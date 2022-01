Die derzeitigen Konzentrationen der Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid in unserer Atmosphäre sind höher als jemals zuvor in den letzten 800.000 Jahren, und ihre Fähigkeit, Wärme zu speichern, verändert unser Klima auf vielfältige Weise. Dies kulminiert mit dem stetigen Wachstum der Glückspielindustrie, die über die letzten zwei Dekaden im Aufschwung digitaler Medien einen Boom erfahren hat.

Nicht zuletzt tat die aktuelle Corona-Pandemie ihr Übriges, um Spieler vermehrt auf Internetplattformen zu drängen, da landbasierte Casinos aus Sicherheitsgründen schließen mussten. Die traditionelle Glücksspielindustrie ist für einen Teil der in die Atmosphäre freigesetzten Treibhausgase verantwortlich, da die Spieler zum Spielen von Glücksspielen wie Poker, Blackjack und Roulette in das Casino reisen müssen.

In diesem Artikel geht es den positiven umweltfreundlichen Effekt den ein Casino ohne Limit im Internet für den Co² Fußabdruck der Spieler haben kann und was das für die Zukunft der Glückspielindustrie als Ganzes bedeutet.

Was ist der Co² Fußabdruck und wie errechnet er sich?

Der Kohlenstoff-Fußabdruck ist die Gesamtmenge der Treibhausgase (einschließlich Kohlendioxid und Methan), die durch unser Handeln im Alltag erzeugt werden. Der durchschnittliche Kohlenstoff-Fußabdruck einer Person in den Vereinigten Staaten beträgt 16 Tonnen und ist damit einer der höchsten der Welt. Weltweit liegt der durchschnittliche Kohlenstoff-Fußabdruck bei etwa 4 Tonnen. Um die besten Chancen zu haben, einen Anstieg der globalen Temperaturen um 2℃ zu vermeiden, muss der durchschnittliche globale Kohlenstoff-Fußabdruck pro Jahr bis 2050 auf unter 2 Tonnen sinken.

Die Verringerung des individuellen Kohlenstoff-Fußabdrucks von 16 Tonnen auf 2 Tonnen geschieht nicht über Nacht. Durch kleine Veränderungen in unserem Verhalten, wie weniger Fleisch zu essen, weniger Anschlussflüge zu nehmen und unsere Wäsche auf der Leine zu trocknen, können wir einen großen Unterschied machen.

Jedoch sind die wahren Klimasünder meist große Unternehmen, die unverhältnismäßig viel Kohlenstoff in die Luft blasen. Sie müssen genauso verantwortungsbewusst handeln, wie es jeder einzelne sollte.

Wie landbasierte Casinos passiv Treibhausgase verursachen.

Wenn man bedenkt, dass Las Vegas die Heimat dieses umstrittenen Industriezweigs ist, dann kann man nicht unbedingt einfach ins Auto steigen, um kurz am Blackjack-Tisch zu zocken. Meistens muss man dafür einen Flug nehmen, entweder quer durchs Land oder vom anderen Ende der Welt. Und mit jedem Flug, der in Las Vegas landet, wird die ohnehin schon besorgniserregend hohe CO2-Bilanz in der Region noch weiter erhöht.

Natürlich sagt niemand, dass man keine Traumreise zu einem Erwachsenenspielplatz wie Las Vegas machen kann, aber vielleicht muss die Belastung des Epizentrums der Glücksspielwelt etwas verringert werden.

Etwas, das mit dem Umstieg auf die Online-Methode einhergehen könnte. Natürlich sind die hellen Lichter von Las Vegas keine Konkurrenz für das eigene Wohnzimmer, aber zumindest gibt es ein paar Vorteile, die man gewinnen kann, wenn man zu Hause bleibt.

Warum Online Casinos besser fürs Klima sind

Der erste Grund ist, dass Sie kein Geld für ein Ticket an die amerikanische Westküste ausgeben müssen. Rechnet man die Kosten für Flüge, Unterkunft und Taschengeld ein, kommt man schnell auf eine vierstellige Summe, selbst bei Inlandsreisen in den Staaten.

Dieser Betrag wird noch höher, wenn man die Kosten für die Unterhaltung mit einbezieht, sei es durch den Besuch einer der vielen Shows, die angeboten werden, oder durch die zahlreichen Bars und Clubs, die für Ihre Unterhaltung sorgen sollen.

Der andere offensichtliche Vorteil, der für einen Ausflug nach Amerika zum Online-Glücksspiel spricht, ist der für die Umwelt. Die ständigen Flüge nach Nevada, die eine weitere Gruppe von Glücksspielern anlocken, sind auf lange Sicht nicht besonders nachhaltig. Genauso trifft das im kleineren Maße auch auf Inlandsbesuche bei Casinos ohne Einschränkungen ihrer Wahl zu. Auto-Reisen oder Inlandsflüge belasten das Klima ohnehin schon genug.

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Online-Casino-Ökosystems ist die derzeitige globale COVID-19-Pandemie. Der größte Teil der Weltbevölkerung befindet sich in einem verzweifelten Versuch der Regierungen, die ausufernde Infektionsrate einzudämmen, die die Gesundheitssysteme der Welt überwältigt, in einem mehr oder weniger großen Ausmaß unter „Schutz“ oder „Abriegelung“. Infolgedessen wurden alle unnötigen Geschäfte angewiesen, auf unbestimmte Zeit oder bis zur Aufhebung dieser Anordnung zu schließen. Die traditionelle Kasinobranche gilt als nicht lebensnotwendig und muss sich daher an die Schließungsanordnung halten. Die beste Lösung für diese Schließung ist die Verlagerung ins Internet, wodurch ein Einkommen für das Unternehmen generiert wird und Glücksspielfans die Möglichkeit haben, Online-Casinospiele wie Blackjack, Roulette und Spielautomaten zu spielen. In Deutschland ist dies seit der neuen Gesetzeslage im Internet meist nur in Casinos ohne 1€ Limit möglich.

Wie können Betreiber mit einem Höchstmaß an Verantwortung in die Zukunft gehen?

Insgesamt hat die Glücksspielbranche einen langen Weg zurückgelegt, um ihre Kunden in Bezug auf verantwortungsvolles Spielen zu unterstützen und zu beraten. Es gibt Dienste, die Kunden bei der Interaktion mit dem Betreiber nutzen können, sowie die Möglichkeit, das Glücksspiel für eine Weile zu überspringen. Betreiber wollen diese Botschaft verstärken und Regierungsorganisationen müssen sie unterstützen.

Sie sollten unbedingt mehr über diese Aktivitäten sprechen, um Bewusstsein zu schaffen. Es gibt jedoch auch Dinge, die verbessert werden können, wie zum Beispiel: B. effizientere Offline-Kundenbetreuung oder Schlichtung im Streitfall. Da UKGC jedoch seine Anforderungen regelmäßig aktualisiert, konzentriert sich die Branche darauf, verantwortungsvolle Glücksspieldienste zu verbessern und ihre Kunden zu schützen. Wie sich die Spieler am Ende des Tages entscheiden, bleibt natürlich euch überlassen.

Mit Online Casinos in eine grünere Zukunft?

Wenn aufgrund der geringeren Nachfrage weniger Flüge geplant werden, bedeutet das einfach einen kleineren Kohlenstoff-Fußabdruck. Der eigentliche Gewinner ist dann unsere Erde. Wenn weniger Casinos gebaut werden, werden weniger Ressourcen verbraucht, was ebenfalls dem Planeten hilft.

Es ist nicht nur die Menge an Ressourcen, die benötigt wird, um Casinos am Laufen zu halten, die ein Problem darstellt, sondern auch die schiere Größe der Standorte. Seien wir ehrlich, sie gehören in der Regel zu den größeren Orten in der Stadt.

Wenn Sie das nächste Mal Lust auf ein Glücksspiel haben, versuchen Sie es stattdessen mit der Online-Version. Das ist weniger anstrengend, Sie müssen nicht einmal vor die Tür gehen und Sie schonen auch noch einige der lebenswichtigen Ressourcen unseres Planeten.