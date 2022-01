Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Wilhelmsfeld (ots) – Am Dienstag zwischen 08:45 Uhr und 12:30 Uhr kollidierte

ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem in der

Johann-Wilhelm-Straße abgestellten VW und flüchtete, ohne den verursachten

Schaden zu regulieren. An der Beifahrerseite des VWs entstand ein Schaden von

etwa 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges E-Bike gestohlen – Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots) – Am Montag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr entwendete ein bislang

unbekannter Täter am Sportzentrum vor der dortigen Tennishalle ein

abgeschlossenes hochwertiges E-Bike und flüchtete unerkannt. Das Rad der Marke

Cube (Typ Stereo Hybrid 140 SL 16 Zoll) hat einen Wert von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die im Bereich des Sportzentrums verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim

Polizeiposten Schriesheim oder unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim

Polizeirevier Weinheim zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung des Rotlichts führt zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr bog ein aus

Fahrtrichtung Wiesloch kommender 47-jähriger VW-Fahrer von der L723 in die

Kopernikusstraße ab. Dabei missachtete der Mann das Rotlicht der Ampelanlage und

kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden 44-jährigen Skoda-Fahrer. Da der

Skoda-Fahrer nahezu ungebremst mit dem VW zusammenstieß, entstand Sachschaden im

hohen fünfstelligen Bereich. Der 44-jährige Mann musste im Anschluss mit

leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht werden.

BAB 5, Sandhausen: Audi-Fahrer nötigt Verkehrsteilnehmerin – Zeugen gesucht

BAB 5, Sandhausen (ots) – Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr war eine 29-jährige

Suzuki-Fahrerin auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs. Auf Höhe

der Tank- und Rastanlage Hardtwald scherte die Frau auf die linke Fahrspur aus,

um einen langsam fahrenden LKW zu überholen. In diesem Moment fuhr der Frau ein

Audi sehr dicht auf und betätigte dabei mehrfach die Lichthupe. Noch bevor die

Frau nach dem Überholvorgang zurück auf die rechte Fahrspur wechseln konnte,

überholte der Audi die Suzuki-Fahrerin rechts und scherte unmittelbar vor ihr

wieder ein. Danach bremste der Audi so stark ab, dass die 29-Jährige zu einer

Vollbremsung gezwungen wurde. Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt nun wegen

Nötigung im Straßenverkehr. Bei dem Audi soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug

mit Karlsruher Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder

dem Fahrer bzw. der Fahrerin des Audis geben können, werden gebeten, sich unter

06227/35826-0 telefonisch zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Microsoft Mitarbeiter scheitern knapp

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr

kontaktierten falsche Microsoft Mitarbeiter einen 74-jährigen Mann und erklärten

ihm, dass sein PC von einem Hackerangriff betroffen sei. Nachdem die Täter den

Mann verunsichert hatten, verschafften sie sich mit einer Fernwartungssoftware

Zugang zum PC des Mannes unter dem Vorwand diesen reparieren zu wollen. Danach

wurde das Gespräch beendet. Wenig später kontaktierte eine weitere falsche

Microsoft-Mitarbeiterin den Mann und erklärte ihm in englischer Sprache, dass er

seine Konto- und Kreditkartendaten herausgeben solle. Der 74-Jährige wurde

schließlich skeptisch und beendete wenig später das Gespräch. Im weiteren

Verlauf rief der Mann selbständig bei seiner Bank an, welche ihm mitteilte, dass

eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von 1.000 Euro gerade noch blockiert werden

konnte. Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

haben nun die Ermittlungen wegen bandenmäßigen Computerbetrugs aufgenommen.

Da auch zukünftig mit dem Auftreten falscher Microsoftmitarbeiter gerechnet werden muss, rät die Polizei in solchen Fällen:

Die Firma Microsoft führt solche Anrufe selbst nicht durch

(Hinweise hierzu auch auf der Microsoft-Homepage).

(Hinweise hierzu auch auf der Microsoft-Homepage). Nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern eingehen

und umgehend auflegen. Auch nicht auf die Fragen wie: „Do you

speak English“ mit „Yes!“ antworten.

und umgehend auflegen. Auch nicht auf die Fragen wie: „Do you speak English“ mit „Yes!“ antworten. Auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder

Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die

Anrufer herausgeben. Keine Überweisungen unter Anweisung des

angeblichen Mitarbeiters tätigen.

Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an die Anrufer herausgeben. Keine Überweisungen unter Anweisung des angeblichen Mitarbeiters tätigen. Gewähren Sie Fremden keinen Zugriff auf ihren Computer. Lassen

Sie keine Software oder Apps auf ihren Geräten installieren.

Was tun, wenn man Opfer der Betrugsmasche wurde?

Rechner sofort vom Internet trennen und runterfahren. Über einen

anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene

Passwörter ändern.

anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter ändern. Rechner überprüfen lassen und evtl. Fernwartungsprogramm auf dem

Rechner löschen.

Rechner löschen. Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufnehmen, deren

Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen

zurückgeholt werden können.

zurückgeholt werden können. Anzeige bei der Polizei erstatten!

Alle Informationen zum Betrugsphänomen gibt es auch hier:

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: EInbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Montag, 17

Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, in der Straße „Im Rauchleder“. Ein bislang

unbekannter Täter drang gewaltsam durch eine Terrassentür in das Innere eines

Einfamilienhauses ein, durchsuchte alle Räume und durchwühlte sämtliche

Schubladen und Schränke. Anschließend verließ der Täter das Haus durch die

Haustüre und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden ist derzeit,

ebenso wie der Sachschaden, noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter

der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.