube.com/user/StadtHeidelberg.

Informationen für Eltern mit Neugeborenen – Anmeldung zur Online-Veranstaltung des Familienbüros bis 24. Januar möglich

Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Mittwoch, 26. Januar 2022, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben! – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg“ ein. Die Veranstaltung findet online statt. Die Mitarbeiterinnen informieren über familienfreundliche Angebote in Heidelberg und gehen individuell auf Fragen zur neuen Lebenssituation ein. Anmeldungen sind bis 24. Januar 2022 per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de möglich. Ein Link zur Veranstaltung wird mit der Anmeldebestätigung verschickt. Alle teilnehmenden Familien erhalten außerdem ein Baby- Begrüßungspaket per Post zugeschickt. Wer am 26. Januar nicht teilnehmen kann, hat die nächste Möglichkeit bei der folgenden Infoveranstaltung am 15. März 2022, 17 Uhr. Infos und Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller und Natalia Stein, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, E-Mail familienoffensive@heidelberg.de, www.heidelberg.de/baby.

Impfstützpunkte Stadtbücherei und Welcome Center passen Impfangebot an – Impfungen mit Biontech für alle Altersgruppen möglich / Abendtermine im Welcome Center

In der kommenden Woche weitet der Impfstützpunkt in der Heidelberger Stadtbücherei seine Öffnungszeiten am Abend aus: Ab Montag, 17. Januar 2022, sind dort Impfungen von 9.30 bis 19.30 Uhr möglich. Mit der in den Abend verlängerten Öffnungszeit passt sich das Impfangebot der geänderten Nachfrage an.

Insbesondere an Berufstätige richtet sich eine Impfaktion im Welcome Center am Montag, 17. Januar, und am Dienstag, 18. Januar 2022: An diesen Tagen ist eine Impfung dort jeweils abends von 18 bis 21 Uhr möglich.

Da noch ein größeres Kontingent an Impfstoff von Biontech zur Verfügung steht, der in Kürze verfallen würde, bieten die Impfstützpunkte in der Stadtbücherei und im Welcome Center (Landfried-Areal) auch in der kommenden Woche Impfungen mit Biontech für alle Altersgruppen ab 12 Jahren an.

Alle Impfangebote umfassen Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen, mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna.

Spontanimpfungen bedingt möglich

Ab sofort ermöglichen die beiden Impfstützpunkte in der Stadtbücherei und im Welcome Center auch in begrenztem Umfang Spontanimpfungen ohne vorherige Terminvergabe. Hierfür werden freie Lücken in der Terminbuchung des jeweiligen Tages genutzt. Aus organisatorischen Gründen und zur besseren Planbarkeit wird aber weiterhin um eine vorherige Terminbuchung gebeten.

Die Terminbuchung für die Impfstützpunkte in der Stadtbücherei und im Welcome Center ist über die städtische Internetseite www.heidelberg.de/impfen möglich. Dort findet sich auch eine Übersicht zu weiteren Impfangeboten in Heidelberg sowie Informationen rund um das Impfen.

Impfquote in Heidelberg über dem Landesdurchschnitt

Heidelberg zählt laut Zahlen des baden-württembergischen Sozialministeriums zu den sechs Stadt- und Landkreisen im Land mit den höchsten Impfquoten (Stand 9. Januar 2022): Die Impfquote bei den Vollimmunisierungen beträgt in Heidelberg 72,0 Prozent (Landesdurchschnitt: 67,5 Prozent), bei den Auffrischimpfungen (Booster-Impfungen) 46,3 Prozent (Landesdurchschnitt 39,9 Prozent).

Zoo Heidelberg bleibt ab dem 13. Januar 2022 geschlossen