Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Berauscht mit Kraftfahrzeugen unterwegs

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Mannheim, in mehreren Gemeinden im

Rhein-Neckar-Kreis sowie auf der A 6 bei Hockenheim wurden am Dienstag durch

Polizeistreifen zahlreiche berauschte Kraftfahrzeugführer festgestellt.

Allein in Mannheim waren am Dienstag fünf junge Menschen im Alter zwischen 20

und 41 Jahren unter Drogeneinfluss mit Auto oder E-Scooter unterwegs. Gegen alle

wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und des Verdachts des

Drogenbesitzes ermittelt. Ein 20-Jähriger im Stadtteil Vogelstang und ein

25-jähriger Mann im Stadtteil Oststadt wollten bei den Kontrollen die Beamten

täuschen, indem sie beim Drogenvortest Wasser anstatt Urin in den Probenbecher

füllten. Diesen fiel das Täuschungsmanöver jedoch auf. Bei einem weiteren

25-jährigen Autofahrer in Vogelstang wurde bei der Kontrolle eine kleinere Menge

an Drogen aufgefunden. Einen berauschenden Cocktail aus Drogen und Alkohol hatte

ein 41-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt intus. Zusätzlich zu seiner

Drogenbeeinflussung ergab ein Alkoholtest einen Wert von fast 1 Promille. Wäre

der Mann im Besitz eines Führerscheins gewesen, wäre dieser einbehalten worden.

In Planktstadt und Weinheim waren zwei weitere Kraftfahrzeugführer unter

Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs. Auch diese sehen Anzeigen wegen

Verkehrsteilnahme unter dem Einfluss berauschender Mittel entgegen und müssen

mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Auf der A 6 bei Hockenheim wurde gegen 12 Uhr ein 50-jähriger Mann kontrolliert,

wobei sich herausstellte, dass dieser nicht nur unter Drogeneinfluss stand,

sondern auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird

jetzt zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste in den Polizeirevieren hat in den letzten Jahren eine

deutliche Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr bewirkt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten.

Mannheim-Rheinau: „Drais-Denkmal“ beschädigt; Toyota-Fahrer begeht Unfallflucht; Zeugen bitte melden

Mannheim-Rheinau (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt das

Polizeirevier gegen einen bislang noch unbekannten Autofahrer.

Wie den Ermittlern erst jetzt bekannt wurde, soll das Denkmal bereits in der

ersten Januarwoche beschädigt worden sein.

Nach den ersten Erkenntnissen muss der unbekannte Autofahrer vom

„Karlsplatzkreisel“ kommend nach rechts in die Wachenburgstraße abgebogen sein.

Aus unbekannten Gründen kam er anschließend nach links von der Fahrbahn ab und

prallte gegen das Denkmal sowie gegen die Halterung eines Verkehrsschildes. Der

Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro

belaufen.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte sich um einen Toyota handeln, der

bei dem Crash erheblich beschädigt worden sein dürfte. An der Unfallstelle

blieben eine silberne Radkappe und Teile einer schwarzen Frontschürze zurück,

die sichergestellt wurden und noch der genaueren Auswertung bedürfen.

Die weiteren Recherchen wurden mittlerweile von den Unfallfluchtermittlern der

Mannheimer Verkehrspolizei übernommen.

Zeugen, die etwas über den Unfall wissen und/oder Hinweise zu dem gesuchten

Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich

bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-42222 oder beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Dienstagvormittag war ein 33-jähriger Mann mit

einem Lkw-Anhänger-Gespann im Stadtteil Käfertal unterwegs, ohne im Besitz der

hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Der Mann fiel einer Streife der

Verkehrspolizei in der Neustadter Straße auf, weil am Anhänger der Termin für

die vorgeschriebene Hauptuntersuchung überschritten war. Bei der Kontrolle des

Gespanns und des 33-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass der 33-Jährige

nicht im Besitz der für das Gespann erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war

im digitale Kontrollgerät die Karte eines anderen Fahrers gesteckt.

Dem 33-jährigen Mann, der eigentlich als Bauleiter eingesetzt wird und nur

aufgrund zahlreicher corona-bedingter Krankheitsausfälle in der Firma als Fahrer

eingesprungen war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde später

durch einen weiteren Firmenmitarbeiter, der die erforderliche Fahrerlaubnis

besitzt, an der Kontrollörtlichkeit abgeholt.

Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen der

Fälschung beweiserheblicher Daten ermittelt. Die Fahrerkarte wurde, nach

Auslesung des Kontrollgeräts, beschlagnahmt.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Überladener Lastzug aus dem Verkehr gezogen

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Einen um mehrere Tonnen überladenen Lastzug

haben Beamte der Verkehrspolizei am Dienstagmittag auf der Friesenheimer Insel

aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug wurde von den Spezialisten für

Güterkraftverkehr bei der Verkehrspolizei Mannheim gegen 11.45 Uhr auf der

Diffenéstraße, in Richtung Sandhofen fahrend, festgestellt und zur Kontrolle

gestoppt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der auf der Ladefläche des

Anhängers transportierte Radlader ohne jegliche Sicherungsmaßnahmen auf dem

Anhänger geladen war. Zudem war der Termin für die fällige Hauptuntersuchung des

Anhängers um mehr als sechs Monate überschritten und vier der zehn Reifen waren

bereits bis zu Verschleißgrenze abgefahren. Bei der Überprüfung des

Zugfahrzeugs, das mit nassem Häckselmaterial beladen war, zeigte die im Fahrzeug

eingebaute Achslastwaage ein Gewicht von über 32 Tonnen an. Zugelassen sind für

dieses Fahrzeug lediglich 26 Tonnen. Eine genaue Verwiegung des Gespanns

(Zugfahrzeug und Anhänger) am nahegelegenen Zielort des Transports ergab eine

Nutzlast-Überladung um fast 20 Tonnen, sodass das Fahrzeug-Gespann um fast 80

Prozent überladen war.

Zu guter Letzt ergab eine Überprüfung des 56-jährigen Fahrers, dass dieser nicht

über die vorgeschriebene Berufskraftfahrerqualifizierung verfügte.

Fahrer und Transportunternehmer müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern wegen

Überladung, mangelnder Ladungssicherung sowie wegen fehlender

Berufskraftfahrerqualifizierung des Fahrers rechnen. Hinsichtlich der

mangelhaften Bereifung und des überschrittenen Termins zur Hauptuntersuchung

wurde zusätzlich ein Mängelbericht ausgestellt.

Mannheim-Feudenheim: Jugendlicher läuft bei Rot über Ampel und wird von Auto erfasst – schwer verletzt!

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 07:10 Uhr wurde ein 15-Jähriger von einem

Auto erfasst und schwer verletzt, nachdem er am Aubuckel trotz einer roten Ampel

die Fahrbahn überqueren wollte. Der Jugendliche lief vor einem an der

Bushaltestelle wartenden Linienbus über die rote Ampel, was ein 48-jähriger

Opel-Fahrer, der in Richtung Käfertal unterwegs war, zu spät erkannte und mit

dem 15-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Junge so

schwer, dass er mit einem Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

werden musste, wo er derzeit stationär behandelt wird. An dem Opel entstand ein

Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Mannheim-Neckarstadt: Brand in Werkstatt – Polizei ermittelt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rückten

Polizei und Feuerwehr aus, nachdem gegen 01:25 Uhr in einem Werkstattraum in der

Rheinrottstraße ein Feuer ausgebrochen war. Offenbar hatte ein 41-Jähriger zuvor

privat an einem PKW gewerkelt, wodurch glühende Metallteile auf dem Boden lagen.

Als der 41-Jährige unmittelbar im Anschluss Arbeiten an einer Benzinleitung

durchführte, entzündete sich der Kraftstoff und entfachte ein Feuer. In der

Folge griffen die Flammen auf weitere herumliegenden Fahrzeugteile über. Sofort

versuchte der 41-Jährige den Brand zu löschen. Als ihm dies nicht gelang und der

Strom ausfiel, brachte sich der Mann in Sicherheit. Hierbei stieß sich der

41-Jährige am Kopf und zog sich eine Verletzung zu. Ihm gelang es einen

ebenfalls auf dem Gelände befindlichen 26-Jährigen zu informieren, der wiederum

den Notruf absetzte. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt war mit sechs

Beamten vor Ort, während die Feuerwehr Mannheim mit sieben Fahrzeugen und 34

Einsatzkräften ausrückte. Der Rettungsdienst war wiederum mit fünf Fahrzeugen

und acht Einsatzkräften gebunden. Erst gegen 4 Uhr morgens waren die

Löscharbeiten beendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Sachschaden

in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Ob die Räumlichkeiten noch

nutzbar sind, ist derzeit nicht bekannt. Der leicht verletzte 41-Jährige wurde

noch vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Personen wurden glücklicherweise

nicht verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Nach Wohnungseinbrüchen Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montag in der Zeit von 6:45 Uhr bis 15:30 Uhr wurde gleich

in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Kleinfeldstraße eingebrochen.

Der oder die Täter brachen dazu die Türen zweier Wohnung im 4. OG auf und

gelangten so in die Innenräume. Darin durchsuchten der oder die Einbrecher

offenbar die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen gingen

die Täter aber leer aus. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum

Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die

Kriminalpolizei zu wenden.