Brennender Pkw – Frau schwer verletzt

Homberg (ots) – Mittwoch 12.01.2022, 16:50 Uhr – Ein Pkw brannte komplett aus. Die Fahrzeuginsassin wurde schwer verletzt. Brandursache muss ermittelt werden. Am späten Mittwochnachmittag 12.01.2022 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16:50 Uhr zu einem brennenden Pkw im Bereich der Lichte/Am Ronneberg in Homberg/Efze gerufen. Hierbei wurde die Fahrzeuginsassin, eine 27-Jährige Frau aus Homberg, schwer verletzt und musste auf Grund der Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen werden.

Der brennende Pkw konnte im weiteren Verlauf durch die Freiwillige Feuerwehr Homberg gelöscht werden. Am Pkw entstand ein geschätzter Totalschaden in Höhe von 5.000 EUR. Was genau zu dem Brand des Pkw führte und wie sich der Vorfall zugetragen hat, ist derzeit noch unklar und muss ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise an die Kriminalpolizei Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Zwei Tatverdächtige nach Tankstellenraub festgenommen – Haftbefehl erlassen

Melsungen (ots) – Freitag, 07.01.2022; 15:00 Uhr – Festnahme von 2 männlichen Tatverdächtigen nach Tankstellenraub in Melsungen. Am Mittwochabend 05.01.2022, gegen 22:55 Uhr wurde die Tankstelle in der Kasseler Straße in Melsungen durch zwei männliche Täter überfallen. Die Täter bedrohten die Angestellte mit einer Pistole. Sie erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie eine geringe Menge an Zigaretten unterschiedlicher Marken. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung gelang es der Kriminalpolizei Homberg bereits am Freitag, 07.01.2022, gegen 15:00 Uhr, zwei 27-jährige Tatverdächtige aus Felsberg vorläufig festzunehmen, auf die die Personenbeschreibung der flüchtigen Täter augenscheinlich zutraf. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Taschen der Tatverdächtigen konnten Schreckschusswaffen sowie Bekleidung sichergestellt werden, die nach ersten Ermittlungen, mit dem Raub auf die Tankstelle in Melsungen, in direktem Tatzusammenhang standen.

Auf Grund des vorliegenden Sachverhaltes wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Kassel die richterliche Vorführung beantragt. Im Zuge dessen wurde durch das Amtsgericht Kassel gegen beide Tatverdächtige Haftbefehl erlassen. Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

