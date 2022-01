Kaiserslautern – Es ist soweit – das Kaiserslauterer Kult-Kabarett startet, allen Widrigkeiten zum Trotz, sein Jahresprogramm 2022. Diesmal sogar in K´Towns „guter Stube“ – der Fruchthalle.

Und das mit einem furiosen Auftakt in bewährter Stammbesetzung. Die UNTIERE präsentieren dabei, auf ihre ureigene musikalisch-literarische Weise, Rückblicke, Ausblicke und nicht zuletzt Einblicke in die real-existierenden Ränkespiele von Politik und gesellschaftlichem Alltag.

In seinem dreizehnten Jahr, frischer und schärfer denn je, zeigt das nimmermüde Kabarett-Ensemble dem ignoranten Zeitgeist und seinen Protagonisten die stets gewetzten UNTIER-Krallen. Zündende Pointen, freche Parodien und jede Menge Songs, zwischen Kunstlied und Rock-Ballade, warten auf ihr Publikum.

Freuen Sie sich also auf das erste Satire-Spektakel der UNTIERE auf der traditionellen Fruchthall-Bühne! Und nicht vergessen – die UNTIERE freuen sich auch auf Sie…

Karten von 30,00 Euro bis 10,50 (ermäßigt) Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. 0631 365-2316 beim Thalia Ticketservice unter Tel. 0631 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00), im Internet unter www.eventim.de und von zu Hause aus mit ?ticketdirect? über www.eventim.de.

An städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, auch am Platz. Wer in der Pause ein Glas Sekt oder anderes trinken möchte, wird gebeten, seinen ?Booster-Impfnachweis? oder einen zusätzlichen negativen Testnachweis mitzubringen. Die Teststelle am Schillerplatz sowie weitere in der Innenstadt sind geöffnet. Es ist auch möglich, vor Ort in der Fruchthalle in Anwesenheit des Ordnungspersonals einen mitgebrachten Selbsttest durchzuführen.