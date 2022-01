Karlsruhe : Die Polizei-News

Karlsruhe – BAB A5 – Verkehrsunsicherer Sattelzug aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Wegen erheblicher Verkehrsgefährdung konnten Beamte der

Verkehrspolizei am Dienstagvormittag einen verkehrsunsicheren Sattelzug aus dem

Verkehr ziehen. Der Sattelzug fiel zunächst gegen 10.00 Uhr im Bereich

Karlsruhe-Durlach aufgrund seiner starken Schwankungen auf. Bei einer Kontrolle

stellten die Beamten fest, dass die schweren Bleigewichte nicht ordnungsgemäß

geladen waren. Der aus massiven Stahlträgern bestehende Hauptrahmen des

Aufliegers war gebrochen und drohte, bei einer Weiterfahrt,

auseinanderzubrechen. Durch einen Sachverständigen wurden weitere Mängel

festgestellt, dem 39-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und die

Stilllegung des Fahrzeuges veranlasst.

Karlsruhe- Sachbeschädigung an Schule

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend gegen 19

Uhr an einer Schule in der Moltkestraße eine Fensterscheibe zerstört.

Nach bisherigem Sachstand beschädigte der bislang Unbekannte vermutlich mit

einem Co2-Zylinder die äußere Scheibe der doppelverglasten Fensterscheibe der

Schule. Zum Tatzeitpunkt befand sich eine Abendschulkasse in den Räumlichkeiten,

die jedoch keine Hinweise über den Täter machen können, weshalb das

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-6663311 zu melden.

Karlsruhe – Einbrecher flüchtet vor Bewohner

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter machte sich in der Mittwochnacht mit

einem Geldbeutel aus dem Staub, nachdem der Bewohner durch die Geräuschkulisse

des Einbruchs aus dem Schlaf gerissen wurde.

Der Unbekannte hatte sich das Ziel gesetzt kurz nach Mitternacht in eine Wohnung

in der Heinrich-Spachholz-Straße in Grünwinkel einzubrechen. Hierzu nutzte der

Schuft einen Pflanzenkübel als Steighilfe, um den Balkon im Obergeschoss zu

erreichen. Das Aufhebeln der Balkontür ließ den 81-jährigen Bewohner aus dem

Schlaf schrecken. Noch bevor es zu einem Kontakt zwischen dem 81-Jährigen und

dem Einbrecher kommen konnte, flüchtete dieser mit dem Geldbeutel des Anwohners

auf demselben Weg wie er gekommen war. Der Geschädigte verständigte daraufhin

die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen am und um den Tatort

verliefen erfolglos.

Im Geldbeutel waren Bargeld und persönliche Papiere des Geschädigten.

Ettlingen – Sachbeschädigungen am Bahnhof und im Wohngebiet

Karlsruhe (ots) – Die Beamten des Polizeirevier Ettlingen fahndeten am

Dienstagabend nach drei minderjährigen Unruhestiftern, nachdem Zeugen von

Sachbeschädigungen in Ettlingen-West berichteten.

Das männliche Trio war gegen 19.00 Uhr dabei beobachtet worden, wie es am

Bahnhof Ettlingen-West mehrere Scheiben zertrümmerte und später auf einem dort

abgestellten Auto herumhüpfte. Hierbei demolierten die Burschen die

Windschutzscheibe des PKW. Gegen 22 Uhr alarmierte eine weitere achtsame Zeugin

die Polizei, da vor ihrer Wohnung im Buchenweg mehrere Lampen von den Knaben

beschädigt worden waren. Die Beamten des Polizeirevier Ettlingen hielten gerade

Rücksprache mit der Dame, als sie die drei Kinder erblickten. Nach einer kurzen

Verfolgung, wurde einer der flüchtigen Jungs geschnappt. Der 12-Jährige wurde

anschließend an seine Eltern übergeben.

Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Leichtverletzte Autofahrerin nach Auffahrunfall auf der Südtangente

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 5.500

Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am frühen Dienstagabend auf der

Karlsruher Südtangente.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 17:45 Uhr eine 59-jährige

Nissan-Fahrerin auf der Höhe des Bulachers Kreuzes in Richtung Entenfang, als

die vor ihr fahrenden Fahrerinnen eines Rovers und eines VWs verkehrsbedingt bis

zum Stillstand abbremsten. Die 59-Jährige reagierte hierauf zu spät und

kollidierte mit der 53-jährigen Rover-Fahrerin. Diese wurde anschließend auf den

VW einer 29-Jährigen aufgeschoben.

Die Rover-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Ettlingen – Nachtragsmeldung zu – Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 18-jährige Beifahrerin wurde am Montag gegen 14.45 Uhr

verletzt, als es nach einem scheinbaren Rotlichtverstoß zu einem Zusammenstoß

mit zwei Fahrzeugen kam.

Offensichtlich übersah ein 58-jähriger Fahrer das Rotlicht an der Kreuzung der

Bundestraße 3 zum Wattkopftunnel und kollidierte hierdurch im Kreuzungsbereich

mit einem aus Richtung Rüppurr abbiegenden Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden

von ungefähr 4.000 Euro und die Beifahrerin des vermeintlich

vorfahrtsberechtigen Autos wurde hierbei leicht verletzt.

Zeugen die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Falsche Polizeibeamte treiben wieder ihr Unwesen

Karlsruhe (ots) – Mehrere ältere Menschen wurden am Dienstag zwischen 15.30 und

20.00 Uhr von vermeintlichen „Falschen Polizeibeamten“ in Durlach und der

Waldstadt angerufen.

Zum Glück bemerkten die Angerufenen schnell, dass es sich um die Betrugsmasche

des „Falschen Polizeibeamten“ handelte, legten auf und informierten die Polizei.

Somit konnten die Täter das Vermögen nicht ergaunern.

Das Repertoire der Betrüger reicht vom Falschen Polizeibeamten, Enkeltrick bis

zum Schockanruf. Die beste Vorbeugung ist, die Vorgehensweisen der Betrüger zu

kennen. Deswegen informieren Sie sich im Familienkreis, mit Freunden oder

Nachbarn und treffen Vorsichtsmaßnahmen, um nicht Opfer der Betrügereien zu

werden.

Weitere Betroffene werden gebeten sich bei dem Kriminaldauerdienst unter

0721-666-5555 zu melden.

Weiterhin ist es wichtig, dass Sie die allgemeinen Verhaltensweisen

verinnerlichen.

Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge.

Die Polizei ruft nie mit der Nummer 110 an.

Geben Sie keine Informationen zu ihren Vermögensverhältnissen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, im Zweifel legen Sie

auf.

auf. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an

Unbekannte.

Unbekannte. Halten Sie bei Geldforderungen mit ihrer Familie oder

Vertrauenspersonen Rücksprache.

Vertrauenspersonen Rücksprache. Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Konten.

Informieren Sie die Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter 0721/666-1201 oder im Internet unter dem folgenden Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Ettlingen – Unfall mit Wohnmobil auf der A5 – Polizeisucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unfall, in den ein Wohnmobil mit Anhänger verwickelt war,

ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 5 an der Anschlussstell

Karlsruhe-Süd.

Ein 63-jähriger Mann war am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der A5 von Rastatt

kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd

wurde er von einem grauen Audi auf dem mittleren Fahrstreifen überholt. Das

Wohnmobil mit Anhänger fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Der 32-jährige

Audifahrer scherte dann offenbar auf die rechte Fahrspur ein und wollte wohl

Richtung Ettlingen die Autobahn verlassen.

Auf dem Ausfahrstreifen fuhr ein anderes Auto genauso schnell wie der Audi.

Daher konnte dieser nicht nach rechts ausscheren. Nach ersten Ermittlungen

bremste dann der Audi auf dem rechten Fahrstreifen fahrend stark ab. Das hinter

ihn fahrende Gespann konnte nicht mehr rechtzeitig stark abbremsen und fuhr auf

den Audi auf. Das auf dem Ausfahrstreifen fahrende Fahrzeug, vermutlich ein

ebenfalls grauer älterer Audi, fuhr weiter. Ob der Fahrer den Unfall der beiden

anderen Fahrzeuge bemerkt hat, ist unklar.

Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese

können sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944840 in Verbindung setzen.

Bretten- Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der

Bahnhofsstraße in Bretten. Dabei zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen

zu.

Gegen 13:15 Uhr fuhr der 51 Jahre alte Unfallverursacher auf der Bundesstraße

294. In Höhe der Einmündung zur Bahnhofsstraße missachtete er die Vorfahrt der

19-jährigen Mercedes-Fahrerin. In der Folge prallten die Fahrzeuge zusammen,

wobei ein Sachschaden von rund 9.000 Euro entstand.

Die 19-jährige Frau sowie ihr 24 Jahre alter Begleiter wurden dabei leicht

verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.