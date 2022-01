Zwei Trickdiebstähle in Kasseler Einkaufsmärkten

Kassel (ots) – Unabhängig voneinander wurden 2 Seniorinnen am Mittwoch 12.01.2022 in Kasseler Einkaufsmärkten die Opfer von Trickdieben. In beiden Fällen hatte ein unbekannter Mann die Frauen angesprochen, abgelenkt und deren Geldbörse gestohlen. Derzeit ist noch unklar, ob es sich möglicherweise sogar um ein und denselben Täter handelte. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an. Dabei sucht die Kasseler Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können.

Der erste Fall hatte sich am Nachmittag in einem Drogeriemarkt in der Mattenbergstraße in Oberzwehren ereignet. Dort hatte der Täter gegen 15:30 Uhr eine 84 Jahre alte Frau aus Kassel mit ihrem Rollator angesprochen und ihr Fragen zu zwei Produkten gestellt. Diese hielt der Mann ihr dabei direkt vor die Nase. Die Ablenkung nutzte der Trickdieb jedoch, um der Frau unbemerkt die Geldbörse aus ihrem Stoffbeutel zu klauen. Erst beim Bezahlen fiel der Seniorin der Diebstahl auf.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 40 bis 45 Jahre alten und etwa 1,65 bis 1,70 Meter großen Mann mit korpulenter Statur, schwarzen Haaren mit Seitenscheitel und südeuropäischem Äußeren gehandelt haben, der Deutsch mit Akzent sprach. Bekleidet war der Täter mit einem dunklen Parka.

Der zweite Trickdiebstahl am Mittwoch 12.01.2022 ereignete sich dann gegen 18:30 Uhr in einem Discounter in der Wittrockstraße. Dort war eine 80 Jahre alte Frau von einem Mann ebenfalls in gebrochenem Deutsch angesprochen worden. Der Unbekannte frage die Seniorin nach bestimmten Lebensmitteln, die sie ihm daraufhin hilfsbereit im Regal zeigte. Diesen Moment nutzte der Trickdieb jedoch für sich und entwendete die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche der Rentnerin. Auch die 80-Jährige musste anschließend beim Bezahlen den Diebstahl ihres Portemonnaies feststellen. Sie beschrieb den Täter später gegenüber der Polizei als etwa 40 Jahre alten und ca. 1,75 Meter großen Mann mit dunklen Augen, der Deutsch und vermutlich Russisch sprach. Der Unbekannte trug eine Winterjacke und eine Strickmütze.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Trickdiebstählen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Einbruch in Autovermietung – Diebe stehlen Tresor

Kassel (ots) – Bislang Unbekannte sind in die Räumlichkeiten einer Autovermietung am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe eingebrochen. Gestohlen wurde dabei u. a. ein portabler Tresor, diverse Schlüssel und ein Mobiltelefon. Die Tatzeit kann nach bisherigen Ermittlungen auf den Zeitraum von vergangenem Dienstag (11.1.; 21 Uhr) bis Mittwochmorgen (12.1.; 7 Uhr) eingegrenzt werden.

Bargeld haben die Einbrecher offensichtlich nicht erbeutet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte den Einbruch und verständigte die Bundespolizei.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fall, insbesondere zuvverdächtigen Personen und Fahrzeugen, sind bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Decke brannte in Flur von Mehrparteienhaus: 39-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Kassel-Wesertor (ots) – Am heutigen Donnerstagmorgen 13.01.2022 kam es gegen 07:45 Uhr im Flur eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Schützenstraße zum Brand einer Decke. Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Nord war das Feuer in dem als Obdachlosenunterkunft genutzten Haus bereits von selbst erloschen, sodass kein größerer Schaden entstand. Vorwiegend war der Flur verraucht worden, den die Feuerwehr anschließend mit einem Lüfter entrauchte.

Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die ersten Ermittlungen der eingesetzten Polizisten am Brandort ergaben, dass die Decke offenbar von einem 39-jährigen Bewohner angezündet worden war. Er konnte von der Polizei im Haus festgenommen werden. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen 1,1 Promille ergab, wurde ihm auf dem Revier von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der 39-Jährige räumte ein, dass er nach einem Streit mit anderen Bewohnern die Decke in Brand gesetzt hatte. Er muss sich nun wegen Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten. Die Ermittlungen dauern an und werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Weißer BMW M3 in Niederzwehren gestohlen

Kassel-Niederzwehren (ots) – Autodiebe haben am Sonntag einen weißen BMW M3 E90 in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Kassel gestohlen. Von dem Wagen mit den amtlichen Kennzeichen KS-IV 8 im Wert von ca. 44.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Der Diebstahl war von dem BMW-Besitzer am gestrigen Mittwoch festgestellt und bei der Polizei gemeldet worden, fand aber bisherigen Ermittlungen zufolge bereits am Sonntag statt:

Anhand von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 3:15 und 8:50 Uhr eingrenzen. Wie die Täter genau vorgingen, ist momentan noch unklar. Die bisherige Fahndung nach dem 10 Jahre alten BMW brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die am Sonntag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Sprengung eines Geldautomaten in Vellmar: Täter flüchten mit schwarzem Audi

Vellmar (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 13.01.2022 sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Holländischen Straße in Vellmar. Ob Geld erbeutet wurde, steht gegenwärtig noch nicht fest. Die Spurensicherung am Tatort dauert derzeit noch an. Anwohner hatten gegen 3:45 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Bankfiliale gehört und die Polizei verständigt. Anschließend beobachteten sie mindestens zwei Personen, die in eine schwarzen Audi Limousine stiegen und mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung B 7 flüchteten.

Durch die Explosion wurden der Vorraum der Bank sowie der Geldautomat völlig zerstört. Auch an dem Gebäude, in dem niemand wohnt und sich zur Tatzeit keine Personen aufgehalten haben, entstand erheblicher Schaden. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf rund 300.000 Euro. Die sofort eingeleitete Großfahndung nach den Tätern, die bisherigen Hinweisen nach auf der B 7 in Richtung Norden geflüchtet waren, verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die flüchtigen Täter oder ihr genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Vermehrt Falschgeld in Kassel und Umgebung aufgetaucht: Polizei rät zum genauen Hinsehen

Stadt und Landkreis Kassel (ots) – In den vergangenen Wochen verzeichnen die für Falschgelddelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo vermehrt Anzeigen wegen falschen Geldscheinen. Seit Anfang Dezember wurden rund 40 Fälle bekannt, in denen Falsifikate zumeist in verschiedenen Geschäften und Restaurants von den Geldempfängern entdeckt wurden. Oftmals leider erst nach Annahme des Geldes, sodass die Geschäftsleute auf dem finanziellen Schaden sitzen blieben.

Überwiegend handelt es sich um falsche 50-Euro-Scheine, die aktuell im Umlauf sind, aber auch Anzeigen wegen falschen 100-, 20-, 10- und 5-Euro-Scheinen liegen den Ermittlern vor. Die Polizei rät aus diesem Anlass zum genauen Hinsehen und gibt Tipps, wie man die in der Region aufgefallenen Fälschungen erkennen kann und sich bei Entdeckung von Falschgeld verhalten sollte.

Ein Großteil des Falschgeld tauchte im Kassel Stadtgebiet, insbesondere in der Kasseler Innenstadt, auf. In verschiedenen Geschäften und Restaurants, an Tankstellen und auf Wochenmärkten brachten unbekannte Täter das Falschgeld in Umlauf. Einzelne gefälschte Scheine tauchten aber auch in Supermärkten oder Drogerien im Landkreis Kassel auf. Zudem berichten die Kriminalbeamten, dass die “größeren” Scheine wie falsche 50er und 100er überwiegend bei privaten An- und Verkäufen in der Region aufgefallen sind. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern, die das Falschgeld in Umlauf bringen, dauern an.

Tipps zum Erkennen von Falschgeld

Bei einem Teil der sichergestellten Falsifikate befindet sich auf dem Schein eine kleine Aufschrift, wie z.B. “movie money”, “copy” oder “specimen”. Diese Aufschriften gibt es bei einem echten Geldschein nicht. Fälschungen ohne Aufschrift sind oft schwerer zu erkennen. In diesen Fällen lässt sich die Echtheit von Banknoten mit dem sogenannten “Kippeffekt” zuverlässig überprüfen. Beim Kippen eines echten Scheins wandert ein Lichtbalken in der Wertzahl auf- und abwärts und die Farbe der Wertzahl wechselt. Dieser Lichtbalken und der Farbwechsel fehlen in der Regel bei gefälschten Banknoten.

Die Polizei gibt folgende Tipps, falls Sie Falschgeld entdeckt haben sollten:

Verhalten Sie sich ruhig.

Geben Sie gegenüber den “Einzahlern” an, der Schein könnte nicht angenommen werden.

Geben Sie erkanntes Falschgeld keinesfalls wieder aus; man macht sich damit strafbar.

Merken Sie sich das Erscheinungsbild des Täters, eines genutzten Fahrzeugs oder des Kennzeichens.

Fassen Sie die Note nicht mehr an und tüten Sie diese ein.

Informieren Sie zeitnah die Polizei! Bitten Sie bei Falschgeldverdacht den Kunden um seinen Ausweis. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere Tipps zum Erkennen von Falschgeld erhalten Sie unter anderem online auf der Website https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/.

