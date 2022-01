Korbach: Die Polizei-News

Unbekannter versucht in Arztpraxis einzubrechen

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 13.01.2022 versuchte ein Unbekannter in eine Arztpraxis in der Großen Allee in Bad Arolsen einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Kurz nach Mitternacht meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei, da sie verdächtige Geräusche aus einer Arztpraxis gehört hatte.

Die sofort danach am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamte der Polizeistation Bad Arolsen konnten keine verdächtige Person mehr antreffen, auch die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Täter versucht hatte, ein Fenster zu der Arztpraxis aufzubrechen. Der Täter flüchtete ohne Beute, dabei ließ er Einbruchswerkzeug am Tatort zurück, welches von der Polizei sichergestellt werden konnte.

Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Zuständigkeitsgrenzen der Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg ändern sich ab 1. Februar 2022

Waldeck-Frankenberg (ots) – Die örtlichen Zuständigkeiten der 4 Polizeistationen im Landkreis Waldeck-Frankenberg werden sich schrittweise ab Februar 2022 ändern. Zusammen mit einer Personalerhöhung im Zuge der Sicherheitspakete der hessischen Landesregierung und weiteren Anpassungen der örtlichen Zuständigkeiten ab Februar 2023 sollen mehr Polizistinnen und Polizisten auf der Straße sein und so die Sicherheit im flächengrößten Landkreis des Polizeipräsidiums Nordhessen noch weiter erhöhen.

In der ersten Phase, ab 1. Februar 2022, werden die Gemeinden Diemelsee und Twistetal in den Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Arolsen übergehen. Für beide Gemeinden war bislang die Polizeistation Korbach zuständig. Weiterhin wird die Betreuung aller Ortsteile der Stadt Lichtenfels und der Gemeinde Vöhl durch die Polizeistation Korbach erfolgen. Einige dieser Ortsteile wurden bisher durch die Polizeistation Frankenberg betreut.

Nach einer personellen Verstärkung im Rahmen der hessischen Sicherheitsoffensive beginnt zum 1. Februar 2023 die zweite Phase, bei der die örtlichen Zuständigkeiten für die Stadt Waldeck mit allen Ortsteilen von der Polizeistation Korbach zur Polizeistation Bad Wildungen übergehen.

Nach vollständiger Umsetzung der Organisationsänderungen sind die einzelnen Dienstbezirke der Polizeistationen in etwa gleichgroß und orientieren sich klarer an den Grenzen der Städte und Gemeinden, deren Gremien in engem Austausch mit der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg stehen und den beabsichtigten Veränderungen positiv entgegensehen.

Für die Bürgerinnen und Bürger werden die Wege zur zuständigen Polizeistation kürzer, wobei ihnen selbstverständlich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle im Landkreis geholfen wird. Beim Notruf wird sich nichts ändern, jeder Notruf geht wie bisher auch bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Kassel ein und erforderliche Maßnahmen werden von dort koordiniert.

“Wir wollen die ohnehin schon hohe Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Waldeck-Frankenberg weiter kontinuierlich und spürbar verbessern. Dies wird uns vor allem durch eine erhöhte Präsenz auf der Straße gelingen, wo wir jederzeit als Ansprechpartner für die Menschen da sein werden”, so Kriminaldirektor Achim Kaiser, Leiter der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, zum Ziel der Umstrukturierung.

